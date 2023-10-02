https://ukraina.ru/20231002/1049853062.html

Минобороны Британии: флот Её величества не будет охранять украинское зерно

Минобороны Британии: флот Её величества не будет охранять украинское зерно - 02.10.2023 Украина.ру

Минобороны Британии: флот Её величества не будет охранять украинское зерно

Королевский флот Британии не направит свои корабли для обеспечения вывоза украинского зерна из черноморских портов. Об этом 2 октября заявил британский министр обороны Грант Шэппс.

2023-10-02T18:57

2023-10-02T18:57

2023-10-02T18:57

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По словам главы Минобороны Британии, ВМФ этой страны не будут направляться в Чёрное море для содействия экспорту украинского зерна. Об этом он заявил в ходе дискуссии на конференции правящей Консервативной партии.Накануне премьер-министр Британии от тори Риши Сунак дезавуировал заявления одного из своих подчинённых о намерениях послать британских офицеров на Украину для обучения солдат ВСУ. Сунак пояснил, что Киев по-прежнему будет получать британскую военную помощь, но без присутствия английских кадровых офицеров в постсоветской республике.Тем временем в Киеве состоялся неформальный саммит нескольких стран ЕС под председательством главы дипломатии союза Жозепа Борреля. Участие во встрече принял глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, но не главы МИД Венгрии и Польши. Ранее правительство Украины подало иски к этим странам в ВТО за препятствия экспорту сельхозпродукции на рынки ЕС.

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