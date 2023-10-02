https://ukraina.ru/20231002/1049841967.html
Война и мирные: как новые регионы меняют Россию и изменяются сами
Война и мирные: как новые регионы меняют Россию и изменяются сами - 02.10.2023 Украина.ру
Война и мирные: как новые регионы меняют Россию и изменяются сами
Присоединение новых регионов меняет не только их жителей, но и всю Россию. Чужие беды не оставляют россиян равнодушными. Они безвозмездно помогают тем, кому требуется помощь, причем происходит это на всех уровнях – от пенсионеров до политиков
2023-10-02T14:04
2023-10-02T14:04
2023-10-02T14:04
видео
россия
новые регионы рф
форум
помощь
волонтеры
россияне
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Вопрос о том, куда движется наша страна, волнует многих. Ответ на него попытались дать на форуме "Та самая Россия", который провела организация "Волонтеры победы". Приняла в нём участие и Украина.ру. Как это было, что обсуждали и к какому итогу пришли – смотрите в нашем сюжете.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, новые регионы рф, форум, помощь, волонтеры, россияне, видео
Видео, Россия, Новые регионы РФ, форум, помощь, волонтеры, россияне
Война и мирные: как новые регионы меняют Россию и изменяются сами
Присоединение новых регионов меняет не только их жителей, но и всю Россию. Чужие беды не оставляют россиян равнодушными. Они безвозмездно помогают тем, кому требуется помощь, причем происходит это на всех уровнях – от пенсионеров до политиков
Вопрос о том, куда движется наша страна, волнует многих. Ответ на него попытались дать на форуме "Та самая Россия", который провела организация "Волонтеры победы". Приняла в нём участие и Украина.ру. Как это было, что обсуждали и к какому итогу пришли – смотрите в нашем сюжете.