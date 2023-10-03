https://ukraina.ru/20231003/1049880174.html

Песков: в Кремле не хотели бы, чтобы Путину пришлось отказаться от визитов в Армению

Песков: в Кремле не хотели бы, чтобы Путину пришлось отказаться от визитов в Армению - 03.10.2023 Украина.ру

Песков: в Кремле не хотели бы, чтобы Путину пришлось отказаться от визитов в Армению

Пресс-секретарь президента России прокомментировал решение парламента Армении ратифицировать Римский статут Международного уголовного трибунала

2023-10-03T17:56

2023-10-03T17:56

2023-10-03T17:56

новости

армения

дмитрий песков

владимир путин

международный уголовный суд

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В Кремле не хотели бы, чтобы президенту России Владимиру Путину по каким-то причинам пришлось отказываться от визитов в Армению. Об этом 3 октября журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Так Песков ответил на вопрос откажется ли теперь президент России от визитов в Армению и как ратификация Римского статута Международного уголовного суда (МУС) скажется на отношениях с Россией."Мы сомневаемся и сомневались с самого начала в том, что с точки зрения двусторонних отношений присоединение Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда является корректным. По-прежнему считаем, что это некорректное решение", — процитировало слова Пескова агентство РБК.Как сообщало издание Украина.ру, парламент Армении 3 октября проголосовал за ратификацию Римского статута МУС. Теперь документ направят на подпись президенту республики. Предполагается, что решение вступит в силу через 60 дней.Весной Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, армения, дмитрий песков, владимир путин, международный уголовный суд