https://ukraina.ru/20231003/1049855746.html

Жрать нечего будет, сходить в туалет некуда будет. Украинские эксперты и политики боятся выборов и аудита

Жрать нечего будет, сходить в туалет некуда будет. Украинские эксперты и политики боятся выборов и аудита - 03.10.2023 Украина.ру

Жрать нечего будет, сходить в туалет некуда будет. Украинские эксперты и политики боятся выборов и аудита

Украинские военные останутся без зарплат, пенсионеры останутся без пенсий, оружия Киеву больше не поставят, наступать ВСУ будет не с чем. В украинском экспертном сообществе обсуждают последствия принятия в США бюджета без "украинской строки".

2023-10-03T06:29

2023-10-03T06:29

2023-10-03T06:37

эксклюзив

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Экс-советник Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин в связи с бюджетными перипетиями в США предрекает катастрофу для Украины."Все, денег для ведения войны нет", - констатировал эксперт в своем видеоблоге. При этом, по его словам, нет денег не только "на фронт", но, что еще хуже – нет уже американских денег на поддержку украинского бюджета, на пенсии, на выплаты военным – этих денег "Америка не имеет, их нет". А украинцев теперь ждут голод, нищета, холод и разруха."Жрать нечего будет, сходить в туалет некуда будет. Будете ходить среди этих мертвых. Будет пурга, зима, мороз, и будете ходить вокруг вот этих свалок – этих городов разваленных", - нарисовал картину будущего Соскин, напомнив про рухнувший мост в Киеве – "видно, столько бабла увели, что он сразу устал, даже еще не успев построиться"."Что произошло? Ну, это крах, это реальный крах… Все! Таким образом, денег в госбюджет для выплат пенсий – самое главное, пенсий и зарплат армейцам на фронте – не будет. Это первое. Второе: оружие от Америки не придет… Третье: раз этого всего не будет, наступления никакого на этом фронте не будет, потому что наступать нечем", - продолжил эксперт. Он в очередной раз посоветовал отменить в стране военное положение и "чистить зелено-коричневые конюшни", проводить выборы."В зиму входить с Зеленским нельзя категорически", - заявил Соскин. По его мнению, вслед за США все колеблющиеся страны откажутся помогать Украине. Чтобы выжить, в стране надо восстанавливать Конституцию, главная угроза – нынешняя Рада со "слугами" "и канцелярия, где Зеленский сидит", заявил эксперт.Он посоветовал украинским городам самоорганизовываться, проводить вече и ставить перед Зеленским вопрос о необходимости "перезагрузки".Отметим, не всем на Украине идея проводить выборы кажется безопасной. Так, экс-депутат Верховной Рады, националист Игорь Мосийчук считает, что "избирательная кампания в нынешних условиях — это прямой путь к гражданской войне"."Каждый из этих кланов, вонючих этих политиков будет воевать один с другим. Все против всех, за себя", - сделал прогноз Мосейчук в интервью журналисту Александру Шелесту. Он напомнил об "атаманщине", погубившей в свое время УНР и еще раз подчеркнул, что Украина стоит "на пороге гражданской войны".Бюджет без украинской строки в США означает, что "теперь рассмотрение всего украинского кейса будет предметом отдельных законопроектов", отметил украинский политолог Руслан Бортник в интервью ютуб-каналу Politeka. По словам эксперта, при рассмотрении каждого такого законопроекта будут проводить аудит ранее выделенной Киеву помощи, будут заслушивать, как тратятся эти деньги. И каждый раз это будет приводить к серьезным дискуссиям между демократами и республиканцами.Сама война на Украине стала политическим ресурсом в борьбе между двумя партиями в США, однако Запад продолжит помогать Киеву, поскольку ставки слишком высоки, считает украинский политолог Виктор Небоженко.По его мнению, для Запада очень важно в результате этой войны получить ослабевшую – и ослабевшую в результате именно проигрыша войны в Украине - Россию, но нет цели Россию победить и развалить. Западу нужна Россия, которую можно будет использовать как геополитический ресурс, а именно - как "копье против Китая". Это не позволит Китаю напасть на Тайвань, таковы ставки, отметил Небоженко, выступая в эфире ютуб-канала Politeka.По словам эксперта, внутри самой "несчастной, воюющей, издыхающей в тяжелейшем положении Украины - появились две группы, которые заинтересованы в продолжении войны"."Первая — это многочисленные бизнесмены, авантюристы, спекулянты, которые облепили Министерство обороны и Кабмин и зарабатывают сумасшедшие деньги на этом. Вторые — это наши олигархи", - сказал Небоженко, пояснив, что пресловутый "список олигархов" будут составлять только после завершения конфликта. Так зачем олигархам его завершать?Политолог добавил, что для нынешней Украины также характерно "ускорение коррупции" - по его мнению, ни при одном из прежних президентов таких "скоростей" зарабатывания миллионов не было.Но это скоростное обогащение узкого круга избранных может привести к печальным для киевского режима последствиям. Вопрос войны сейчас решается не на фронте, а в Киеве, считает психолог, экс-разведчик КГБ СССР Александр Зеленько."Если коррупция будет продолжена, то "помощи больше не будет совсем никакой, и Украина, безусловно, продолжать войну не сможет и будет вынуждена пойти на любые условия со стороны России", - сказал экс-разведчик в интервью ютуб-каналу PolitБюро. Он продолжил: "Если случится чудо, и руководящие Украиной люди смогут хоть временно прекратить воровать, тогда ситуация становится совсем иной". В таком случае, по его словам, "война продолжается - и тогда победа становится реальной".Удастся ли приостановить патологическую клептоманию руководителей киевского режима — вопрос сложный. Однако, по мнению Зеленько, США никогда не будут поддерживать "клептоманский коррупционный клан". Почему? "Потому, что демократия не поддерживает преступность". На наш взгляд, для экс-разведчика КГБ такое заявление — очень уж странное. Кого же до сих пор поддерживала вся эта "демократия" - и не только на Украине?Впрочем, во внутренних вопросах Зеленько никакой наивности не проявляет и дает понять - чуда не будет. Поскольку понимает, что "ни Зеленский, ни его окружение не могут жить по цивилизованным нормальным человеческим законам и в человеческом нормальном порядочном обществе". Разве что - под надзором.Эксперт предложил клептоманам в нынешней украинской власти задуматься над тем, куда им бежать, если Украина проиграет? В Россию? — там их ликвидируют. В США? — дадут лет по 200. В Европу? Европа — выдаст. Все эти варианты для клептоманов — физическая смерть, они это понимают, но остановиться в воровстве не могут. Поэтому, продолжил Зеленько, тут необходимо применить то, что в психологии называется "внешний локус контроля".

https://ukraina.ru/20231002/1049854107.html

https://ukraina.ru/20231003/1049844467.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, сша, россия, спецоперация