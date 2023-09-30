Танк и немцы: политолог раскрыл, откуда в зоне СВО появился "Леопард" с экипажем из бундесвера
Cообщения о том, что в зоне СВО был уничтожен танк "Леопард" с военнослужащими бундесвера выглядят правдоподобно, потому что быстро обучить солдат ВСУ управлять западной техникой невозможно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
Обучить украинских танкистов, зенитчиков, ракетчиков за два-три месяца использовать натовскую технику просто нереально, отметил эксперт.
Для этого нужно года полтора-два. Членами экипажа уничтоженного "Леопарда" могли быть отставники или немецкие наемники, или граждане Германии с украинского происхождения, добавил он.
"Плюс программы на натовской технике не имеют ни украинского, ни русского интерфейса. Люди, ими пользующиеся, должны владеть английским, немецким или французским языками на уровне уверенного пользователя. В украинской армии это не распространено", - подчеркнул Камкин.
Также есть много косвенных подтверждений того, что и "Хаймарсами", и "Пэтриотами", и артиллерийскими системами управляют либо кадровые военные, либо граждане тех стран, откуда поступает эта техника, отметил уточнил германист.
По поводу уничтоженного "Леопарда" с немцами мы можем довольствоваться только косвенной информацией. Но это слишком правдоподобно, чтобы быть фейком, заключил собеседник издания.
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