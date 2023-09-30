"Берегите женщин", или Скромное обаяние советского феминизма времён "застоя" - 30.09.2023 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20230930/1049789049.html
"Берегите женщин", или Скромное обаяние советского феминизма времён "застоя"
"Берегите женщин", или Скромное обаяние советского феминизма времён "застоя" - 30.09.2023 Украина.ру
"Берегите женщин", или Скромное обаяние советского феминизма времён "застоя"
В 1978 году журналист Анатолий Козак получил от редакции задание подготовить материал о буднях крупного завода. Публицист смог побывать в литейном цеху одного из предприятий и увидел там много работающих женщин. Увиденная картина так впечатлила Козака, что он решил написать сценарий. Так начал зарождаться один из самых популярных советских мюзиклов
2023-09-30T18:00
2023-09-30T18:00
история
история
история украины
история ссср
кино
фильм
кинематограф
одесская киностудия
одесса
порт
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Сценарий у Козака получился, мягко говоря, "не очень" – скучный, практически без диалогов, и на довольно избитую тему – будни рабочего класса. Хоть Козак для оживления сюжета и перенес действие в морской порт родной Одессы, студии его сценарий не заинтересовал. Всё изменилось после того, как с ним ознакомился сотрудник Ленинградского телевидения Виктор Макаров. Он решил изменить сценарий, сделать из него музыкальную комедию, добавить музыки, юмора. Так родилась идея фильма "Берегите женщин".По сюжету киноленты, молодой журналист-практикант Евгений Масловский командируется в морской порт для того, чтобы на практике освоить свою профессию и написать репортаж о работе на судах. Он внедряется коком в экипаж буксира "Циклон", не подозревая, что все члены экипажа – девушки. Родители девушек против того, чтобы их дочери служили на флоте – именно поэтому экипажу достается старое судно "Циклон", а в пищевом рационе доминируют макароны. В варианте сценария Козака судно носило название "Букет".Масловский не умеет готовить, не может найти с девушками общий язык, и те объявляют "лазутчику" бойкот. Параллельно Масловский, имея музыкальные способности, выступает в музыкальном ансамбле "Девятый вал", который создали молодые специалисты судоремонтного завода. Участники ансамбля знакомятся с девушками "Циклона" и влюбляются. Выходит статья Масловского о судне, молодой журналист убеждает начальство порта не списывать буксир, а отправить на ремонт на завод, где работают его друзья-музыканты из "Девятого вала". В финальной сцене Евгений сообщает капитану "Циклона", Любе, к которой испытывает нежные чувства, и, судя по всему, взаимные, что его переводят на другое судно. Финал остается открытым…Макаров, прибыв в Одессу, чувствовал себя чужаком, поскольку никого на местной киностудии не знал и не имел опыта создания художественных фильмов. Будущая работа для него была дебютом. Большие надежды он возлагал на оператора Вячеслава Булаенко, и какое же разочарование его ожидало, когда того отправили в Москву снимать так некстати стартовавшую Олимпиаду-80.Ситуация зашла в тупик. Проблему решил Геннадий Збандут – он пригласил в операторское кресло Александра Полынникова, который до этого работал над картинами "Приключения Электроника" и "Д’Артатьян и три мушкетёра" (оба фильма вышли на экран в 79-м). Опять был переработан сценарий, приглашены новые актёры. Главная мужская роль досталась молодому Андрею Градову, которого зритель запомнил по роли Коли Тараскина в ленте "Место встречи изменить нельзя" (1979).Члены московского худсовета выдвигали особые требования к актрисе, которая должна была сыграть главную женскую роль – исключительно высокого роста блондинка. Выбор остановился на Александре Яковлевой, которая на тот момент сыграла в культовом советском фильме "Экипаж". Но Яковлева сочла сценарий бездарным, её персонаж – провальным… сбежала со съемочной площадки и больше, несмотря на все уговоры, туда не возвращалась. На помощь пришёл актёр Альгис Арлаускас, который сыграл Сергея Варновского – инженера, бас-гитариста и клавишника ансамбля "Девятый вал". Он предложил на главную роль свою супругу, которая сыграла в киноленте "Эскадрон гусар летучих", тоже красавицу и блондинку. Актрису утвердили.Красавица Светлана Пенкина (аристократическая дама из "Хождение по мукам" 1974 года) сыграла боцмана Олю. Она перевоплотилась до неузнаваемости – мешковатая одежда, вечные платочки, суровый нрав, эдакая "женщина-гром". Галина Веневитинова сыграла механика-моториста Валю. На момент создания фильма актриса скрыла от съемочной команды, что больна онкологией – в 1983 году её не стало. Роль Кости Опрятина – инженера, бас-гитариста ансамбля и возлюбленного Вали, сыграл Игорь Скляр, который впоследствии стал известным актером.Роль буксира "Циклон" досталась судну "ST490", которое было построено в США и передано Советскому Союзу по программе ленд-лиза. Весь свой путь из Нью-Йорка в Одессу оно осуществило своим ходом. "Циклон" проработал в Одесском порту до 1988 года.Казалось бы, после подбора нового состава актеров всё пойдёт нормально. Но нет. Полынников и руководство Одесской киностудии посчитали музыку, которую Макаров предложил для фильма, устаревшей. Это было последней каплей, и Макаров попросту покинул проект. Впоследствии он стал успешным телережиссером. Среди его фильмографии – "День Любви" (1990), "Возвращение Мухтара" (2003) и ещё более 20 работ.Режиссерское кресло на проекте "Берегите женщин" после демарша Макарова занял Полынников. Именно он настоял на том, чтобы музыку заменили и вольно или невольно вызвал последовавший затем конфликт. Так в "Берегите женщин" зазвучали песни "Я вспоминаю", "Море". "Берегите женщин" и другие в исполнении Юрия Антонова, который был на то время участником ВИА "Поющие гитары" а также пел в рок-группе "Аракс".Антонова, невзирая на его мегапопулярность и большие заработки, в Союзе композиторов откровенно недолюбливали. Его пластинки искусственно выпускались небольшими тиражами (спрос намного превышал предложение), а на телевидении он был персоной нежелательной. Полынников рискнул, и в фильм вошли песни из неизданного альбома исполнителя. Этот ход оказался выигрышным – именно композиции Антонова придали фильму одну из тех изюминок, которые особо пришлись зрителю того времени по душе.Важно остановиться на одном пищевом продукте, который играет в фильме немаловажную роль – на макаронах. По сюжету картины главный герой не умеет готовить – сначала он моет макароны, затем сушит, потом даже пытается выложить из них торт. Макароны для ленты выбрали не случайно – это был один из самых дешевых и самых распространённых продуктов советских граждан времен застоя. Пришел домой с работы, отварил макароны, подогрел котлеты – наслаждайся ужином."Берегите женщин" впервые показали по центральному телевиденью 1 октября 1981 года. Впоследствии фильм редко демонстрировали на ТВ, поскольку он не вызывал у руководства страны особых эмоций. Возможно, ему не нравился феминизм, который, конечно, не был в фильме таким гипертрофированным, как мы это наблюдаем сейчас, но у не отличавшегося особым либерализмом партаппарата вполне мог вызывать настороженность. А вот обычному зрителю музыкальная комедия пришлась по душе. После её выхода на экраны Юрий Антонов стал ещё более популярным, а Одесса в очередной раз успешно подтвердила, что является настоящим портовым приморским городом, где любят хорошую музыку и задорный юмор.
https://ukraina.ru/20230916/1049451185.html
https://ukraina.ru/20230201/1043160122.html
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Алексей Стаценко
Алексей Стаценко
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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история, история украины, история ссср, кино, фильм, кинематограф, одесская киностудия, одесса, порт, феминизм
История, История, история Украины, история СССР, кино, фильм, кинематограф, Одесская киностудия, Одесса, порт, феминизм

"Берегите женщин", или Скромное обаяние советского феминизма времён "застоя"

18:00 30.09.2023
 
© Picasa"Берегите женщин"
Берегите женщин
© Picasa
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Алексей Стаценко
публицист
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В 1978 году журналист Анатолий Козак получил от редакции задание подготовить материал о буднях крупного завода. Публицист смог побывать в литейном цеху одного из предприятий и увидел там много работающих женщин. Увиденная картина так впечатлила Козака, что он решил написать сценарий. Так начал зарождаться один из самых популярных советских мюзиклов
Сценарий у Козака получился, мягко говоря, "не очень" – скучный, практически без диалогов, и на довольно избитую тему – будни рабочего класса. Хоть Козак для оживления сюжета и перенес действие в морской порт родной Одессы, студии его сценарий не заинтересовал. Всё изменилось после того, как с ним ознакомился сотрудник Ленинградского телевидения Виктор Макаров. Он решил изменить сценарий, сделать из него музыкальную комедию, добавить музыки, юмора. Так родилась идея фильма "Берегите женщин".
По сюжету киноленты, молодой журналист-практикант Евгений Масловский командируется в морской порт для того, чтобы на практике освоить свою профессию и написать репортаж о работе на судах. Он внедряется коком в экипаж буксира "Циклон", не подозревая, что все члены экипажа – девушки. Родители девушек против того, чтобы их дочери служили на флоте – именно поэтому экипажу достается старое судно "Циклон", а в пищевом рационе доминируют макароны. В варианте сценария Козака судно носило название "Букет".
Масловский не умеет готовить, не может найти с девушками общий язык, и те объявляют "лазутчику" бойкот. Параллельно Масловский, имея музыкальные способности, выступает в музыкальном ансамбле "Девятый вал", который создали молодые специалисты судоремонтного завода. Участники ансамбля знакомятся с девушками "Циклона" и влюбляются. Выходит статья Масловского о судне, молодой журналист убеждает начальство порта не списывать буксир, а отправить на ремонт на завод, где работают его друзья-музыканты из "Девятого вала". В финальной сцене Евгений сообщает капитану "Циклона", Любе, к которой испытывает нежные чувства, и, судя по всему, взаимные, что его переводят на другое судно. Финал остается открытым…
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Макаров, прибыв в Одессу, чувствовал себя чужаком, поскольку никого на местной киностудии не знал и не имел опыта создания художественных фильмов. Будущая работа для него была дебютом. Большие надежды он возлагал на оператора Вячеслава Булаенко, и какое же разочарование его ожидало, когда того отправили в Москву снимать так некстати стартовавшую Олимпиаду-80.
Ситуация зашла в тупик. Проблему решил Геннадий Збандут – он пригласил в операторское кресло Александра Полынникова, который до этого работал над картинами "Приключения Электроника" и "Д’Артатьян и три мушкетёра" (оба фильма вышли на экран в 79-м). Опять был переработан сценарий, приглашены новые актёры. Главная мужская роль досталась молодому Андрею Градову, которого зритель запомнил по роли Коли Тараскина в ленте "Место встречи изменить нельзя" (1979).
Члены московского худсовета выдвигали особые требования к актрисе, которая должна была сыграть главную женскую роль – исключительно высокого роста блондинка. Выбор остановился на Александре Яковлевой, которая на тот момент сыграла в культовом советском фильме "Экипаж". Но Яковлева сочла сценарий бездарным, её персонаж – провальным… сбежала со съемочной площадки и больше, несмотря на все уговоры, туда не возвращалась. На помощь пришёл актёр Альгис Арлаускас, который сыграл Сергея Варновского – инженера, бас-гитариста и клавишника ансамбля "Девятый вал". Он предложил на главную роль свою супругу, которая сыграла в киноленте "Эскадрон гусар летучих", тоже красавицу и блондинку. Актрису утвердили.
Красавица Светлана Пенкина (аристократическая дама из "Хождение по мукам" 1974 года) сыграла боцмана Олю. Она перевоплотилась до неузнаваемости – мешковатая одежда, вечные платочки, суровый нрав, эдакая "женщина-гром". Галина Веневитинова сыграла механика-моториста Валю. На момент создания фильма актриса скрыла от съемочной команды, что больна онкологией – в 1983 году её не стало. Роль Кости Опрятина – инженера, бас-гитариста ансамбля и возлюбленного Вали, сыграл Игорь Скляр, который впоследствии стал известным актером.
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Роль буксира "Циклон" досталась судну "ST490", которое было построено в США и передано Советскому Союзу по программе ленд-лиза. Весь свой путь из Нью-Йорка в Одессу оно осуществило своим ходом. "Циклон" проработал в Одесском порту до 1988 года.
Казалось бы, после подбора нового состава актеров всё пойдёт нормально. Но нет. Полынников и руководство Одесской киностудии посчитали музыку, которую Макаров предложил для фильма, устаревшей. Это было последней каплей, и Макаров попросту покинул проект. Впоследствии он стал успешным телережиссером. Среди его фильмографии – "День Любви" (1990), "Возвращение Мухтара" (2003) и ещё более 20 работ.
Режиссерское кресло на проекте "Берегите женщин" после демарша Макарова занял Полынников. Именно он настоял на том, чтобы музыку заменили и вольно или невольно вызвал последовавший затем конфликт. Так в "Берегите женщин" зазвучали песни "Я вспоминаю", "Море". "Берегите женщин" и другие в исполнении Юрия Антонова, который был на то время участником ВИА "Поющие гитары" а также пел в рок-группе "Аракс".
Антонова, невзирая на его мегапопулярность и большие заработки, в Союзе композиторов откровенно недолюбливали. Его пластинки искусственно выпускались небольшими тиражами (спрос намного превышал предложение), а на телевидении он был персоной нежелательной. Полынников рискнул, и в фильм вошли песни из неизданного альбома исполнителя. Этот ход оказался выигрышным – именно композиции Антонова придали фильму одну из тех изюминок, которые особо пришлись зрителю того времени по душе.
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Важно остановиться на одном пищевом продукте, который играет в фильме немаловажную роль – на макаронах. По сюжету картины главный герой не умеет готовить – сначала он моет макароны, затем сушит, потом даже пытается выложить из них торт. Макароны для ленты выбрали не случайно – это был один из самых дешевых и самых распространённых продуктов советских граждан времен застоя. Пришел домой с работы, отварил макароны, подогрел котлеты – наслаждайся ужином.
"Берегите женщин" впервые показали по центральному телевиденью 1 октября 1981 года. Впоследствии фильм редко демонстрировали на ТВ, поскольку он не вызывал у руководства страны особых эмоций. Возможно, ему не нравился феминизм, который, конечно, не был в фильме таким гипертрофированным, как мы это наблюдаем сейчас, но у не отличавшегося особым либерализмом партаппарата вполне мог вызывать настороженность. А вот обычному зрителю музыкальная комедия пришлась по душе. После её выхода на экраны Юрий Антонов стал ещё более популярным, а Одесса в очередной раз успешно подтвердила, что является настоящим портовым приморским городом, где любят хорошую музыку и задорный юмор.
 
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