https://ukraina.ru/20230930/1049805086.html
Путин: 30 сентября 2022 года произошло историческое и судьбоносное событие
Путин: 30 сентября 2022 года произошло историческое и судьбоносное событие - 30.09.2023 Украина.ру
Путин: 30 сентября 2022 года произошло историческое и судьбоносное событие
Воссоединение миллионов жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей с Россией было осознанным и выстраданным решением. Об этом заявил президент России Владимир Путин в опубликованном 30 сентября видеообращении по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей с Россией.
2023-09-30T12:36
2023-09-30T12:36
2023-09-30T12:36
новости
владимир путин
президент
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"Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие: были подписаны договоры о принятии в состав России четырёх новых субъектов Федерации. Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор – быть со своим Отечеством, - сказал Путин. - Это осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами, проявили мужество и непреклонный характер".Президент отметил провал попыток запугать стремившихся к воссоединению к Россией, отнять у них право самим определять своё будущее, свою судьбу и то, "что дорого для каждого человека, – культуру, традиции, родной язык – всё то, что было ненавистно националистам и их западным покровителям, которые устроили государственный переворот в Киеве в 2014 году, а затем развязали полномасштабную гражданскую войну, террор против инакомыслящих, организовали блокаду, постоянные обстрелы и карательные акции на Донбассе"."Но ничто и никто не в силах сломить волю миллионов людей, их веру в правду и историческую справедливость. Свободный и однозначный выбор наших братьев и сестёр народ России поддержал всем сердцем, понял и глубоко прочувствовал главное: защищая наших соотечественников на Донбассе и в Новороссии, мы защищаем саму Россию, вместе сражаемся за Родину, за наш суверенитет, духовные ценности и единство, за победу. Благодарю всех граждан страны за эту сплочённость и патриотический настрой", - сказал Владимир Путин.Новые регионы России воссоединились с Российской Федерацией по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в сентябре 2022 года. 30 сентября того же года было юридически оформлено вхождение в состав России этих двух областей, ДНР и ЛНР. В нынешнем году Россия впервые отпраздновала День воссоединения.
https://ukraina.ru/20230926/1049715324.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, владимир путин, президент, новороссия, днр, лнр, запорожская область, херсонская область, сво, воссоединение, праздники, государство
Новости, Владимир Путин, президент, Новороссия, ДНР, ЛНР, Запорожская область, Херсонская область, СВО, воссоединение, праздники, государство
Путин: 30 сентября 2022 года произошло историческое и судьбоносное событие
Воссоединение миллионов жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей с Россией было осознанным и выстраданным решением. Об этом заявил президент России Владимир Путин в опубликованном 30 сентября видеообращении по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей с Россией.
"Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие: были подписаны договоры о принятии в состав России четырёх новых субъектов Федерации. Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор – быть со своим Отечеством, - сказал Путин. - Это осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами, проявили мужество и непреклонный характер".
Президент отметил провал попыток запугать стремившихся к воссоединению к Россией, отнять у них право самим определять своё будущее, свою судьбу и то, "что дорого для каждого человека, – культуру, традиции, родной язык – всё то, что было ненавистно националистам и их западным покровителям, которые устроили государственный переворот в Киеве в 2014 году, а затем развязали полномасштабную гражданскую войну, террор против инакомыслящих, организовали блокаду, постоянные обстрелы и карательные акции на Донбассе".
"Но ничто и никто не в силах сломить волю миллионов людей, их веру в правду и историческую справедливость. Свободный и однозначный выбор наших братьев и сестёр народ России поддержал всем сердцем, понял и глубоко прочувствовал главное: защищая наших соотечественников на Донбассе и в Новороссии, мы защищаем саму Россию, вместе сражаемся за Родину, за наш суверенитет, духовные ценности и единство, за победу. Благодарю всех граждан страны за эту сплочённость и патриотический настрой", - сказал Владимир Путин.
Новые регионы России воссоединились с Российской Федерацией по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в сентябре 2022 года. 30 сентября того же года было юридически оформлено вхождение в состав России этих двух областей, ДНР и ЛНР. В нынешнем году Россия впервые отпраздновала День воссоединения.