Танк и немцы: политолог раскрыл, откуда в зоне СВО появился "Леопард" с экипажем из бундесвера - 30.09.2023 Украина.ру
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Танк и немцы: политолог раскрыл, откуда в зоне СВО появился "Леопард" с экипажем из бундесвера
Танк и немцы: политолог раскрыл, откуда в зоне СВО появился "Леопард" с экипажем из бундесвера - 30.09.2023 Украина.ру
Танк и немцы: политолог раскрыл, откуда в зоне СВО появился "Леопард" с экипажем из бундесвера
Cообщения о том, что в зоне СВО был уничтожен танк "Леопард" с военнослужащими бундесвера выглядят правдоподобно, потому что быстро обучить солдат ВСУ управлять западной техникой невозможно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
2023-09-30T04:30
2023-09-30T04:30
новости
леопард
танк
бундесвер
германия
сво
украина
техника
обучение
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Обучить украинских танкистов, зенитчиков, ракетчиков за два-три месяца использовать натовскую технику просто нереально, отметил эксперт.Для этого нужно года полтора-два. Членами экипажа уничтоженного "Леопарда" могли быть отставники или немецкие наемники, или граждане Германии с украинского происхождения, добавил он.Также есть много косвенных подтверждений того, что и "Хаймарсами", и "Пэтриотами", и артиллерийскими системами управляют либо кадровые военные, либо граждане тех стран, откуда поступает эта техника, отметил уточнил германист.По поводу уничтоженного "Леопарда" с немцами мы можем довольствоваться только косвенной информацией. Но это слишком правдоподобно, чтобы быть фейком, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230928/1049754290.html
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новости, леопард, танк, бундесвер, германия, сво, украина, техника, обучение
Новости, леопард, танк, Бундесвер, Германия, СВО, Украина, техника, обучение

Танк и немцы: политолог раскрыл, откуда в зоне СВО появился "Леопард" с экипажем из бундесвера

04:30 30.09.2023
 
© commons.wikimedia.org / 7th Army Training Commandтанкисты бундесвера на Leopard 2
танкисты бундесвера на Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© commons.wikimedia.org / 7th Army Training Command
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Cообщения о том, что в зоне СВО был уничтожен танк "Леопард" с военнослужащими бундесвера выглядят правдоподобно, потому что быстро обучить солдат ВСУ управлять западной техникой невозможно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
Обучить украинских танкистов, зенитчиков, ракетчиков за два-три месяца использовать натовскую технику просто нереально, отметил эксперт.
Для этого нужно года полтора-два. Членами экипажа уничтоженного "Леопарда" могли быть отставники или немецкие наемники, или граждане Германии с украинского происхождения, добавил он.

"Плюс программы на натовской технике не имеют ни украинского, ни русского интерфейса. Люди, ими пользующиеся, должны владеть английским, немецким или французским языками на уровне уверенного пользователя. В украинской армии это не распространено", - подчеркнул Камкин.

Также есть много косвенных подтверждений того, что и "Хаймарсами", и "Пэтриотами", и артиллерийскими системами управляют либо кадровые военные, либо граждане тех стран, откуда поступает эта техника, отметил уточнил германист.
По поводу уничтоженного "Леопарда" с немцами мы можем довольствоваться только косвенной информацией. Но это слишком правдоподобно, чтобы быть фейком, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Андрей Кошкин интервью - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
28 сентября, 13:38
Андрей Кошкин: Зеленскому нужна активность на фронте, иначе он перестанет быть президентомМобилизационный ресурс у киевского режима еще есть, но этот ресурс еще нужно взять у общества. И нужно понимать, как общество на это отреагирует, считает эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова Андрей Кошкин
 
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