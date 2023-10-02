https://ukraina.ru/20231002/1049841383.html

Миссия МВФ прибыла в Киев, ВСУ пытаются атаковать. Главное на Украине на 14.00 2 октября

Миссия МВФ прибыла в Киев, ВСУ пытаются атаковать. Главное на Украине на 14.00 2 октября - 02.10.2023 Украина.ру

Миссия МВФ прибыла в Киев, ВСУ пытаются атаковать. Главное на Украине на 14.00 2 октября

Боевые действия в зоне проведения спецоперации на Украине продолжаются. В частности, ВСУ проводят атакующие действия на южном фланге Артемовска. Украина.ру, 02.10.2023

2023-10-02T14:08

2023-10-02T14:08

2023-10-02T14:09

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Боевые действия в зоне проведения спецоперации на Украине продолжаются. В частности, ВСУ проводят атакующие действия на южном фланге Артемовска. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24", за ночь было шесть таких атак, однако успеха противнику достичь не удалось. Глава ДНР также сообщил, что ВСУ на этом направлении применяли в основном бронетехнику советского производства, но из-за потерь техники последние атаки прошли уже без нее.ВС РФ наносят удары по военным объектам киевского режима. Утром в понедельник, 2 октября, воздушная тревога объявлена в Сумской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Ранее сигналы тревоги прозвучали и в некоторых других регионах. Ночью и утром 2 октября украинские онлайн-СМИ сообщали о взрывах в подконтрольном киевскому режиму Херсоне.Пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк в эфире телеканала "Рада" сообщила, что в результате ударов ВС РФ повреждения получили некие объекты критической инфраструктуры, а в подконтрольной Киеву части Херсонской области были "повреждены заводы сельскохозяйственного предприятия".В результате удара по Херсону пострадали полицейские, сообщают украинские СМИ. Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин пишет в своем телеграм-канале об ударах ВС РФ по транспортному предприятию в областном центре, есть раненые.В Харьковской ОВА сообщают о пяти ракетных ударах ВС РФ за пределами Харькова, было "зафиксировано попадание С-300".В свою очередь в Киеве хвалятся успехами своей "армии дронов". Вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил в своем телеграм-канале, что за прошедшую неделю, с 25 сентября по 2 октября, эта армия "поразила рекордное количество российской артиллерии".Запад продолжает демонстрировать поддержку киевского режима. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) сообщил, что сегодня, 2 октября, в Киеве состоится Совет министров иностранных дел стран Евросоюза, будут представлены дипломаты всех 27 стран-участниц ЕС. Боррель отметил также, что впервые в истории данное мероприятие пройдет за пределами Евросоюза.На брифинге перед заседанием глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал итоги выборов в Словакии, где победила партия экс-премьера Роберта Фицо "Курс — социальная демократия" (Smer — sociálna demokracia). Украинские СМИ напоминают, что Фицо критиковал санкции против России и обещал прекратить военную помощь Киеву.Кулеба заявил, что пока еще рано делать выводы, как эти выборы повлияют на позицию Словакии относительно Украины, следует дождаться формирования коалиции, информирует украинское издание "Корреспондент".А глава правительства Украины Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале отрапортовал о встрече с представителями миссии МВФ (это первый визит более чем за три года, отметил премьер). Шмыгаль, в частности, пишет, что он проинформировал миссию о потребностях Украины в средствах для покрытия дефицита бюджета и отдельно о потребностях в средствах на восстановление.Украинские СМИ сообщают, что миссия МВФ начала проводить встречи с представителями украинской власти и "другими ключевыми партнерами" с воскресенья, 1 октября.Тем временем планы скорого прорыва и успеха украинских сил ставятся под сомнение. Главком ВСУ Валерий Залужный на ставке выступил против идеи Зеленского освободить три города до конца года, о которых он заявил в США, сообщает телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на свой источник о Офисе президента Украины."Главком считает, что ВСУ зря потратит резервы и не сможет отразить в будущем наступление российской армии. Залужный предупредил Офис Президента, что в этом году не стоит ждать прорыва фронта или боев за города, а необходимо срочно начать укреплять оборонительные линии", - сообщает "Резидент".CNN со ссылкой на экспертов сообщает о том, что Украина в своей тактике продолжит комбинировать "ползучее" наступление малыми группами пехоты и дальнобойные удары по российской логистике. Украине же следует ждать новых ударов по объектам энергетики – "ошибочно утверждается, что у русских заканчиваются ракеты и другие боеприпасы", отмечает канал.Что касается возможных военных прорывов с той или другой стороны, тут ясности нет. "Среди многих западных аналитиков и официальных лиц существует ощущение надвигающегося тупика", отмечает CNN.

https://ukraina.ru/20231002/1049832379.html

https://ukraina.ru/20231002/1049836757.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

хроники, сво, эксклюзив, украина, всу, мвф, ес, экономика, политика, днр, дроны