https://ukraina.ru/20230929/1049801532.html
Таможенники Украины будут теснее сотрудничать молдавскими коллегами
Таможенники Украины будут теснее сотрудничать молдавскими коллегами - 29.09.2023 Украина.ру
Таможенники Украины будут теснее сотрудничать молдавскими коллегами
О расширении и углублении сотрудничества в таможенной сфере договорились 29 сентября члены украинско-молдавской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина Молдавии.
2023-09-29T22:52
2023-09-29T22:52
2023-09-29T22:52
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По итогам состоявшегося в Одессе заседания члены межправительственной комиссии подписали соглашение о фитосанитарном контроле. Участвовавшие в мероприятии вице-премьеры Ирина Верещук и Олег Серебрян обсудили вопросы транзита украинских товаров.Чиновники пришли к соглашению "о более тесном сотрудничестве между таможенными и пограничными службами Молдавии и Украины, что позволит существенно увеличить грузопоток на пограничных пунктах пропуска".Участники переговоров обсудили вопросы интеграции "в европейскую систему автотранспортной и железнодорожной инфраструктуры". Вероятно, речь о системе ЕС, так как в официальных документах Украины и Молдавии очень часто Евросоюз отождествляется со всей Европой.
https://ukraina.ru/20230928/1049754944.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, молдавия, украина, зерно, зерновозы, зерновой конфликт, зерновая сделка, постсоветское пространство, восточное партнерство, ирина верещук, кабмин, международные отношения, торговля, транзит
Новости, Молдавия, Украина, зерно, зерновозы, зерновой конфликт, зерновая сделка, постсоветское пространство, Восточное партнерство, Ирина Верещук, Кабмин, международные отношения, торговля, транзит
Таможенники Украины будут теснее сотрудничать молдавскими коллегами
О расширении и углублении сотрудничества в таможенной сфере договорились 29 сентября члены украинско-молдавской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина Молдавии.