Война и мирные: как новые регионы меняют Россию и изменяются сами - 02.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231002/1049841967.html
Война и мирные: как новые регионы меняют Россию и изменяются сами
Война и мирные: как новые регионы меняют Россию и изменяются сами - 02.10.2023 Украина.ру
Война и мирные: как новые регионы меняют Россию и изменяются сами
Присоединение новых регионов меняет не только их жителей, но и всю Россию. Чужие беды не оставляют россиян равнодушными. Они безвозмездно помогают тем, кому требуется помощь, причем происходит это на всех уровнях – от пенсионеров до политиков
2023-10-02T14:04
2023-10-02T14:04
видео
россия
новые регионы рф
форум
помощь
волонтеры
россияне
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/02/1049841699_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_575eb03a4e26faa0a934af931a702e8b.jpg
Вопрос о том, куда движется наша страна, волнует многих. Ответ на него попытались дать на форуме "Та самая Россия", который провела организация "Волонтеры победы". Приняла в нём участие и Украина.ру. Как это было, что обсуждали и к какому итогу пришли – смотрите в нашем сюжете.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/02/1049841699_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_82b8ef4ed6e7bb17c7afb3b3faede4e2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, новые регионы рф, форум, помощь, волонтеры, россияне, видео
Видео, Россия, Новые регионы РФ, форум, помощь, волонтеры, россияне

Война и мирные: как новые регионы меняют Россию и изменяются сами

14:04 02.10.2023
 
Читать в
Присоединение новых регионов меняет не только их жителей, но и всю Россию. Чужие беды не оставляют россиян равнодушными. Они безвозмездно помогают тем, кому требуется помощь, причем происходит это на всех уровнях – от пенсионеров до политиков
Вопрос о том, куда движется наша страна, волнует многих. Ответ на него попытались дать на форуме "Та самая Россия", который провела организация "Волонтеры победы". Приняла в нём участие и Украина.ру. Как это было, что обсуждали и к какому итогу пришли – смотрите в нашем сюжете.
 
ВидеоРоссияНовые регионы РФфорумпомощьволонтерыроссияне
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:25Нужен ли новым регионам России украинский язык
14:12Отобрали оружие и заставили лечь на землю: боевики "Кракена" напали на полицейских в Харькове - СМИ
14:12Reuters: Байден давит на республиканцев и просит продолжать финансировать Украину
14:11МИД Украины отрицает "масштабный кризис" в отношениях с Польшей
14:08Миссия МВФ прибыла в Киев, ВСУ пытаются атаковать. Главное на Украине на 14.00 2 октября
14:04Война и мирные: как новые регионы меняют Россию и изменяются сами
14:01Удары по энергетике и военный тупик. Западные аналитики прогнозируют проблемы Украины зимой
14:00"Пытался покорять космос, но...": спикер Рады Стефанчук нагрубил Илону Маску
13:45Бербок в Киеве пообещала расширение Евросоюза "от Лиссабона до Луганска"
13:42Называл киевское руководство нацистким. Запад обеспокоен победой партии Фицо на выборах в Словакии - СМИ
13:09Бесконечная война и пропавший ленд-лиз. Маленькие секреты большой войны на Украине
13:07Житель Новой Каховки стал жертвой обстрела ВСУ
12:29"Стегание кнутом мёртвой лошади": Захарова прокомментировала усилия ЕС по Украине
12:26Британский эксперт рассказал, как должна выглядеть роль Лондона в многополярном мире
12:25Россия — единственная нормальная страна в мире. И мир должен вернуться к нормальности
12:21Украинская полиция задержала вспоминавшую СССР пенсионерку
12:03"Экзистенциальная угроза для ЕС": Боррель надеется, что США продолжат поддержку Украины
12:02Термокружки за полтора миллиона гривен. Новый тендер на Украине вызвал скандал
11:38Следствие продолжается: ФСБ сообщила о поимке украинского шпиона в ЛНР
11:34Киеву придётся сделать очень многое для вступления в ЕС - Боррель
Лента новостейМолния