Путин: 30 сентября 2022 года произошло историческое и судьбоносное событие - 30.09.2023 Украина.ру
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Путин: 30 сентября 2022 года произошло историческое и судьбоносное событие
Путин: 30 сентября 2022 года произошло историческое и судьбоносное событие - 30.09.2023 Украина.ру
Путин: 30 сентября 2022 года произошло историческое и судьбоносное событие
Воссоединение миллионов жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей с Россией было осознанным и выстраданным решением. Об этом заявил президент России Владимир Путин в опубликованном 30 сентября видеообращении по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей с Россией.
2023-09-30T12:36
2023-09-30T12:36
новости
владимир путин
президент
новороссия
днр
лнр
запорожская область
херсонская область
сво
воссоединение
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"Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие: были подписаны договоры о принятии в состав России четырёх новых субъектов Федерации. Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор – быть со своим Отечеством, - сказал Путин. - Это осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами, проявили мужество и непреклонный характер".Президент отметил провал попыток запугать стремившихся к воссоединению к Россией, отнять у них право самим определять своё будущее, свою судьбу и то, "что дорого для каждого человека, – культуру, традиции, родной язык – всё то, что было ненавистно националистам и их западным покровителям, которые устроили государственный переворот в Киеве в 2014 году, а затем развязали полномасштабную гражданскую войну, террор против инакомыслящих, организовали блокаду, постоянные обстрелы и карательные акции на Донбассе"."Но ничто и никто не в силах сломить волю миллионов людей, их веру в правду и историческую справедливость. Свободный и однозначный выбор наших братьев и сестёр народ России поддержал всем сердцем, понял и глубоко прочувствовал главное: защищая наших соотечественников на Донбассе и в Новороссии, мы защищаем саму Россию, вместе сражаемся за Родину, за наш суверенитет, духовные ценности и единство, за победу. Благодарю всех граждан страны за эту сплочённость и патриотический настрой", - сказал Владимир Путин.Новые регионы России воссоединились с Российской Федерацией по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в сентябре 2022 года. 30 сентября того же года было юридически оформлено вхождение в состав России этих двух областей, ДНР и ЛНР. В нынешнем году Россия впервые отпраздновала День воссоединения.
https://ukraina.ru/20230926/1049715324.html
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новости, владимир путин, президент, новороссия, днр, лнр, запорожская область, херсонская область, сво, воссоединение, праздники, государство
Новости, Владимир Путин, президент, Новороссия, ДНР, ЛНР, Запорожская область, Херсонская область, СВО, воссоединение, праздники, государство

Путин: 30 сентября 2022 года произошло историческое и судьбоносное событие

12:36 30.09.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с военнослужащими
Встреча президента РФ В. Путина с военнослужащими
© POOL
Перейти в фотобанк
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Воссоединение миллионов жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей с Россией было осознанным и выстраданным решением. Об этом заявил президент России Владимир Путин в опубликованном 30 сентября видеообращении по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей с Россией.
"Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие: были подписаны договоры о принятии в состав России четырёх новых субъектов Федерации. Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор – быть со своим Отечеством, - сказал Путин. - Это осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами, проявили мужество и непреклонный характер".
Президент отметил провал попыток запугать стремившихся к воссоединению к Россией, отнять у них право самим определять своё будущее, свою судьбу и то, "что дорого для каждого человека, – культуру, традиции, родной язык – всё то, что было ненавистно националистам и их западным покровителям, которые устроили государственный переворот в Киеве в 2014 году, а затем развязали полномасштабную гражданскую войну, террор против инакомыслящих, организовали блокаду, постоянные обстрелы и карательные акции на Донбассе".
Владимир Путин и главы четырех бывших регионов Украины в Кремле 30 сентября
26 сентября, 19:04
День воссоединения в ЛНР и ДНР: выходной будет 2 октябряВыходным днём в Луганской и Донецкой народных республиках в этом году будет 2 октября. Об этом информируют министерства труда республик.
"Но ничто и никто не в силах сломить волю миллионов людей, их веру в правду и историческую справедливость. Свободный и однозначный выбор наших братьев и сестёр народ России поддержал всем сердцем, понял и глубоко прочувствовал главное: защищая наших соотечественников на Донбассе и в Новороссии, мы защищаем саму Россию, вместе сражаемся за Родину, за наш суверенитет, духовные ценности и единство, за победу. Благодарю всех граждан страны за эту сплочённость и патриотический настрой", - сказал Владимир Путин.
Новые регионы России воссоединились с Российской Федерацией по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в сентябре 2022 года. 30 сентября того же года было юридически оформлено вхождение в состав России этих двух областей, ДНР и ЛНР. В нынешнем году Россия впервые отпраздновала День воссоединения.
Подготовка к празднованию Дня воссоединения новых регионов с Россией в ДНР - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
09:41
Октябрьское наступление, День воссоединения, удар по энергетике. Главное на Украине на утро 30 сентябряПрезидент России Владимир Путин поздравил жителей новых регионов с Днём воссоединения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский согласовал с кураторами из США и Великобритании план нового наступления и захват ЗАЭС. ВСУ нанесли удар по подстанции в Брянской области
 
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Заголовок открываемого материала
12:36Путин: 30 сентября 2022 года произошло историческое и судьбоносное событие
12:13Новые регионы России получают документы российского образца
11:40Год вместе: Луганский Арбат и другие приобретения после воссоединения с Россией
11:38Последний из "темных уток". Как японцы полюбили "Катюшу"
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