Политолог объяснил, почему Зеленский не даёт передышку ВСУ и когда начнётся большой "контрнаступ" - 01.10.2023 Украина.ру
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Политолог объяснил, почему Зеленский не даёт передышку ВСУ и когда начнётся большой "контрнаступ"
Политолог объяснил, почему Зеленский не даёт передышку ВСУ и когда начнётся большой "контрнаступ" - 01.10.2023 Украина.ру
Политолог объяснил, почему Зеленский не даёт передышку ВСУ и когда начнётся большой "контрнаступ"
Стратегически контрнаступление ВСУ потерпело поражение, но снижать напряжение на линии фронта режим Зеленского не собирается. Об этом рассказал изданию Украина.ру эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова Андрей Кошкин
2023-10-01T05:50
2023-10-01T05:50
новости
украина
владимир зеленский
контрнаступление
всу
джон кирби
выборы
сво
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Контрнаступление ВСУ провалилось и это давно стало достоянием общественности. Но Зеленский продолжает отправлять солдат в бессмысленные "мясные штурмы", рассказал Кошкин.Тут важную роль играют роль политические задачи, которые пытается решить президент Украины – идут выборы, есть большие проблемы с западными партнерами, которые вложили средства, но не увидели результата, добавил эксперт.Помощник и координатор стратегической коммуникации Совета национальной безопасности США Джон Кирби подчеркнул, что стратегически надо готовиться к следующему наступлению ВСУ весной 2024 года, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230929/1049781189.html
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Украина.ру
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, владимир зеленский, контрнаступление, всу, джон кирби, выборы, сво
Новости, Украина, Владимир Зеленский, контрнаступление, ВСУ, Джон Кирби, выборы, СВО

Политолог объяснил, почему Зеленский не даёт передышку ВСУ и когда начнётся большой "контрнаступ"

05:50 01.10.2023
 
© AP / LIBKOS
- РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© AP / LIBKOS
Читать в
Стратегически контрнаступление ВСУ потерпело поражение, но снижать напряжение на линии фронта режим Зеленского не собирается. Об этом рассказал изданию Украина.ру эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова Андрей Кошкин
Контрнаступление ВСУ провалилось и это давно стало достоянием общественности. Но Зеленский продолжает отправлять солдат в бессмысленные "мясные штурмы", рассказал Кошкин.
Тут важную роль играют роль политические задачи, которые пытается решить президент Украины – идут выборы, есть большие проблемы с западными партнерами, которые вложили средства, но не увидели результата, добавил эксперт.
"Естественно, если сегодня перевести в плоскость паузы, перевести дух, набраться сил, тогда Зеленский и в политическом смысле может не устоять на своем месте, и в целом Вооруженные силы Украины затем поднять в атаку уже не получится", - подчеркнул Кошкин.
Помощник и координатор стратегической коммуникации Совета национальной безопасности США Джон Кирби подчеркнул, что стратегически надо готовиться к следующему наступлению ВСУ весной 2024 года, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийконтрнаступлениеВСУДжон КирбивыборыСВО
 
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