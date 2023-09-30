https://ukraina.ru/20230930/1049796387.html

Андрей Грозин: Национал-патриоты из Средней Азии ждут, что ВСУ устроят парад на Красной площади

Андрей Грозин: Национал-патриоты из Средней Азии ждут, что ВСУ устроят парад на Красной площади - 30.09.2023 Украина.ру

Андрей Грозин: Национал-патриоты из Средней Азии ждут, что ВСУ устроят парад на Красной площади

Россия на официальном уровне никогда не демонстрировала претензии на регионы Казахстана. Это пугалка, которую используют братья по разуму украинских... Украина.ру, 30.09.2023

2023-09-30T20:53

2023-09-30T20:53

2023-09-30T20:54

интервью

средняя азия

всу

красная площадь

кремль

россия

казахстан

сво

касым-жомарт токаев

фрг

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Россия на официальном уровне никогда не демонстрировала претензии на регионы Казахстана. Это пугалка, которую используют братья по разуму украинских националистов – казахстанские национал-патриоты, считает руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время визита в ФРГ пообещал, что Астана будет следовать санкциям Запада против России. Но на брифинге по итогам переговоров с канцлером Олафом Шольцем в Берлине казахстанский лидер заверил, что Казахстан по-прежнему придерживается курса на всестороннее сотрудничество с Москвой и не является анти-Россией.- Андрей Валентинович, почему Токаев делает такие противоречивые заявления?- Казахстан все время старается проскочить между струйками, так же, как и его коллеги по региону. Разница только в том, что Казахстан в отличие от других республик Центральной Азии представляет для России максимальный интерес с точки зрения регионального партнерства. В прошлом году товарооборот пробил планку в 26 млрд долларов. В этом году, несмотря на любые заявления, цифра будет больше.Было бы странно, если бы Токаев сказал, что антироссийские санкции противозаконны, каковыми они на самом деле являются. Блинкен на саммите "США – Центральная Азия" поставил перед странами региона более выражено занять правильную сторону истории, то есть американскую. Поэтому Токаев сказал то, что сказал.- А может ли это все-таки повлиять на отношения Астаны и Москвы?- Думаю, что пока никак. В МИД России слова Токаева выслушали и приняли к сведению. Мы сейчас не заинтересованы в том, чтобы организовывать проблемы еще и на южном фасе. Необходимо разобраться с украинским кейсом, а потом решать вопросы на других направлениях. Для российского руководства приоритетным является западное направление, а не южное. Отношения со среднеазиатскими станами складываются нормально. Про Казахстан я уже сказал, с Узбекистаном товарооборот в прошлом году составил 9 млрд, в этом – будет больше 10-ти. С Киргизией отмечается взрывной рост – 50-60%.Параллельный импорт, который идет через Центральную Азию, конечно, раздражает коллективный Запад. Они вводят точечные санкции против отдельных предприятий, в том числе и в Казахстане, несмотря на все верноподданнические заявления Астаны. В целом, Казахстану удается выдерживать свою историческую многовекторность, дружить со всеми, не становясь близким другом никому. Американцы же будут давить, это обычная англосаксонская практика – если давление демонстрирует слабину, надо додавливать дальше.Токаев, несмотря на дипломатический опыт, не понимает, что одними заявлениями он не отделается, от него будут требовать практических действий по разрыву отношений с Россией. Пока Казахстан этого не хочет. Все ограничения, которые он вводит, и в валютно-финансовой сфере, и в таможенной, носят во многом характер симулякра. Практических неприятностей российской экономике они не наносят.Американцы будут пытаться превратить эти симулякры в реально действующие механизмы. И вот это будет неприятно и для Астаны, и для Москвы, потому что враждебный или полувраждебный Казахстан – это очень серьезный вызов для российского присутствия в регионе. Гораздо большее, чем в Армении, потому что Закавказье гораздо меньше способно повлиять на российские регионы, потому что республики Северного Кавказа лишь формально включены в большой кавказский регион.А Казахстан тысячами километров пространства может отрезать нас от Средней Азии, купировать российские возможности выхода на Китай, удлинив транспортное плечо. Казахстан, раскланиваясь во все стороны, постарается максимально возможно избежать однозначности: прозападной, прокитайской, какой угодно. Заявление Токаева прозвучало недружественно, как и объявление ЛДНР квази-государствами в прошлом году. Никто из других центральноазиатских государств таких вещей не говорил, поэтому Казахстан записали, если не в противники, то в очень ненадежного союзника. Но он такой и есть, союзник, который преследует свои шкурные интересы. Но было бы странно, если бы он руководствовался нашими интресами.- Токаев также заявил, что у России и Казахстана нет территориальных претензий друг к другу. Его слова отражают опасения казахов по поводу повторения в северных регионах страны донбасского сценария?- Это дипломатический ответ на попытку внести в обсуждаемую тематику вопросы, связанные с безопасностью и территориальной целостностью. Вопросы делимитации и демаркации границы между Россией и Казахстаном давно решены. Россия на официальном уровне никогда не демонстрировала претензии на регионы Казахстана. Это пугалка, которую используют братья по разуму украинских националистов – казахстанские национал-патриоты. Их называют нацпопы, производное от национал-популисты, в самой республике. Они очень активны в соцсетях. Американские деньги подняли всех, кото только смогли.Разогреваются именно эти страхи: сейчас русские разберутся со "страной 404" и возьмутся за нас. Но это риторика, которая призвана создать напряжение в российско-казахстанских отношениях. Подыгрывать националистам со стороны президента Казахстана было бы неразумно, поэтому он сказал то, что сказал. Но с другой стороны, это и пас в сторону этих националистов, которые имеют большое влияние на информационную повестку в стране. То есть не бойтесь, запад с нами, заграница нам поможет.- А как в целом Средняя Азия реагирует на события СВО, возможно, какие-то надежды возлагались на так называемый контрнаступ ВСУ?- Социологии, которой можно доверять, нет. Если судить по соцсетям, то все центральноазиаты спят и видят, как украинцы придут на Красную площадь, проведут парад и сожгут Кремль. Соросята работают так же, как и в любой другой стране мира. Еще с первой каденции Обамы им постоянно срезали бюджеты, а тут им выделили на информационную войну с Россией и Китаем на ближайшее пятилетие серьёзные финансы. Заработали школы молодых политологов, потащили журналистов в пресс-туры, семинары, идет отмывание американских денег.Поэтому народ поднялся из окопов и побежал рассказывать, как украинцы возьмут Токмак, Мариуполь, Симферополь, а потом войдут в Севастополь. Но это очень маленький срез говорящих ртом в Средней Азии. Их очень немного и их влияние на гигантский пласт обычного населения, которое не слушает радио "Азаттык"* и насчитывает десятки миллионов, ничтожно.Например, в Туркмении и отдаленных от Ташкента и туристических центрах Узбекистана регионах Каракалапкии, Кашкадарьи, Ферганы люди могут и не знать, что есть российско-украинский кризис. Люди заняты выживанием в непростых социально-экономических условиях, включены в трудовую миграцию.Центральноазиатские общества очень деполитизированы. Изменить это говорящие ртом на американские деньги пытаются уже 30 лет, но ничего не получается. Информационная война и поддержка территории между Россией и Польшей характерна только для части столичной публики в Киргизии и Казахстане. Это Бишкек и Алма-Ата, да и там этих крикунов несколько десятков.А если исходить из информационного шума, то значительная часть Центральной Азии поддерживает давление на Россию, в том числе военное, через Украину. Но если исходить из практической оценки деполитизированности многомиллионной массы населения, картина приобретает обратный характер.Трудовые мигранты, которые сотнями тысяч курсируют между Россией и Средней Азией везут не только деньги и впечатления о том, как их прессовала российская полиция, но и впечатления о том, что жизнь в России не становится хуже после полутора лет СВО. В центральноазиатской глубинке будут прислушиваться к их мнению, а не к словам прозападных блогеров.* В РФ признано СМИ-иноагентом

https://ukraina.ru/20201023/1029376988.html

https://ukraina.ru/20230929/1049784772.html

https://ukraina.ru/20230929/1049763927.html

https://ukraina.ru/20230928/1049774734.html

токмак

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, средняя азия, всу, красная площадь, кремль, россия, казахстан, сво, касым-жомарт токаев, фрг, санкции, киргизия, токмак, мариуполь