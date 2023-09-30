https://ukraina.ru/20230930/1049776462.html

Танк и немцы: политолог раскрыл, откуда в зоне СВО появился "Леопард" с экипажем из бундесвера

Танк и немцы: политолог раскрыл, откуда в зоне СВО появился "Леопард" с экипажем из бундесвера - 30.09.2023 Украина.ру

Танк и немцы: политолог раскрыл, откуда в зоне СВО появился "Леопард" с экипажем из бундесвера

Cообщения о том, что в зоне СВО был уничтожен танк "Леопард" с военнослужащими бундесвера выглядят правдоподобно, потому что быстро обучить солдат ВСУ управлять западной техникой невозможно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин

2023-09-30T04:30

2023-09-30T04:30

2023-09-30T04:30

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леопард

танк

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Обучить украинских танкистов, зенитчиков, ракетчиков за два-три месяца использовать натовскую технику просто нереально, отметил эксперт.Для этого нужно года полтора-два. Членами экипажа уничтоженного "Леопарда" могли быть отставники или немецкие наемники, или граждане Германии с украинского происхождения, добавил он.Также есть много косвенных подтверждений того, что и "Хаймарсами", и "Пэтриотами", и артиллерийскими системами управляют либо кадровые военные, либо граждане тех стран, откуда поступает эта техника, отметил уточнил германист.По поводу уничтоженного "Леопарда" с немцами мы можем довольствоваться только косвенной информацией. Но это слишком правдоподобно, чтобы быть фейком, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230928/1049754290.html

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новости, леопард, танк, бундесвер, германия, сво, украина, техника, обучение