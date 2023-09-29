https://ukraina.ru/20230929/1049801532.html

Таможенники Украины будут теснее сотрудничать молдавскими коллегами

Таможенники Украины будут теснее сотрудничать молдавскими коллегами - 29.09.2023 Украина.ру

Таможенники Украины будут теснее сотрудничать молдавскими коллегами

О расширении и углублении сотрудничества в таможенной сфере договорились 29 сентября члены украинско-молдавской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина Молдавии.

2023-09-29T22:52

2023-09-29T22:52

2023-09-29T22:52

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По итогам состоявшегося в Одессе заседания члены межправительственной комиссии подписали соглашение о фитосанитарном контроле. Участвовавшие в мероприятии вице-премьеры Ирина Верещук и Олег Серебрян обсудили вопросы транзита украинских товаров.Чиновники пришли к соглашению "о более тесном сотрудничестве между таможенными и пограничными службами Молдавии и Украины, что позволит существенно увеличить грузопоток на пограничных пунктах пропуска".Участники переговоров обсудили вопросы интеграции "в европейскую систему автотранспортной и железнодорожной инфраструктуры". Вероятно, речь о системе ЕС, так как в официальных документах Украины и Молдавии очень часто Евросоюз отождествляется со всей Европой.

https://ukraina.ru/20230928/1049754944.html

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новости, молдавия, украина, зерно, зерновозы, зерновой конфликт, зерновая сделка, постсоветское пространство, восточное партнерство, ирина верещук, кабмин, международные отношения, торговля, транзит