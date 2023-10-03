https://ukraina.ru/20231003/1049861566.html

Полный контроль над страной. Секретный план Госдепа по борьбе с коррупцией на Украине

Полный контроль над страной. Секретный план Госдепа по борьбе с коррупцией на Украине - 03.10.2023 Украина.ру

Полный контроль над страной. Секретный план Госдепа по борьбе с коррупцией на Украине

У США есть серьёзные претензии к украинскому режиму – это давно не секрет. Однако было основания полагать, что главная причина – агрессивная и неадекватная политика Киева в отношении союзников

2023-10-03T11:57

2023-10-03T11:57

2023-10-03T11:57

эксклюзив

украина

сша

коррупция

politico

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При этом, как следует из опубликованных в Politico документов Госдепа, список претензий – гораздо шире и именно политическая неадекватность среди них не значится.Вообще, в статье "Утечка стратегии США по Украине рассматривает коррупцию как реальную угрозу" содержится много интересных сведений относительно не только требований США к киевскому режиму, но и некоторых перспектив Украины.Документ, который разбирает автор Politico Туси Нахаль ("Интегрированная стратегия страны") – конфиденциальный. Тут интересно как раз то, что именно Госдеп пытается скрыть и почему вдруг перестал скрывать (очевидно ведь, что просто так подобные документы не утекают, а если утекают, то их не публикуют).Главная угроза двухстороннему сотрудничеству – коррупция. "Восприятие коррупции на высшем уровне может подорвать доверие украинской общественности и иностранных лидеров к правительству военного времени". Киевский режим слишком много ворует и это создаёт, очевидно, внутриполитические проблемы для администрации Байдена. Не исключаем, кстати, что нынешний "кризис" бюджетного финансирования помощи Украине – спектакль, разыгранный специально для Зеленского.Мы, кстати, не верим, что Украина не получит эти деньги – просто финансирование пойдёт через другие, возможно – небюджетные, фонды. Автор статьи в Politico, однако, настроен серьёзно – по его мнению, опубликование данных о реальных размерах украинской коррупции может усилить позиции противников предоставления помощи в США и ЕС. Поэтому Белый дом увязывает дальнейшую экономическую помощь с антикоррупционными мероприятиями.Предлагаемые антикоррупционные мероприятия, как можно понять, к снижению коррупции не приведут, просто потому, что самой коррумпированной сферой на Украине является борьба с коррупцией. США, пытаясь при помощи "борьбы с коррупцией" контролировать украинскую управленческую элиту, попали в ловушку собственного изготовления – теперь, когда надо снизить разворовывание американской помощи, это не получается, потому что выводок "антикоррупционных" органов для этого не предназначен.Много говорится о реформе оборонного сектора. Помимо антикоррупционных мер речь идёт о переходе на стандарты НАТО, но, при этом, речи о сколько-нибудь реальной перспективе вступления в НАТО нет. Весьма странно выглядит пункт о создании "отечественной оборонной промышленности, способной поддерживать основные потребности". Это что же – Украина не будет закупать оружие у США? Отдельно говорится о "плане сопротивления на национальном уровне", автор статьи не смог получить комментария представителя Госдепа по этому пункту, хотя тут-то как раз всё очевидно – речь идёт о подготовке к террористической деятельности.В публичной (краткой) версии стратегии указывается, что "деолигархизация, особенно энергетического и горнодобывающего секторов, является ключевым принципом построения лучшей Украины". Особенное восхищение Госдепа вызвала национализация "Альфа-банка" живущего в Лондоне уроженца Львова Михаила Фридмана, активно помогающего ВСУ.Лозунг "грабь награбленное" вроде бы противоречит идее о том, что частная собственность священна и неприкосновенна… Но пусть об этом думают украинские и российские олигархи, которые в прошлом не сообразили, что уважением пользуется только собственность нужных людей.Отдельное внимание уделяется развитию особых отношений между Украиной и США.В частности, указывается, что "предоставление уроков английского языка может помочь реинтеграции украинцев, освобождённых от российской оккупации". Неясно, каким образом, но сама по себе логика понятна – "туземцы" должны понимать язык большого белого бваны."Стратегия также призывает восстановить дипломатическое присутствие США в Украине, расширив его за пределы Киева и охватив такие города, как Львов, Одесса, Харьков и Днепр". Хотя, как указывает автор статьи, сейчас это невозможно, потому что страшно.Понятно, автор не делает общих выводов, но в понятно, чего добиваются США – Украина должна быть антироссийским плацдармом под управлением США. При этом США не собираются брать на себя ответственность за ситуацию в стране. Им вполне достаточно, чтобы правительство было послушным, а транснациональные корпорации чувствовали себя в стране спокойно.За это и воюет современное Украина – за отказ от независимости и статус полуколонии под американским сапогом. Причём США настолько презирают украинцев, что даже не считают нужным это от них скрывать. Впрочем, ставить их в известность тоже никто специально не собирался. "Утечка" предназначена для американской аудитории, которая должна видеть деятельность США, направленную на установление по возможности полого контроля над вороватым и неадекватным украинским режимом.

https://ukraina.ru/20230927/1049724472.html

https://ukraina.ru/20230913/1049384289.html

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эксклюзив, украина, сша, коррупция, politico