https://ukraina.ru/20231003/1049857484.html

Дроны с отравой и другие зверства ВСУ, успех ВС РФ, поимка мэра Сум. Главное на Украине на утро 3 октября

Дроны с отравой и другие зверства ВСУ, успех ВС РФ, поимка мэра Сум. Главное на Украине на утро 3 октября - 03.10.2023 Украина.ру

Дроны с отравой и другие зверства ВСУ, успех ВС РФ, поимка мэра Сум. Главное на Украине на утро 3 октября

Украина.ру, 03.10.2023

2023-10-03T09:00

2023-10-03T09:00

2023-10-03T09:06

хроники

эксклюзив

спецоперация

всу

дроны

военные

джо байден

коррупция

атаки

отравления

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Украинские военные обстреливают российские регионы кассетными боеприпасами и используют дроны с отравляющими веществами. ВС РФ вскрыли и подавили десятки артиллерийских расчетов ВСУ. Полиция задержала мэра Сум при получении крупной взяткиУкраинские войска за прошедшие сутки 28 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."На Донецком направлении противник совершил 17 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На Горловском девять обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На Ясиноватском два обстрела из артиллерии 155 миллиметров. Выпущено 103 единицы различных боеприпасов", - говорится в телеграм-канале представительства.Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватая, Донецк, Макеевка, Александровка, Еленовка.За прошедшие сутки поступили сведения о ранении трех гражданских лиц в Петровском районе Донецка и Червоногвардейском районе Макеевки.Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале сообщил, что националисты обстреляли кассетными боеприпасами брянский поселок Климово."Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Климово кассетными боеприпасами. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал Богомаз.Он уточнил, что повреждено несколько жилых домов и хозяйственных построек.Командир саперного взвода 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск с позывным "Кельвин" рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) производят дистанционное минирование кассетными боеприпасами населенных пунктов у линии соприкосновения в Луганской Народной Республике.Он отметил, что элементы, начиненные осколками и взрывателем, представляют угрозу, так как могут взорваться, если до них дотронуться."Таким образом происходит минирование жилых кварталов населенных пунктов, тем самым обеспечивая угрозу мирному населению", - добавил он.В свою очередь боец Южной группировки войск ВС РФ с позывным "Кортес" указал, что украинская артиллерия в зоне спецоперации добивает свои же диверсионно-разведывательные группы, обезвреженные российской армией."Помимо всего прочего, они (украинская армия) добивают своих независимо ни от чего. То есть бывают там прилеты,... потом проверочка. Там ДРГ не дошла до нас. Их "затрехсотило" (ранило), они (украинские военные) их закопали", - рассказал боец.По словам военного, на его практике были случаи, когда украинские ДРГ заходили в серую зону, нарывались на засаду, мины или иное огневое противодействие российских войск, несли потери ранеными и убитыми, а украинская армия вместо того, чтобы провести эвакуацию, накрывала собственную диверсионно-разведывательную группу артиллерийским огнем.Бойцы считают, что огневое поражение по раненым украинским военнослужащим наносятся орудиями, на которых служат расчеты, состоящие из польских наемников."Ребята забирали пленных, говорят, на артиллерии у них (ВСУ) поляки сидят. То есть, поляки сидят,… может, поэтому они и добивают украинцев", - заключил российский боец.В Союзе ветеранов СВО рассказали, что ВСУ стали использовать дроны, покрытые отравляющими веществами, и гранаты "Черемуха", их заметили в зоне специальной военной операции."Они скидывают с квадрокоптеров "Черемуху" на наших бойцов в окопах", — заметили в союзе.Такие гранаты начинены слезоточивым отравляющим веществом хлорацетофенон, оно может вызывать жжение в горле, кашель, боль в глазах и ожоги на коже.Отмечается, что некоторые виды отравляющих веществ, которыми бойцы ВСУ покрывают беспилотники, еще предстоит установить. После контакта с ними в военнослужащих ВС России наблюдались головокружение, высокая температура и общее сильное недомогание. Поэтому теперь с захваченными дронами противника работают в спецодежде.Успехи ВС РФВ ночь на вторник на территории Украины звучала воздушная тревога.Украинское издание "Зеркало недели" писало о взрыве в пригороде Днепропетровска.Позже глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак указал, что в Павлограде на промышленном предприятии были разрушены производственные объекты.По его словам, в Днепропетровске произошел пожар на частном предприятии.Штурмовики Южного военного округа ВС России в ходе боев около города Северск в ДНР уничтожили подразделение ВСУ и захватили его позиции.Телеграм-канал "Военкоры Русской Весны" опубликовал видео, где показан результат атаки российской штурмовой группы, а также трофейное оружие.Также российские военнослужащие вскрыли и подавили до 20 артиллерийских расчетов Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении."Тактической авиационной группой нанесены удары по двум командно-наблюдательным пунктам противника в районе населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики", — отметил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.По его словам, средствами ПВО был сбит беспилотник противника в районе населенного пункта Кременная в ЛНР.Кроме того, стало известно, что российские военные пресекли наступательные действия семи групп пехоты Вооруженных сил Украины на Южнодонецком направлении. Наступление противника было пресечено в направлении Приютного и Новомихайловки.Задержание мэра СумМэр украинского города Сумы и директор городского департамента инфраструктуры задержаны при получении взятки в размере 1,4 миллиона гривен (около 38 тысяч долларов).По информации спецслужбы, чиновники "обложили данью" местную компанию, которая занималась вывозом мусора. Подозреваемые требовали у предпринимателей более 2 миллионов гривен (более 54 тысяч долларов), в случае отказа платить угрожали искусственными препятствиями в ведении бизнеса."Задержали обоих фигурантов "на горячем", в момент получения одного из траншей неправомерной выгоды в размере 1,4 миллионов гривен (около 38 тысяч долларов - ред.).Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении по части 4 статьи "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом". Позже должностным лицам будет избрана мера пресечения", - добавили в СБУ.Издание Politico заверяет, что в Вашингтоне обеспокоены взяточничеством на Украине, там якобы готовят секретную стратегию по борьбе Киева с коррупцией.Чиновники администрации президента Джо Байдена гораздо больше обеспокоены коррупцией на Украине, чем они публично признают, следует из конфиденциального стратегического документа госдепартамента США, попавшего в руки сотрудников издания.В течение нескольких месяцев помощники Байдена делали небольшие упоминания о коррупции на Украине, поскольку они хотели продемонстрировать солидарность с Киевом и не подливать масла в огонь небольшому числу республиканских законодателей, критикующих американскую военную и экономическую помощь этой стране. Однако в последние недели официальные лица США все больше настаивают на обсуждении этого вопроса как публично, так и в частном порядке.Советник по национальной безопасности Джейк Салливан, например, встретился в начале сентября с делегацией украинских антикоррупционных учреждений.Второй американский чиновник, знакомый с дискуссиями, подтвердил изданию сообщения о том, что администрация Байдена ведет переговоры с украинскими лидерами о потенциальной обусловленности будущей экономической помощи "реформами по борьбе с коррупцией и превращению Украины в более привлекательное место для частных инвестиций".

https://ukraina.ru/20231002/1049841383.html

https://ukraina.ru/20231002/1049832379.html

https://ukraina.ru/20231001/1049816286.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, всу, дроны, военные, джо байден, коррупция, атаки, отравления