Андрей Грозин: Национал-патриоты из Средней Азии ждут, что ВСУ устроят парад на Красной площади
20:53 30.09.2023 (обновлено: 20:54 30.09.2023)
Россия на официальном уровне никогда не демонстрировала претензии на регионы Казахстана. Это пугалка, которую используют братья по разуму украинских националистов – казахстанские национал-патриоты, считает руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время визита в ФРГ пообещал, что Астана будет следовать санкциям Запада против России. Но на брифинге по итогам переговоров с канцлером Олафом Шольцем в Берлине казахстанский лидер заверил, что Казахстан по-прежнему придерживается курса на всестороннее сотрудничество с Москвой и не является анти-Россией.
- Андрей Валентинович, почему Токаев делает такие противоречивые заявления?
- Казахстан все время старается проскочить между струйками, так же, как и его коллеги по региону. Разница только в том, что Казахстан в отличие от других республик Центральной Азии представляет для России максимальный интерес с точки зрения регионального партнерства. В прошлом году товарооборот пробил планку в 26 млрд долларов. В этом году, несмотря на любые заявления, цифра будет больше.
Было бы странно, если бы Токаев сказал, что антироссийские санкции противозаконны, каковыми они на самом деле являются. Блинкен на саммите "США – Центральная Азия" поставил перед странами региона более выражено занять правильную сторону истории, то есть американскую. Поэтому Токаев сказал то, что сказал.
- А может ли это все-таки повлиять на отношения Астаны и Москвы?
- Думаю, что пока никак. В МИД России слова Токаева выслушали и приняли к сведению. Мы сейчас не заинтересованы в том, чтобы организовывать проблемы еще и на южном фасе. Необходимо разобраться с украинским кейсом, а потом решать вопросы на других направлениях.
Для российского руководства приоритетным является западное направление, а не южное. Отношения со среднеазиатскими станами складываются нормально. Про Казахстан я уже сказал, с Узбекистаном товарооборот в прошлом году составил 9 млрд, в этом – будет больше 10-ти. С Киргизией отмечается взрывной рост – 50-60%.
Параллельный импорт, который идет через Центральную Азию, конечно, раздражает коллективный Запад. Они вводят точечные санкции против отдельных предприятий, в том числе и в Казахстане, несмотря на все верноподданнические заявления Астаны. В целом, Казахстану удается выдерживать свою историческую многовекторность, дружить со всеми, не становясь близким другом никому. Американцы же будут давить, это обычная англосаксонская практика – если давление демонстрирует слабину, надо додавливать дальше.
Токаев, несмотря на дипломатический опыт, не понимает, что одними заявлениями он не отделается, от него будут требовать практических действий по разрыву отношений с Россией. Пока Казахстан этого не хочет. Все ограничения, которые он вводит, и в валютно-финансовой сфере, и в таможенной, носят во многом характер симулякра. Практических неприятностей российской экономике они не наносят.
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Американцы будут пытаться превратить эти симулякры в реально действующие механизмы. И вот это будет неприятно и для Астаны, и для Москвы, потому что враждебный или полувраждебный Казахстан – это очень серьезный вызов для российского присутствия в регионе. Гораздо большее, чем в Армении, потому что Закавказье гораздо меньше способно повлиять на российские регионы, потому что республики Северного Кавказа лишь формально включены в большой кавказский регион.
А Казахстан тысячами километров пространства может отрезать нас от Средней Азии, купировать российские возможности выхода на Китай, удлинив транспортное плечо. Казахстан, раскланиваясь во все стороны, постарается максимально возможно избежать однозначности: прозападной, прокитайской, какой угодно. Заявление Токаева прозвучало недружественно, как и объявление ЛДНР квази-государствами в прошлом году.
Никто из других центральноазиатских государств таких вещей не говорил, поэтому Казахстан записали, если не в противники, то в очень ненадежного союзника. Но он такой и есть, союзник, который преследует свои шкурные интересы. Но было бы странно, если бы он руководствовался нашими интресами.
- Токаев также заявил, что у России и Казахстана нет территориальных претензий друг к другу. Его слова отражают опасения казахов по поводу повторения в северных регионах страны донбасского сценария?
- Это дипломатический ответ на попытку внести в обсуждаемую тематику вопросы, связанные с безопасностью и территориальной целостностью. Вопросы делимитации и демаркации границы между Россией и Казахстаном давно решены. Россия на официальном уровне никогда не демонстрировала претензии на регионы Казахстана. Это пугалка, которую используют братья по разуму украинских националистов – казахстанские национал-патриоты. Их называют нацпопы, производное от национал-популисты, в самой республике. Они очень активны в соцсетях. Американские деньги подняли всех, кото только смогли.
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Разогреваются именно эти страхи: сейчас русские разберутся со "страной 404" и возьмутся за нас. Но это риторика, которая призвана создать напряжение в российско-казахстанских отношениях. Подыгрывать националистам со стороны президента Казахстана было бы неразумно, поэтому он сказал то, что сказал.
Но с другой стороны, это и пас в сторону этих националистов, которые имеют большое влияние на информационную повестку в стране. То есть не бойтесь, запад с нами, заграница нам поможет.
- А как в целом Средняя Азия реагирует на события СВО, возможно, какие-то надежды возлагались на так называемый контрнаступ ВСУ?
- Социологии, которой можно доверять, нет. Если судить по соцсетям, то все центральноазиаты спят и видят, как украинцы придут на Красную площадь, проведут парад и сожгут Кремль. Соросята работают так же, как и в любой другой стране мира.
Еще с первой каденции Обамы им постоянно срезали бюджеты, а тут им выделили на информационную войну с Россией и Китаем на ближайшее пятилетие серьёзные финансы. Заработали школы молодых политологов, потащили журналистов в пресс-туры, семинары, идет отмывание американских денег.
Поэтому народ поднялся из окопов и побежал рассказывать, как украинцы возьмут Токмак, Мариуполь, Симферополь, а потом войдут в Севастополь. Но это очень маленький срез говорящих ртом в Средней Азии. Их очень немного и их влияние на гигантский пласт обычного населения, которое не слушает радио "Азаттык"* и насчитывает десятки миллионов, ничтожно.
Например, в Туркмении и отдаленных от Ташкента и туристических центрах Узбекистана регионах Каракалапкии, Кашкадарьи, Ферганы люди могут и не знать, что есть российско-украинский кризис. Люди заняты выживанием в непростых социально-экономических условиях, включены в трудовую миграцию.
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Центральноазиатские общества очень деполитизированы. Изменить это говорящие ртом на американские деньги пытаются уже 30 лет, но ничего не получается. Информационная война и поддержка территории между Россией и Польшей характерна только для части столичной публики в Киргизии и Казахстане. Это Бишкек и Алма-Ата, да и там этих крикунов несколько десятков.
А если исходить из информационного шума, то значительная часть Центральной Азии поддерживает давление на Россию, в том числе военное, через Украину. Но если исходить из практической оценки деполитизированности многомиллионной массы населения, картина приобретает обратный характер.
Трудовые мигранты, которые сотнями тысяч курсируют между Россией и Средней Азией везут не только деньги и впечатления о том, как их прессовала российская полиция, но и впечатления о том, что жизнь в России не становится хуже после полутора лет СВО. В центральноазиатской глубинке будут прислушиваться к их мнению, а не к словам прозападных блогеров.
* В РФ признано СМИ-иноагентом