https://ukraina.ru/20230930/1049789049.html

"Берегите женщин", или Скромное обаяние советского феминизма времён "застоя"

"Берегите женщин", или Скромное обаяние советского феминизма времён "застоя" - 30.09.2023 Украина.ру

"Берегите женщин", или Скромное обаяние советского феминизма времён "застоя"

В 1978 году журналист Анатолий Козак получил от редакции задание подготовить материал о буднях крупного завода. Публицист смог побывать в литейном цеху одного из предприятий и увидел там много работающих женщин. Увиденная картина так впечатлила Козака, что он решил написать сценарий. Так начал зарождаться один из самых популярных советских мюзиклов

2023-09-30T18:00

2023-09-30T18:00

2023-09-30T18:00

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Сценарий у Козака получился, мягко говоря, "не очень" – скучный, практически без диалогов, и на довольно избитую тему – будни рабочего класса. Хоть Козак для оживления сюжета и перенес действие в морской порт родной Одессы, студии его сценарий не заинтересовал. Всё изменилось после того, как с ним ознакомился сотрудник Ленинградского телевидения Виктор Макаров. Он решил изменить сценарий, сделать из него музыкальную комедию, добавить музыки, юмора. Так родилась идея фильма "Берегите женщин".По сюжету киноленты, молодой журналист-практикант Евгений Масловский командируется в морской порт для того, чтобы на практике освоить свою профессию и написать репортаж о работе на судах. Он внедряется коком в экипаж буксира "Циклон", не подозревая, что все члены экипажа – девушки. Родители девушек против того, чтобы их дочери служили на флоте – именно поэтому экипажу достается старое судно "Циклон", а в пищевом рационе доминируют макароны. В варианте сценария Козака судно носило название "Букет".Масловский не умеет готовить, не может найти с девушками общий язык, и те объявляют "лазутчику" бойкот. Параллельно Масловский, имея музыкальные способности, выступает в музыкальном ансамбле "Девятый вал", который создали молодые специалисты судоремонтного завода. Участники ансамбля знакомятся с девушками "Циклона" и влюбляются. Выходит статья Масловского о судне, молодой журналист убеждает начальство порта не списывать буксир, а отправить на ремонт на завод, где работают его друзья-музыканты из "Девятого вала". В финальной сцене Евгений сообщает капитану "Циклона", Любе, к которой испытывает нежные чувства, и, судя по всему, взаимные, что его переводят на другое судно. Финал остается открытым…Макаров, прибыв в Одессу, чувствовал себя чужаком, поскольку никого на местной киностудии не знал и не имел опыта создания художественных фильмов. Будущая работа для него была дебютом. Большие надежды он возлагал на оператора Вячеслава Булаенко, и какое же разочарование его ожидало, когда того отправили в Москву снимать так некстати стартовавшую Олимпиаду-80.Ситуация зашла в тупик. Проблему решил Геннадий Збандут – он пригласил в операторское кресло Александра Полынникова, который до этого работал над картинами "Приключения Электроника" и "Д’Артатьян и три мушкетёра" (оба фильма вышли на экран в 79-м). Опять был переработан сценарий, приглашены новые актёры. Главная мужская роль досталась молодому Андрею Градову, которого зритель запомнил по роли Коли Тараскина в ленте "Место встречи изменить нельзя" (1979).Члены московского худсовета выдвигали особые требования к актрисе, которая должна была сыграть главную женскую роль – исключительно высокого роста блондинка. Выбор остановился на Александре Яковлевой, которая на тот момент сыграла в культовом советском фильме "Экипаж". Но Яковлева сочла сценарий бездарным, её персонаж – провальным… сбежала со съемочной площадки и больше, несмотря на все уговоры, туда не возвращалась. На помощь пришёл актёр Альгис Арлаускас, который сыграл Сергея Варновского – инженера, бас-гитариста и клавишника ансамбля "Девятый вал". Он предложил на главную роль свою супругу, которая сыграла в киноленте "Эскадрон гусар летучих", тоже красавицу и блондинку. Актрису утвердили.Красавица Светлана Пенкина (аристократическая дама из "Хождение по мукам" 1974 года) сыграла боцмана Олю. Она перевоплотилась до неузнаваемости – мешковатая одежда, вечные платочки, суровый нрав, эдакая "женщина-гром". Галина Веневитинова сыграла механика-моториста Валю. На момент создания фильма актриса скрыла от съемочной команды, что больна онкологией – в 1983 году её не стало. Роль Кости Опрятина – инженера, бас-гитариста ансамбля и возлюбленного Вали, сыграл Игорь Скляр, который впоследствии стал известным актером.Роль буксира "Циклон" досталась судну "ST490", которое было построено в США и передано Советскому Союзу по программе ленд-лиза. Весь свой путь из Нью-Йорка в Одессу оно осуществило своим ходом. "Циклон" проработал в Одесском порту до 1988 года.Казалось бы, после подбора нового состава актеров всё пойдёт нормально. Но нет. Полынников и руководство Одесской киностудии посчитали музыку, которую Макаров предложил для фильма, устаревшей. Это было последней каплей, и Макаров попросту покинул проект. Впоследствии он стал успешным телережиссером. Среди его фильмографии – "День Любви" (1990), "Возвращение Мухтара" (2003) и ещё более 20 работ.Режиссерское кресло на проекте "Берегите женщин" после демарша Макарова занял Полынников. Именно он настоял на том, чтобы музыку заменили и вольно или невольно вызвал последовавший затем конфликт. Так в "Берегите женщин" зазвучали песни "Я вспоминаю", "Море". "Берегите женщин" и другие в исполнении Юрия Антонова, который был на то время участником ВИА "Поющие гитары" а также пел в рок-группе "Аракс".Антонова, невзирая на его мегапопулярность и большие заработки, в Союзе композиторов откровенно недолюбливали. Его пластинки искусственно выпускались небольшими тиражами (спрос намного превышал предложение), а на телевидении он был персоной нежелательной. Полынников рискнул, и в фильм вошли песни из неизданного альбома исполнителя. Этот ход оказался выигрышным – именно композиции Антонова придали фильму одну из тех изюминок, которые особо пришлись зрителю того времени по душе.Важно остановиться на одном пищевом продукте, который играет в фильме немаловажную роль – на макаронах. По сюжету картины главный герой не умеет готовить – сначала он моет макароны, затем сушит, потом даже пытается выложить из них торт. Макароны для ленты выбрали не случайно – это был один из самых дешевых и самых распространённых продуктов советских граждан времен застоя. Пришел домой с работы, отварил макароны, подогрел котлеты – наслаждайся ужином."Берегите женщин" впервые показали по центральному телевиденью 1 октября 1981 года. Впоследствии фильм редко демонстрировали на ТВ, поскольку он не вызывал у руководства страны особых эмоций. Возможно, ему не нравился феминизм, который, конечно, не был в фильме таким гипертрофированным, как мы это наблюдаем сейчас, но у не отличавшегося особым либерализмом партаппарата вполне мог вызывать настороженность. А вот обычному зрителю музыкальная комедия пришлась по душе. После её выхода на экраны Юрий Антонов стал ещё более популярным, а Одесса в очередной раз успешно подтвердила, что является настоящим портовым приморским городом, где любят хорошую музыку и задорный юмор.

https://ukraina.ru/20230916/1049451185.html

https://ukraina.ru/20230201/1043160122.html

https://ukraina.ru/20230601/1046763966.html

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Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

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Алексей Стаценко

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