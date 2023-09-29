Таможенники Украины будут теснее сотрудничать молдавскими коллегами - 29.09.2023 Украина.ру
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Таможенники Украины будут теснее сотрудничать молдавскими коллегами
Таможенники Украины будут теснее сотрудничать молдавскими коллегами - 29.09.2023 Украина.ру
Таможенники Украины будут теснее сотрудничать молдавскими коллегами
О расширении и углублении сотрудничества в таможенной сфере договорились 29 сентября члены украинско-молдавской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина Молдавии.
2023-09-29T22:52
2023-09-29T22:52
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украина
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зерновой конфликт
зерновая сделка
постсоветское пространство
восточное партнерство
ирина верещук
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По итогам состоявшегося в Одессе заседания члены межправительственной комиссии подписали соглашение о фитосанитарном контроле. Участвовавшие в мероприятии вице-премьеры Ирина Верещук и Олег Серебрян обсудили вопросы транзита украинских товаров.Чиновники пришли к соглашению "о более тесном сотрудничестве между таможенными и пограничными службами Молдавии и Украины, что позволит существенно увеличить грузопоток на пограничных пунктах пропуска".Участники переговоров обсудили вопросы интеграции "в европейскую систему автотранспортной и железнодорожной инфраструктуры". Вероятно, речь о системе ЕС, так как в официальных документах Украины и Молдавии очень часто Евросоюз отождествляется со всей Европой.
https://ukraina.ru/20230928/1049754944.html
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новости, молдавия, украина, зерно, зерновозы, зерновой конфликт, зерновая сделка, постсоветское пространство, восточное партнерство, ирина верещук, кабмин, международные отношения, торговля, транзит
Новости, Молдавия, Украина, зерно, зерновозы, зерновой конфликт, зерновая сделка, постсоветское пространство, Восточное партнерство, Ирина Верещук, Кабмин, международные отношения, торговля, транзит

Таможенники Украины будут теснее сотрудничать молдавскими коллегами

22:52 29.09.2023
 
© AP / Andrew Kravchenko
- РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© AP / Andrew Kravchenko
Читать в
О расширении и углублении сотрудничества в таможенной сфере договорились 29 сентября члены украинско-молдавской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина Молдавии.
По итогам состоявшегося в Одессе заседания члены межправительственной комиссии подписали соглашение о фитосанитарном контроле. Участвовавшие в мероприятии вице-премьеры Ирина Верещук и Олег Серебрян обсудили вопросы транзита украинских товаров.
Чиновники пришли к соглашению "о более тесном сотрудничестве между таможенными и пограничными службами Молдавии и Украины, что позволит существенно увеличить грузопоток на пограничных пунктах пропуска".
Участники переговоров обсудили вопросы интеграции "в европейскую систему автотранспортной и железнодорожной инфраструктуры". Вероятно, речь о системе ЕС, так как в официальных документах Украины и Молдавии очень часто Евросоюз отождествляется со всей Европой.
- РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Вчера, 12:07
Кулеба заявил о плане Киева открыть железнодорожный коридор для экспорта зернаУкраина планирует в ближайшее время открыть еще один наземный железнодорожный коридор для экспорта зерна. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает 28 сентября "Интерфакс-Украина"
 
НовостиМолдавияУкраиназернозерновозызерновой конфликтзерновая сделкапостсоветское пространствоВосточное партнерствоИрина ВерещукКабминмеждународные отношенияторговлятранзит
 
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22:52Таможенники Украины будут теснее сотрудничать молдавскими коллегами
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