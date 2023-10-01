https://ukraina.ru/20231001/1049793895.html

Политолог объяснил, почему Зеленский не даёт передышку ВСУ и когда начнётся большой "контрнаступ"

Политолог объяснил, почему Зеленский не даёт передышку ВСУ и когда начнётся большой "контрнаступ" - 01.10.2023 Украина.ру

Политолог объяснил, почему Зеленский не даёт передышку ВСУ и когда начнётся большой "контрнаступ"

Стратегически контрнаступление ВСУ потерпело поражение, но снижать напряжение на линии фронта режим Зеленского не собирается. Об этом рассказал изданию Украина.ру эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова Андрей Кошкин

2023-10-01T05:50

2023-10-01T05:50

2023-10-01T05:50

новости

украина

владимир зеленский

контрнаступление

всу

джон кирби

выборы

сво

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Контрнаступление ВСУ провалилось и это давно стало достоянием общественности. Но Зеленский продолжает отправлять солдат в бессмысленные "мясные штурмы", рассказал Кошкин.Тут важную роль играют роль политические задачи, которые пытается решить президент Украины – идут выборы, есть большие проблемы с западными партнерами, которые вложили средства, но не увидели результата, добавил эксперт.Помощник и координатор стратегической коммуникации Совета национальной безопасности США Джон Кирби подчеркнул, что стратегически надо готовиться к следующему наступлению ВСУ весной 2024 года, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230929/1049781189.html

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новости, украина, владимир зеленский, контрнаступление, всу, джон кирби, выборы, сво