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Минобороны Британии: флот Её величества не будет охранять украинское зерно
Минобороны Британии: флот Её величества не будет охранять украинское зерно - 02.10.2023 Украина.ру
Минобороны Британии: флот Её величества не будет охранять украинское зерно
Королевский флот Британии не направит свои корабли для обеспечения вывоза украинского зерна из черноморских портов. Об этом 2 октября заявил британский министр обороны Грант Шэппс.
2023-10-02T18:57
2023-10-02T18:57
2023-10-02T18:57
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По словам главы Минобороны Британии, ВМФ этой страны не будут направляться в Чёрное море для содействия экспорту украинского зерна. Об этом он заявил в ходе дискуссии на конференции правящей Консервативной партии.Накануне премьер-министр Британии от тори Риши Сунак дезавуировал заявления одного из своих подчинённых о намерениях послать британских офицеров на Украину для обучения солдат ВСУ. Сунак пояснил, что Киев по-прежнему будет получать британскую военную помощь, но без присутствия английских кадровых офицеров в постсоветской республике.Тем временем в Киеве состоялся неформальный саммит нескольких стран ЕС под председательством главы дипломатии союза Жозепа Борреля. Участие во встрече принял глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, но не главы МИД Венгрии и Польши. Ранее правительство Украины подало иски к этим странам в ВТО за препятствия экспорту сельхозпродукции на рынки ЕС.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Минобороны Британии: флот Её величества не будет охранять украинское зерно
Королевский флот Британии не направит свои корабли для обеспечения вывоза украинского зерна из черноморских портов. Об этом 2 октября заявил британский министр обороны Грант Шэппс.