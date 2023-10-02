https://ukraina.ru/20231002/1049832379.html

Удары ВСУ, угроза важным предприятиям, разрешение конфликта. Главное на Украине на утро 2 октября

Удары ВСУ, угроза важным предприятиям, разрешение конфликта. Главное на Украине на утро 2 октября - 02.10.2023 Украина.ру

Удары ВСУ, угроза важным предприятиям, разрешение конфликта. Главное на Украине на утро 2 октября

Украина.ру, 02.10.2023

2023-10-02T10:00

2023-10-02T10:00

2023-10-02T10:54

спецоперация

хроники

эксклюзив

всу

обстрелы

удар

сша

конфликт

украина

новая каховка

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ВСУ продолжают обстреливать новые российские регионы, они нанесли удар по домам и гражданской инфраструктуре Новой Каховки. На Украине звучит воздушная тревога, взрывы, повреждены объекты критической инфраструктуры. Экс-разведчик США считает, что ВСУ уже фактически разгромлены и РФ сможет решить конфликт.Украинские войска обстреляли дома и гражданскую инфраструктуру города Новая Каховка Херсонской области. Об этом сообщила в своем телеграм-канале администрации города.«Ночью украинские террористы в очередной раз наносили артиллерийско-минометные удары по Новой Каховке и населенным пунктам городского округа. Варварские удары украинские националисты традиционно наносили по домам мирных жителей и гражданской инфраструктуре», — говорится в материале.В результате обстрела в Новой Каховке в собственном доме погиб мужчина, добавили в администрации.Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.Также украинские войска за прошедшие сутки 33 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Всего украинские войска выпустили 123 единицы различных боеприпасов. Под огнем оказались Горловка, Зайцево, Ясиноватский район, Донецк, Еленовка.За прошедшие сутки поступили сведения о ранении женщины 1958 года рождения в населенном пункте Верхнеторецкое.Утром в понедельник ВСУ выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке.«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06:35 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)», — говорится в материале представительства.Позже, в 06:40, националисты выпустили еще 15 ракет из РСЗО по Горловке.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположен химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Взрывы и повреждения на УкраинеНочью в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Кроме того, сигнал звучал в Николаевской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской области.Позже телеканал «Общественное» сообщил о взрывах в подконтрольном киевским войскам Херсоне.В свою очередь пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк в эфире телеканала «Рада» назвала минувшую ночь неспокойной.Она также добавила, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области были «повреждены заводы сельскохозяйственного предприятия».Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов указал, что в регионе после ночных взрывов пострадали здания агропромышленного предприятия.«В результате удара… в Изюмском районе… повреждены здания агропредприятия, произошел масштабный пожар», — написал Синегубов в своем телеграм-канале.Командир расчета 1-й гвардейской танковой армии ЗВО с позывным «Кот» указал, что западная группировка войск ВС РФ в Харьковской области уничтожила противотанковой управляемой ракетой две смены личного состава ВСУ при их ротации.«Сейчас работали по блиндажу противника с противотанковой установки, отработали ровно по цели, цель поражена. Цель — блиндаж, скопление живой силы, была ротация, засекли движение и отработали», — рассказал «Кот».По его словам, противник производит замену личного состава на позициях вне зависимости от времени суток, а маршрут следования происходит по окопам, выкопанных вдоль линии фронта.«Работа по времени занимает от начала установки до отстрела не более полторы минуты», — отметил боец.В свою очередь начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский отметил, что артиллерия группировки на Купянском направлении сорвала ротацию 32-й механизированной бригады Украины на передовых позициях.По его словам, оперативно-тактическая авиация группировки нанесла авиационный удар по пунктам временной дислокации подразделений 25-й воздушно-десантной и 43-й механизированной бригад в районах Берестовое, Копанки.«Кроме этого, противник предпринял попытку провести ротацию подразделений 32-й механизированной бригады на передовых позициях в районе Степовой Новосёловки. Огнём артиллерии мотострелкового полка ротация сорвана», — рассказал офицер.В ходе контрабатерейной борьбы артиллерией группировки была уничтожена 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 152-миллиметровая буксируемая гаубица «Мста-Б» и артиллерийское орудие американского производства M777 в районах Песчаной, Новолюбовки, Новой Кругляковки.Общие потери противника составили до двух взводов живой силы. Также националисты лишились миномета и беспилотника, отметил начальник пресс-центра.Решение украинского конфликтаОтставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале блогера Сайруса Янссена заявил, что ВСУ уже фактически разгромлены и что это позволяет России выбрать подходящий для нее способ решения конфликта на Украине.Отставной офицер подчеркнул, что даже при постепенном воздействии России на Украину конфликт не будет длится вечно. По мнению Риттера, политический коллапс на Украине может произойти к концу года или весной 2024 года.Риттер в августе уже отмечал, что, по его мнению, конфликт на Украине находится на финальной стадии.На днях кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший заявлял, что для завершения конфликта на Украине потребуется 100 дней.Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заверял, что способен завершить противостояние между Москвой и Киевом за пять минут, но ему мешает позиция украинского лидера Владимира Зеленского. Экс-глава США Дональд Трамп утверждал, что мог бы закончить конфликт одной фразой. Для этого ему потребуется 24 часа.В России предположили, что подобные выступления являются самопиаром.

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

спецоперация, хроники, эксклюзив, всу, обстрелы, удар, сша, конфликт, украина, новая каховка, артиллерия, миномет