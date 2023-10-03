https://ukraina.ru/20231003/1049847416.html

Владимир Видеманн: Южный Кавказ становится ареной борьбы для США

Владимир Видеманн: Южный Кавказ становится ареной борьбы для США - 03.10.2023 Украина.ру

Владимир Видеманн: Южный Кавказ становится ареной борьбы для США

Писатель из Лондона Владимир Видеманн в интервью изданию Украина.ру о том, какой видит Польшу Дональд Трамп; кто способствовал уходу Франции из Нигера; почему чествовали нациста Гунько в канадском парламенте

2023-10-03T14:27

2023-10-03T14:27

2023-10-03T14:27

интервью

владимир видеманн

нигер

армения

азербайджан

польша

дональд трамп

джо байден

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- Владимир, как на Западе восприняли победу Азербайджана над Арменией, и то, что армянский Карабах/Арцах возвращается в состав Азербайджана?- Хороший вопрос для Запада. Тут надо понимать следующее: во-первых, за этой историей мало кто следит на Западе. Армения и Азербайджан - это все бывший Советский Союз. Для некоторых это часть России, на Западе во времена СССР мало кто различал, чем отличается специфика советских республик между собой.Так и сейчас. Официальная пресса полагает, что с помощью западных переговорщиков конфликтная ситуация между Арменией и Азербайджаном улажена – правила игры восстановлены. В том плане, что игра идет по западным правилам. Запад приехал, Запад победил. К тому же присутствует редкая позиция, суть которой: Москва и западные столицы не очень сильно расходятся во мнениях по поводу окончания карабахской проблемы.Пашинян же сам признал, что Арцах не является частью Армении. К тому же президент самого Карабаха подписал указ о роспуске всех государственных структур, и к первому января, видимо, Карабах, или как его в Армении называют "Арцах", перестанет существовать как некая политическая претензия на независимость.Чем все это закончится – это другой вопрос. Мы знаем, как обманчива современная политика - лучшие союзники могут превратиться во врагов совершенно спокойно, или наоборот, враги заключают новые договора.Так что ситуация с Карабахом интересна тем, что здесь линии Запада и России бегут относительно параллельно. При этом нет радикальных обвинений сторон в отношении друг друга в провокациях или в неадекватности.- В России считается, что Пашинян – ставленник Сороса, а сам Сорос – сторонник Байдена и демократов. Если это так, то почему тогда Америка не поддержала Армению? Ведь один окрик американцев сразу бы остудил Азербайджан. Американцы не хотят ссориться с Турцией?-Тут все-таки сложная ситуация, учитывая, что это Кавказ, тем более, южный Кавказ, одно из ключевых мест в современной геополитике.В целом, Пашинян – человек Запада, и видимо, он под личные гарантии Запада пошел на такой шаг. Он же понимает, как сложно ему в Армении с такой позицией будет сохранить жизнь и здоровье.Видимо, он пошел на такой шаг по договоренности с Западом, прежде всего, с англосаксонскими странами – Штаты, Британия. Взамен они будут его долгосрочно поддерживать.Турция во многом в своей политике выходит за рамки американских красных линий, и ведет в значительной степени независимую политику в Средиземноморье, и на Кавказе. Видимо, Вашингтону было бы тоже неплохо нажать на Эрдогана, разыграв армянскую карту, и показать, что все-таки в наших руках много что находится.Армения – ключевая территория в пространстве нового заявленного Россией и Ираном торгового пути с севера на юг через Каспийское море и через Иран, и дальше - в Индию.Вашингтон же хочет окружить Иран союзными себе территориями.Здесь, видимо, Армения в планах Америки играет важную роль в окружении Ирана. Большая геополитика она шире интересов Турции и Азербайджана.На Кавказе все сейчас начинается по-серьезному. Армения будет именно американской площадкой в играх за будущее Большого Кавказа, и в каком-то смысле Ближнего Востока. Это доминирующая линия, которая расчищает все остальное, что может быть наносным с точки зрения локальных интересов.- По поводу Трампа. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве. Это что, демократическая администрация не прекращает попыток выбить Трампа из будущей президентской гонки? Как сторонники Трампа смогут отреагировать, если вдруг он не будет допущен до президентских выборов?- Он может и в тюрьме, по-моему, насколько я себе представляю американское законодательство, оставаться кандидатом в президенты.Мы видим рост напряжённости в американской внутренней политике, такие беспрецедентные скандалы со всех сторон, что сейчас уже ничему не удивляешься. Мошенник, не мошенник, да там уже друг друга убийцами объявляют.Трамп, как мы помним, не пошел Байдена поздравлять после последних президентских выборов. Это было вообще полным нонсенсом. Даже Клинтоны – Хиллари с Биллом, приходили к Белому дому, чтобы поздравить Трампа с победой. И это после того, как Хиллари проиграла Трампу.В Америке тоже идет по нарастающей: масса проблем личных, корпоративных и партийных, поэтому там сейчас американская пресса, и желтая, прежде всего, упражняется в остроумии.Американцы могут подшутить над своими политиками, они совершенно безжалостно могут вываливать грязное белье на сцену, поэтому ничему удивляться не приходится.Самое интересное в плане того, что могут еще выкинуть команды Трампа и Байдена еще впереди.- Насколько стал серьезным для Канады скандал с чествованием в тамошнем парламенте эсесовца Ярослава Гунько?- Это крупная неприятность, особенно для премьера Трюдо. Вряд ли чествование было задумано специально, но все равно произошел полный конфуз, никто не ожидал, что это произойдет. Но я из всего этого делаю вывод о том, что общество, и канадское, и североамериканское - общество постевропейцев, оторванных от Европы, которые живут за океаном – имеет низкий уровень культурной и политической эрудиции.То, что тут для нас, в Европе, значимо, что может быть незначимо за океаном – война, бандеровцы, красные, белые, нацисты, Сталинград, еще что-то… скажи у нас "Герника", все вспоминают Пикассо и гражданскую войну в Испании, Франко и уничтоженный франкисткой авиацией баскский город.В Америке существуют какие-то значимые вещи, которые незначимы для нас, и о которых мы ничего или мало что знаем.Вторая Мировая в памяти американцев проходила в основном на тихоакеанском театре военных действий.Известно ли нам, сколько американцев погибло во Вторую Мировую войну? Неизвестно, конечно. А американцев, между прочим, погибло больше, чем британцев, хотя никто не оспаривает роль Британии?В качестве адвоката дьявола скажу: Америка же держала в напряжении Японию в Тихом океане, и во многом благодаря этому Япония не напала на Советский Союз. В общем, у нас Вторая Мировая - одна война, у них – другая. Поэтому мы мало что знаем в этом плане друг о друге.У канадского обывателя, который мало что знает о войне в Европе, сейчас на слуху Украина. Поэтому он воспринимает героями всех тех, кто в свое время убежал от "плохого Сталина".Трюдо – человек такой же ментальности. Он же не человек из некой дипломатической семьи со старыми традициями, каких еще в Европе можно найти. Поэтому раз за Украину и против "плохих русских" - значит, герой.Канадские политики совершенно не думают головой от слова "совсем".В этом отношении они опростоволосились, причем без заранее продуманных провокаций.- Франция ушла из Нигера? Что это означает? Фактически гибель Французской экваториальной Африки? Понятное дело, что эта часть Африки шестьдесят лет не являлась уже французской колонией, но все-таки она являлась сферой влияния Франции, и эту зону французского влияния признавали все.- Это чем-то похоже на уход СССР из Восточной Европы, которая всегда казалась российской. Тут сам Бог велел – братья-славяне.Получается, что самые активные европейские страны с точки зрения антироссийской риторики, как раз бывшие партнеры Советского Союза из Восточной Европы.Так и тут. Северная Африка вообще считалась чуть ли частью Франции. Я помню, насколько были серьезными события во Франции во время отделения Алжира. Французы же считали, что Алжир – часть Франции.Вспомните, как французская армия была против отделения Алжира, вспомните "черноногих" и ОАС, которые устраивали заговоры против де Голля. Чего там тогда только не было. Алжир - это наше кровное, заявляли оасовцы, мы не можем Алжир отдать, это как взять отрезать ногу, и ничего- отдали Алжир без проблем.А сейчас, наверное, благодарят Бога, что Алжир отдали, потому что французы не знают, куда алжирскую диаспору деть – 20% французских граждан – мусульмане.Так и здесь. Вот Западная Африка, конечно, выстраивалась французами, язык государственный и научный язык – французский. Нигер – источник урана для ядерной энергетики Франции.Вопрос: а кому это выгодно, обрушить ядерную энергетику Франции? По сути же речь об этом идет. А кому выгодно обрушить экономику Европы, лишить Европу источников энергии? Тому же, кому выгодно и Францию лишить этих источников энергии.Противостояние экономическое идет с Европой, значит, Европу нужно поприжать как-то. Вот, из России газ отрезали, теперь уран из Африки отрезали.Тут может совпадать игра разных администраций. Может совпадать, может не совпадать. Но в политике все возможно. Мне почему-то кажется, что в Нигере, безусловно, и вашингтонский интерес есть. Вашингтону вряд ли интересно, когда Франция забирает такие критические доли урановой руды себе. Чуть ли не на половину французская атомная энергетика зависит от африканского урана, но и Америке уран тоже нужен. Штаты же до сих пор из России получают оружейный уран для своего ядерного топлива, и это никто не отменял, и это все продолжается.Надо посмотреть на рынки урановой продукции и ее ценообразование, тогда больше станет понятна ситуация вокруг Нигера.- Украина и Польша сейчас поссорились из-за украинского зерна. По идее, Польша - один из главных союзников Украины в Европе. Но исторически, как мы все помним, украинцы и поляки враги – и запорожские казаки полякам враги, и западные украинцы. Тогда вопрос: могут ли в какой-то момент их отношения из прагматичной дружбы (потому что они дружат против России) вновь перерасти во враждебные отношения, или это невозможно?- Возможно все, что не противоречит законам физики, тем более, в политике. Последний скандал во многом инициирован низкой политической культурой украинской стороны.В сложившихся условиях наезжать на Польшу за то, что она закрыла движение украинского зерна через свою территорию (причем не она одна - другие европейские страны тоже – Болгария, Словакия, Венгрия) – неблагоразумно.Понятно, что причина такого польского жеста в том, что у них выборы буквально через две недели. Польское и украинское сельское хозяйство во многом конкуренты.В Польше электорат правящей партии – крестьяне. Естественно, ПиС перед выборами хочет показать, мол, это наши крестьяне, это приоритет, а все остальное идет лесом, мы - национальные патриоты.Разумеется, зря украинцы начали за эту тему хвататься. Опять же низкая политическая культура, действие на международной широкой арене, где существуют свои правила, как бы мы их не называли, свои дипломатические протоколы, даже в случае военных действий все равно сохраняются определенные правила поведения.Теперь начинается вынос грязного белья.Вторая тема, почему Польша так активно взялась за это – потому что, как я себе представляю, что поляки дружат с Трампом и не дружат с Байденом. Трамп обещал Польше особое место в Новом Европейском порядке, то есть, привилегированное партнерство с НАТО, то есть, Польша будет тем в новой Европе, чем ФРГ была в Европе времен Холодной войны.Эта история, что Украина неэффективна, что вообще зачем ей оружие давать, что все это зря было, не в коня корм, это играет как раз на руку Трампу против Байдена, поскольку именно Трамп эту же риторику поддерживает.В Польше правящая партия надеется, что Трамп выиграет следующие выборы в Америке, и уже в лице Трампа польская администрация, администрация Дуды, обретет надежного партнера. Вот тогда и начнется история Европы уже с новой польской главы.Возможно ли такое? Думаю, вполне, учитывая хитрость поляков, их стремление не мытьем, так катаньем отстоять свои интересы любым путем, и в сложной ситуации, когда Польша имеет врагов на обоих фронтах имеет - и с Востока, и с Запада.

https://ukraina.ru/20230825/1048912798.html

https://ukraina.ru/20210112/1030209186.html

https://ukraina.ru/20230426/1045664057.html

https://ukraina.ru/20230530/1046675205.html

нигер

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

интервью, владимир видеманн, нигер, армения, азербайджан, польша, дональд трамп, джо байден