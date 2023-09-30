https://ukraina.ru/20230930/1049791512.html

Шесть вопросов для "коллаборанта". СБУ требует от людей доносить на самих себя

Шесть вопросов для "коллаборанта". СБУ требует от людей доносить на самих себя - 30.09.2023 Украина.ру

Шесть вопросов для "коллаборанта". СБУ требует от людей доносить на самих себя

СБУ рассылает украинскими госпредприятиям анкету, в которой люди фактически должны сообщать, являются ли они сами или их родственники "коллаборантами". Список отказавшихся заполнять анкету отправляется в СБУ отдельно.

2023-09-30T11:01

2023-09-30T11:01

2023-09-30T11:01

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украина

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Запорожский областной совет разослал руководителям коммунальных предприятий требование проанкетировать сотрудников не предмет наличия контактов в России и отправить результаты в СБУ.В письмах, отправленных облсоветом, указано следующее:"На исполнение письма Управления СБУ в Запорожской области "О предоставлении информации" с целью предоставления данных и ведомостей, необходимых для обеспечения государственной безопасности Украины, всем сотрудникам коммунальных предприятий и учреждений, которые принадлежат к совместной собственности территориальных общин сел, поселков и городов Запорожской области в самый короткий срок необходимо заполнить анкету опроса (в бумажном виде, форма которой прилагается к этому письму), а также на основании предоставленных сотрудниками анкет заполнить формуляр, форма которого прилагается. Под личную ответственность руководителей заполненные анкеты и формуляры для обобщения отправить Управлению СБУ в Запорожской области".Формуляр — это список тех, кто заполнил анкету и тех, кто отказался. Это значит, что директора коммунальных предприятий будут должны доложить в СБУ о тех, кто не стал заполнять анкету. На какие вопросы требуют ответов от сотрудников?Не пишите донос сами на себяСначала общая информация: ФИО, дата рождения, идентификационный код плательщика налогов, место регистрации, адрес фактического проживания, должность (дата назначения) и средства связи, которые использовались с 2014 года по сегодняшний день (номера моб. телефонов, электронные почтовые ящики, страницы в социальных сетях). Последнее — ключевое. СБУ хочет получить тотальный доступ к любым возможным контактам людей со времени госпереворота. В зависимости от результатов заполнения анкеты, эти контакты будут или не будут отрабатываться.Теперь о поставленных вопросах. Всего их шесть и выглядят они как донос или самодонос. Учитывая, что от ответов может зависеть дальнейшая судьба людей, необходимо рассмотреть каждый из них.1. Есть ли у вас или у ваших близких гражданство (свидетельство о проживании) Российской Федерации или ее стран-сателлитов?Наличие российского гражданства (на "страны-сателлиты" не обращайте внимания, это непонятно что и всегда можно так и ответить) формально не является преступлением, но по факту становится основанием для незаконных репрессий. Так, гражданку РФ Татьяну Незеленникову, которая перед началом СВО приехала на территорию Украины на похороны, а потом пыталась выехать через западную границу, сотрудники СБУ схватили и продержали без протокола о задержании несколько дней, пока не придумали, что ей можно предъявить. В розыске человек не находился, просто у него был российский паспорт. В итоге Незеленникову осудили на 12 лет за работу по ликвидации гуманитарной катастрофы в Крыму в 2015 году. Еще раз, в розыске Татьяна не находилась, на территорию Украины приехала официально (после 2014 года приезжала к родственникам и уезжала много раз) и никто ее не задерживал. Ее взяли только после начала СВО и только на основании наличия у нее паспорта РФ.То есть ответ на первый вопрос анкеты может создать проблемы как отвечающему, так и его близким. А под близкими в анкете подразумеваются вообще все: "жена/муж, в т.ч. гражданские или бывшие; дети, в т.ч. внебрачные или от предыдущих браков; братья, сестры; родители жены/мужа; иные родственники; близкие друзья".При заполнении ведомостей о близких, от людей требуется указать степень родственных связей, ФИО, средства связи, место пребывания, в случае выезда из "временно оккупированных территорий" (ВОТ) на подконтрольную территорию — указать дату пересечения линии размежевания. Это значит, что ваших близких, данные о которых попадут в анкету, собираются искать.Если вы не распространялись о наличии у вас или у близких российского паспорта и уверены, что никакие соседи или коллеги не напишут донос, однозначно ставьте в этой графе "нет". Если не уверены, что донос невозможен, все равно ставьте "нет" и идите подписывать договор об услугах с адвокатом. Только сначала убедитесь, что донос не напишет сам адвокат.2. Пребывали ли вы или ваши близкие (постоянно или временно) с 2014 года по сегодняшний день на территории РФ или временно оккупированных территориях Украины (ВОТ)?Цель вопроса такая же — отработка с возможным дальнейшим задержанием. Не подставляйте ни себя, ни близких. Если реально пребывали, то про близких пишите, что вам такая информация неизвестна, а про себя — подумайте, есть ли легко получаемые свидетельства ваших поездок. Учитывая, что вы не суперагенты и, скорее всего, пересекали либо официальную границу в Харьковской области, либо неофициальную, но тоже с пограничниками, в Крыму, то свидетельства конечно имеются. В таком случае, надо написать, что ездили проведать родственников (скорее всего, это так и есть) и указать про них максимально безобидную для вас информацию — что они пенсионеры или что-то в этом роде, но точно не имеют отношения к органам госвласти и спецслужбам. И не забудьте, что ответ на первый вопрос тоже должен быть скорректирован — родственники в РФ есть, но совершенно безобидные.3. Контактировали ли вы или ваши близкие во время пребывания в РФ или ВОТ с представителями власти, военными или правоохранительными органами страны-агрессора?Здесь ответ "нет" при любых обстоятельствах.4. Поддерживаете ли вы или ваши близкие личные контакты (в т.ч. опосредованные) на территории Украины или территории третьих стран с гражданами/жителями РФ или ВОТ?Тоже отвечайте "нет". Про близких можно уточнить, что такая информация вам неизвестна.5. Есть ли у вас или у ваших близких бизнес-собственнические или иные интересы (движимое/недвижимое имущество, зарегистрированные субъекты хозяйствования, общественные организации, участие в деятельности указанных субъектов, в т.ч. переоформленные на других лиц с 2014 года по сегодняшний день) на территории РФ или ВОТ?По возможности отвечайте "нет", а о собственности родственников (если вы их указали выше) вам ничего не известно.6. Знаете ли вы лиц, которые добровольно пошли на сотрудничество с оккупационной властью РФ, известны ли вам факты контакта этих лиц с жителями подконтрольных Украине территорий?Однозначно "нет".Итак, если вы никуда с 2014 года не ездили и не имеете родственников на старых и новых территориях РФ (или имеете, но об этом никому не известно), то лучше ответить "нет" на все вопросы. Если ездили и родственников не скрыть, пишите правду, но крепко подумайте, что именно вы пишете.Согласие на обработку чужих персональных данныхДаже если на все вопросы вы ответите "да", это не будет нарушением закона, но проблемы точно возникнут: начиная от допроса, возможно с применением давления и незаконных методов воздействия, до начала в отношении вас или ваших близких НСРД (Негласные следственные (розыскные) действия) и пр. А с нынешним набором статей в УК до предъявления обвинений и лишения свободы недалеко.Вы должны понимать, что эта анкета — подписанное вами свидетельство против вас. Для этого ее и подготовили, причем подготовили в таком виде, чтобы вы где-то обязательно прокололись и вас дальше можно было отрабатывать с помощью негласных следственно-розыскных действий с единственной целью — задержание и арест. Вы можете быть уверены, что никаких законов не нарушали, но нынешние законы Украины прописаны так и трактуются так, что невозможно предугадать, что по поводу ваших действий, казалось бы, совершенно легальных действий решат правоохранительные органы.Особенно это касается "коллаборационизма" и "госизмены". Навскидку, родственника в РФ, особенно если вы подтвердили наличие у него гражданства, можно в рапорте СБУ назвать "представителем страны-агрессора" (методы работы СБУ разглашению не подлежат, поэтому доказывать никто ничего не будет), а вас, переписывавшихся с ним, скажем, о том, что в ваш район вчера прилетали ракета или дрон, "госизменником" за передачу военных данных "представителю страны-агрессора". Именно так выглядит львиная доля подобных уголовных дел.Повторим, анкета — подписанное вами свидетельство против вас. При этом ст. 63 Конституции Украины гласит, что лицо не несет ответственности за отказ от дачи показаний относительно себя, членов своей семьи или своих близких родственников. Вы можете на совершенно законных основаниях отказаться ее заполнять. Но в таком случае вы автоматически превратитесь в объект внимания СБУ и под вас начнут копать — от разговоров с соседями и коллегами до прослушки и провокации.Кроме того, внизу анкеты мелким шрифтом написано:"В соответствии с Законом Украины "О защите персональных данных", даю согласие на обработку моих персональных данных и ведомостей, которые предоставляю о себе и близких (о семейном положении, составе семьи, паспортизацию, права собственности на ВОТ и др.), с целью обеспечения государственной безопасности Украины".Большинство не обратит внимание на странную формулировку о согласии на обработку "моих" персональных данных "о себе и близких". Моих — это исключительно о себе. Давать разрешение на обработку чужих данных никто не может, такое разрешение просто недействительно. Но опять же, это если действуют законы.Поддерживаешь СВО? Пиши, не бойсяЭто не первая подобная анкета в Запорожье. В 2022 году в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК) разработали методичку по выявлению "коллаборантов" и через и.о. мэра Запорожья Анатолия Куртева спустили ее сотрудникам госсектора. Методичка предлагает пять этапов выявления "коллаборантов":1. Анкетирование, в частности, по следующим вопросам:- Назовите три источника информации, которым Вы доверяете.- Вы поддерживаете или не поддерживаете специальную военную операцию российских войск на территории Украины (определенно поддерживаю/скорее поддерживаю/скорее не поддерживаю/, вероятно, не поддерживаю).- Становились ли вы участником (свидетелем) событий, в том числе во время личного общения с коллегами, которые бы позволили сказать, что в органе, в котором вы работаете, рядом с вами работают лица, которые являются сторонниками Российской Федерации или имеют пророссийские взгляды? (да/нет). Если да, то готовы ли вы предоставить информацию о таких лицах? (да/нет). Если да, по возможности сообщите такую информацию по закрытым каналам (анонимно) с приобщением описания обстоятельств и имеющихся доказательств.- Когда с 2013 года вы выезжали в РФ, РБ, Сербию, Болгарию, Венгрию, АРК, Л/ДНР с какой целью, с кем и на каких транспортных средствах?- Получали ли вы паспорта или другие документы вышеперечисленных стран и псевдообразований? Если да, то когда?- Владеете ли вы непосредственно или опосредованно имуществом, зарегистрированным в вышеуказанных странах и образованиях?- Другие вопросы, которые, по вашему мнению, позволят выявить лиц, которые являются сторонниками Российской Федерации или имеют пророссийские взгляды, способствуют оккупантам или могут способствовать им при определенных обстоятельствах.2. Анализ аккаунтов работников в социальных сетях (наличие публикаций, которые открыто поддерживают Российскую Федерацию, пророссийские комментарии и одновременно критические к Украине, в том числе отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации) пророссийские взгляды работника, в том числе под личного общения между коллегами).3. Постоянная связь с работниками, оказавшимися на временно оккупированных территориях, ведение учета информации о таких лицах (в том числе, известно ли о том, что работники контактировали с представителями оккупационной администрации и контактируют ли они с руководством своего органа, в котором работают; изъявили ли работники желание работать с оккупационной администрацией; чем сейчас работники занимаются).4. Анализ местных телеграмм-каналов и местных новостей.5. Постоянное поддержание связи с местным населением, по принципу "быть в курсе событий".6. Получение от предприятий, учреждений и организаций информации, которая может указывать на признаки коллаборационной деятельности.Анкета 2022 года вызвала бурю негодования со стороны радикальной публики. Буря разразилась из-за того, что война в ней названа специальной военной операцией, а в вариантах ответа на вопрос о ее поддержке есть и положительный. Но то, что триггернуло политизированных радикалов, совсем не обязательно "зрада". Никогда не имевший дело со спецслужбами человек по наивности может написать что угодно. Наверное, наивных уже не так много, но они обязательно найдутся и напишут донос сами на себя.В нынешней анкете нет такого напрямую провокационного вопроса, как поддержка СВО. Зато родственники в России (как в старых, так и в новых регионах) есть почти у всех. Это, кстати, объективное содержание термина "один народ". В нынешней обстановке это все еще не преступление, но может стать основанием для пристального к вам внимания. Сбор такой информации незаконен, но, отказ от заполнения анкеты — тоже основание для пристального внимания, поэтому всё придется заполнить и подписать. Просто делайте это аккуратно, хорошо думайте над ответом на каждый вопрос и возможными последствиями. И конечно удалите из телефонов, номера которых вы даете всё, что может ухудшить ваше положение — российские номера, "неправильные" подписки или фотографии, которые могут быть интерпретированы как компрометирующие вас. Если есть юрист, которому вы доверяете, проконсультируйтесь с ним перед заполнением анкеты. Помните, она нужна не для обеспечения госбезопасности, а для того, чтобы прийти за вами или вашими родственниками.

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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