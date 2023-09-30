https://ukraina.ru/20230930/1049805086.html

Путин: 30 сентября 2022 года произошло историческое и судьбоносное событие

Путин: 30 сентября 2022 года произошло историческое и судьбоносное событие - 30.09.2023 Украина.ру

Путин: 30 сентября 2022 года произошло историческое и судьбоносное событие

Воссоединение миллионов жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей с Россией было осознанным и выстраданным решением. Об этом заявил президент России Владимир Путин в опубликованном 30 сентября видеообращении по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей с Россией.

2023-09-30T12:36

2023-09-30T12:36

2023-09-30T12:36

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"Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие: были подписаны договоры о принятии в состав России четырёх новых субъектов Федерации. Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор – быть со своим Отечеством, - сказал Путин. - Это осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами, проявили мужество и непреклонный характер".Президент отметил провал попыток запугать стремившихся к воссоединению к Россией, отнять у них право самим определять своё будущее, свою судьбу и то, "что дорого для каждого человека, – культуру, традиции, родной язык – всё то, что было ненавистно националистам и их западным покровителям, которые устроили государственный переворот в Киеве в 2014 году, а затем развязали полномасштабную гражданскую войну, террор против инакомыслящих, организовали блокаду, постоянные обстрелы и карательные акции на Донбассе"."Но ничто и никто не в силах сломить волю миллионов людей, их веру в правду и историческую справедливость. Свободный и однозначный выбор наших братьев и сестёр народ России поддержал всем сердцем, понял и глубоко прочувствовал главное: защищая наших соотечественников на Донбассе и в Новороссии, мы защищаем саму Россию, вместе сражаемся за Родину, за наш суверенитет, духовные ценности и единство, за победу. Благодарю всех граждан страны за эту сплочённость и патриотический настрой", - сказал Владимир Путин.Новые регионы России воссоединились с Российской Федерацией по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в сентябре 2022 года. 30 сентября того же года было юридически оформлено вхождение в состав России этих двух областей, ДНР и ЛНР. В нынешнем году Россия впервые отпраздновала День воссоединения.

https://ukraina.ru/20230926/1049715324.html

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