https://ukraina.ru/20231002/1049841967.html

Война и мирные: как новые регионы меняют Россию и изменяются сами

Война и мирные: как новые регионы меняют Россию и изменяются сами - 02.10.2023 Украина.ру

Война и мирные: как новые регионы меняют Россию и изменяются сами

Присоединение новых регионов меняет не только их жителей, но и всю Россию. Чужие беды не оставляют россиян равнодушными. Они безвозмездно помогают тем, кому требуется помощь, причем происходит это на всех уровнях – от пенсионеров до политиков

2023-10-02T14:04

2023-10-02T14:04

2023-10-02T14:04

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россия

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волонтеры

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Вопрос о том, куда движется наша страна, волнует многих. Ответ на него попытались дать на форуме "Та самая Россия", который провела организация "Волонтеры победы". Приняла в нём участие и Украина.ру. Как это было, что обсуждали и к какому итогу пришли – смотрите в нашем сюжете.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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