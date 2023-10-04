https://ukraina.ru/20231004/1049858844.html
Казаков рассказал, какой заказ получил Зеленский и какой срок ему отмерили в Вашингтоне
Казаков рассказал, какой заказ получил Зеленский и какой срок ему отмерили в Вашингтоне - 04.10.2023 Украина.ру
Казаков рассказал, какой заказ получил Зеленский и какой срок ему отмерили в Вашингтоне
Украинские власти получили указание из Вашингтона в течение полутора месяцев начать новую волну "контрнаступа" и показать хоть какие-то военные успехи. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
2023-10-04T07:00
2023-10-04T07:00
2023-10-04T07:00
новости
владимир зеленский
контрнаступление
всу
украина
сша
фронт
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Третья волна украинского наступления - это заказ, который киевские власти получили в Вашингтоне. По мнению украинских специалистов, Зеленский получил от США ультиматум и ему дали от одного до полутора месяцев для того, чтобы показать какие-то военные успехи, рассказал экс-советник главы ДНР.Перед поездкой в Соединённые Штаты украинские власти подсчитали, что за три с половиной месяца контрнаступления они якобы отвоевали 380 квадратных километров, а ВС России - всего 80 под Купянском. То есть, согласно их подсчётам, положительный баланс составляет 300 квадратных километров, добавил Казаков.Поэтому украинские власти действительно получили такой заказ. Это не связано со скорой распутицей, потому что танки грязи не боятся. На старых советских танках украинцы способны воевать в распутицу и зимой так же, как и российская армия, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231002/1049842777.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, контрнаступление, всу, украина, сша, фронт
Новости, Владимир Зеленский, контрнаступление, ВСУ, Украина, США, фронт
Казаков рассказал, какой заказ получил Зеленский и какой срок ему отмерили в Вашингтоне
Украинские власти получили указание из Вашингтона в течение полутора месяцев начать новую волну "контрнаступа" и показать хоть какие-то военные успехи. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Третья волна украинского наступления - это заказ, который киевские власти получили в Вашингтоне. По мнению украинских специалистов, Зеленский получил от США ультиматум и ему дали от одного до полутора месяцев для того, чтобы показать какие-то военные успехи, рассказал экс-советник главы ДНР.
Перед поездкой в Соединённые Штаты украинские власти подсчитали, что за три с половиной месяца контрнаступления они якобы отвоевали 380 квадратных километров, а ВС России - всего 80 под Купянском. То есть, согласно их подсчётам, положительный баланс составляет 300 квадратных километров, добавил Казаков.
"А нашлись специалисты наши, которые разделили, сложили параметры - время, квадратные километры, полностью длину фронта. И получилось, что они отвоёвывали три метра в сутки, то есть, раз, два, три – похвастались", - подчеркнул советник.
Поэтому украинские власти действительно получили такой заказ. Это не связано со скорой распутицей, потому что танки грязи не боятся. На старых советских танках украинцы способны воевать в распутицу и зимой так же, как и российская армия, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь