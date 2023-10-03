Полный контроль над страной. Секретный план Госдепа по борьбе с коррупцией на Украине - 03.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231003/1049861566.html
Полный контроль над страной. Секретный план Госдепа по борьбе с коррупцией на Украине
Полный контроль над страной. Секретный план Госдепа по борьбе с коррупцией на Украине - 03.10.2023 Украина.ру
Полный контроль над страной. Секретный план Госдепа по борьбе с коррупцией на Украине
У США есть серьёзные претензии к украинскому режиму – это давно не секрет. Однако было основания полагать, что главная причина – агрессивная и неадекватная политика Киева в отношении союзников
2023-10-03T11:57
2023-10-03T11:57
эксклюзив
украина
сша
коррупция
politico
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/03/1049861264_19:0:835:459_1920x0_80_0_0_bb3f1edef86114c732d17013face6699.jpg
При этом, как следует из опубликованных в Politico документов Госдепа, список претензий – гораздо шире и именно политическая неадекватность среди них не значится.Вообще, в статье "Утечка стратегии США по Украине рассматривает коррупцию как реальную угрозу" содержится много интересных сведений относительно не только требований США к киевскому режиму, но и некоторых перспектив Украины.Документ, который разбирает автор Politico Туси Нахаль ("Интегрированная стратегия страны") – конфиденциальный. Тут интересно как раз то, что именно Госдеп пытается скрыть и почему вдруг перестал скрывать (очевидно ведь, что просто так подобные документы не утекают, а если утекают, то их не публикуют).Главная угроза двухстороннему сотрудничеству – коррупция. "Восприятие коррупции на высшем уровне может подорвать доверие украинской общественности и иностранных лидеров к правительству военного времени". Киевский режим слишком много ворует и это создаёт, очевидно, внутриполитические проблемы для администрации Байдена. Не исключаем, кстати, что нынешний "кризис" бюджетного финансирования помощи Украине – спектакль, разыгранный специально для Зеленского.Мы, кстати, не верим, что Украина не получит эти деньги – просто финансирование пойдёт через другие, возможно – небюджетные, фонды. Автор статьи в Politico, однако, настроен серьёзно – по его мнению, опубликование данных о реальных размерах украинской коррупции может усилить позиции противников предоставления помощи в США и ЕС. Поэтому Белый дом увязывает дальнейшую экономическую помощь с антикоррупционными мероприятиями.Предлагаемые антикоррупционные мероприятия, как можно понять, к снижению коррупции не приведут, просто потому, что самой коррумпированной сферой на Украине является борьба с коррупцией. США, пытаясь при помощи "борьбы с коррупцией" контролировать украинскую управленческую элиту, попали в ловушку собственного изготовления – теперь, когда надо снизить разворовывание американской помощи, это не получается, потому что выводок "антикоррупционных" органов для этого не предназначен.Много говорится о реформе оборонного сектора. Помимо антикоррупционных мер речь идёт о переходе на стандарты НАТО, но, при этом, речи о сколько-нибудь реальной перспективе вступления в НАТО нет. Весьма странно выглядит пункт о создании "отечественной оборонной промышленности, способной поддерживать основные потребности". Это что же – Украина не будет закупать оружие у США? Отдельно говорится о "плане сопротивления на национальном уровне", автор статьи не смог получить комментария представителя Госдепа по этому пункту, хотя тут-то как раз всё очевидно – речь идёт о подготовке к террористической деятельности.В публичной (краткой) версии стратегии указывается, что "деолигархизация, особенно энергетического и горнодобывающего секторов, является ключевым принципом построения лучшей Украины". Особенное восхищение Госдепа вызвала национализация "Альфа-банка" живущего в Лондоне уроженца Львова Михаила Фридмана, активно помогающего ВСУ.Лозунг "грабь награбленное" вроде бы противоречит идее о том, что частная собственность священна и неприкосновенна… Но пусть об этом думают украинские и российские олигархи, которые в прошлом не сообразили, что уважением пользуется только собственность нужных людей.Отдельное внимание уделяется развитию особых отношений между Украиной и США.В частности, указывается, что "предоставление уроков английского языка может помочь реинтеграции украинцев, освобождённых от российской оккупации". Неясно, каким образом, но сама по себе логика понятна – "туземцы" должны понимать язык большого белого бваны."Стратегия также призывает восстановить дипломатическое присутствие США в Украине, расширив его за пределы Киева и охватив такие города, как Львов, Одесса, Харьков и Днепр". Хотя, как указывает автор статьи, сейчас это невозможно, потому что страшно.Понятно, автор не делает общих выводов, но в понятно, чего добиваются США – Украина должна быть антироссийским плацдармом под управлением США. При этом США не собираются брать на себя ответственность за ситуацию в стране. Им вполне достаточно, чтобы правительство было послушным, а транснациональные корпорации чувствовали себя в стране спокойно.За это и воюет современное Украина – за отказ от независимости и статус полуколонии под американским сапогом. Причём США настолько презирают украинцев, что даже не считают нужным это от них скрывать. Впрочем, ставить их в известность тоже никто специально не собирался. "Утечка" предназначена для американской аудитории, которая должна видеть деятельность США, направленную на установление по возможности полого контроля над вороватым и неадекватным украинским режимом.
https://ukraina.ru/20230927/1049724472.html
https://ukraina.ru/20230913/1049384289.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/03/1049861264_121:0:733:459_1920x0_80_0_0_ccca990ff0aa53ce39ac77f20162c08b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, сша, коррупция, politico
Эксклюзив, Украина, США, коррупция, Politico

Полный контроль над страной. Секретный план Госдепа по борьбе с коррупцией на Украине

11:57 03.10.2023
 
Politico
Politico
Читать в
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
У США есть серьёзные претензии к украинскому режиму – это давно не секрет. Однако было основания полагать, что главная причина – агрессивная и неадекватная политика Киева в отношении союзников
При этом, как следует из опубликованных в Politico документов Госдепа, список претензий – гораздо шире и именно политическая неадекватность среди них не значится.
Вообще, в статье "Утечка стратегии США по Украине рассматривает коррупцию как реальную угрозу" содержится много интересных сведений относительно не только требований США к киевскому режиму, но и некоторых перспектив Украины.
Документ, который разбирает автор Politico Туси Нахаль ("Интегрированная стратегия страны") – конфиденциальный. Тут интересно как раз то, что именно Госдеп пытается скрыть и почему вдруг перестал скрывать (очевидно ведь, что просто так подобные документы не утекают, а если утекают, то их не публикуют).
Главная угроза двухстороннему сотрудничеству – коррупция.
"Восприятие коррупции на высшем уровне может подорвать доверие украинской общественности и иностранных лидеров к правительству военного времени".
Киевский режим слишком много ворует и это создаёт, очевидно, внутриполитические проблемы для администрации Байдена. Не исключаем, кстати, что нынешний "кризис" бюджетного финансирования помощи Украине – спектакль, разыгранный специально для Зеленского.
27 сентября, 11:49
Уже ультиматум. США выбивают табуретку из-под Зеленского По итогам визита в США Владимир Зеленский получил от США ультиматум. Разумеется, он так не называется. Называется он "перечень приоритетных реформ" для получения дальнейшей военной помощи
Мы, кстати, не верим, что Украина не получит эти деньги – просто финансирование пойдёт через другие, возможно – небюджетные, фонды.
Автор статьи в Politico, однако, настроен серьёзно – по его мнению, опубликование данных о реальных размерах украинской коррупции может усилить позиции противников предоставления помощи в США и ЕС. Поэтому Белый дом увязывает дальнейшую экономическую помощь с антикоррупционными мероприятиями.
Предлагаемые антикоррупционные мероприятия, как можно понять, к снижению коррупции не приведут, просто потому, что самой коррумпированной сферой на Украине является борьба с коррупцией.
США, пытаясь при помощи "борьбы с коррупцией" контролировать украинскую управленческую элиту, попали в ловушку собственного изготовления – теперь, когда надо снизить разворовывание американской помощи, это не получается, потому что выводок "антикоррупционных" органов для этого не предназначен.
Много говорится о реформе оборонного сектора. Помимо антикоррупционных мер речь идёт о переходе на стандарты НАТО, но, при этом, речи о сколько-нибудь реальной перспективе вступления в НАТО нет.
Весьма странно выглядит пункт о создании "отечественной оборонной промышленности, способной поддерживать основные потребности". Это что же – Украина не будет закупать оружие у США? Отдельно говорится о "плане сопротивления на национальном уровне", автор статьи не смог получить комментария представителя Госдепа по этому пункту, хотя тут-то как раз всё очевидно – речь идёт о подготовке к террористической деятельности.
В публичной (краткой) версии стратегии указывается, что "деолигархизация, особенно энергетического и горнодобывающего секторов, является ключевым принципом построения лучшей Украины". Особенное восхищение Госдепа вызвала национализация "Альфа-банка" живущего в Лондоне уроженца Львова Михаила Фридмана, активно помогающего ВСУ.
Лозунг "грабь награбленное" вроде бы противоречит идее о том, что частная собственность священна и неприкосновенна… Но пусть об этом думают украинские и российские олигархи, которые в прошлом не сообразили, что уважением пользуется только собственность нужных людей.
Отдельное внимание уделяется развитию особых отношений между Украиной и США.
В частности, указывается, что "предоставление уроков английского языка может помочь реинтеграции украинцев, освобождённых от российской оккупации". Неясно, каким образом, но сама по себе логика понятна – "туземцы" должны понимать язык большого белого бваны.
"Стратегия также призывает восстановить дипломатическое присутствие США в Украине, расширив его за пределы Киева и охватив такие города, как Львов, Одесса, Харьков и Днепр".
Хотя, как указывает автор статьи, сейчас это невозможно, потому что страшно.
Выступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
13 сентября, 16:10
Культура коррупции по-американски. В США начата процедура объявления импичмента президенту Байдену Во вторник, 12 сентября, председатель Палаты представителей США Кевин Маккарти поручил юридическому комитету, комитетам по надзору и регламенту запустить официальное расследование перед возможным объявлением голосования по импичменту действующего президента США Джо Байдена.
Понятно, автор не делает общих выводов, но в понятно, чего добиваются США – Украина должна быть антироссийским плацдармом под управлением США. При этом США не собираются брать на себя ответственность за ситуацию в стране. Им вполне достаточно, чтобы правительство было послушным, а транснациональные корпорации чувствовали себя в стране спокойно.
За это и воюет современное Украина – за отказ от независимости и статус полуколонии под американским сапогом. Причём США настолько презирают украинцев, что даже не считают нужным это от них скрывать.
Впрочем, ставить их в известность тоже никто специально не собирался. "Утечка" предназначена для американской аудитории, которая должна видеть деятельность США, направленную на установление по возможности полого контроля над вороватым и неадекватным украинским режимом.
 
ЭксклюзивУкраинаСШАкоррупцияPolitico
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:30На Украине вспомнили, как потеряли единственную подводную лодку
12:25Польша перенесла контрольный пункт транзита украинского зерна в Литву
12:23СБУ отказалась рассматривать донос депутата на брата замглавы офиса Зеленского
12:07В Бельгии преступники слили 800 тысяч литров керосина из трубопровода НАТО
12:03ЕК готова разморозить 13 млрд евро для Венгрии ради увеличения помощи Киеву - Financial Times
11:57Полный контроль над страной. Секретный план Госдепа по борьбе с коррупцией на Украине
11:433 октября 1993 года: переворот как логика развития процесса
11:12Я сторонник методов Израиля, кара должна настигнуть всех - Рогозин о расстреле Белого дома
10:50Европарламент пересмотрит бюджет ЕС, чтобы найти деньги для Украины
10:48Страны ЕС больше не смогут поставлять оружие Киеву из своих запасов - Politico
10:38СК РФ обвинил Буданова и трех командиров в терроризме
10:14Запад готовит почву для прекращения помощи Киеву - Азаров
10:09США направят Украине новый пакет помощи уже на этой неделе – Politico
09:00Дроны с отравой и другие зверства ВСУ, успех ВС РФ, поимка мэра Сум. Главное на Украине на утро 3 октября
08:00Последний гвоздь, забитый в гроб Союза. 30 лет "Майдану" Ельцина
07:08Хроника энергетической войны: последние события
06:54"Вагнер" возвращается! Знаменитое штурмовое подразделение скоро будет на фронтах спецоперации
06:30Эксперт объяснил, где ВСУ копят новые силы, чтобы увязнуть под Кременной и ударить по Соледару
06:29Жрать нечего будет, сходить в туалет некуда будет. Украинские эксперты и политики боятся выборов и аудита
06:21Борис Рожин о том, когда Россия уничтожит все переправы ВСУ на Осколе и начнет наступление на Купянск
Лента новостейМолния