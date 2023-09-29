https://ukraina.ru/20230929/1049798788.html
В белорусском Гомеле возник стихийный мемориал погибшим "вагнеровцам"
В белорусском Гомеле возник стихийный мемориал погибшим "вагнеровцам" - 29.09.2023 Украина.ру
В белорусском Гомеле возник стихийный мемориал погибшим "вагнеровцам"
На площади Восстания в Гомеле под постаментом памятника советским воинам-освободителям появились фотографии лидеров ЧВК "Вагнер" с цветами. Прозападная оппозиция возмущена.
2023-09-29T18:43
2023-09-29T18:43
2023-09-29T18:43
новости
чвк "вагнер"
союзное государство
пригожин
белоруссия
белорусская оппозиция
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гомель
памятник
мемориал
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Второй день в соцсетях белорусы обсуждают стихийный мемориал в честь лидеров ЧВК "Вагнер" на гомельской площади Восстания. Под постаментом памятника красноармейцам, освобождавшим областной центр БССР во время Великой Отечественной войны, 28 появились фотографии Дмитрия Уткина и Евгения Пригожина с живыми цветами.Местные власти не комментируют появление стихийного мемориала у постамента под танком на пл.Восстания. Они отрицают свою причастность к его возникновению.Оставшиеся после государственной перерегистрации общественные организации и политические партии также не спешат с комментариями. Мнения в социальных сетях полярные – от горячего одобрения с предложениями установить памятник "вагнеровцам" (среди которых немало белорусов) до порицания устроителей стихийного мемориала.Резко негативно на факт появления стихийного мемориала в белорусском областном центре отреагировала прозападная оппозиция. Однако почти весь её актив находится либо в местах лишения свободы, либо под надзором после освобождения, либо за границей.История пребывания ЧВК "Вагнер" в Белоруссии уходит в 2020 год. Совбез республики тогда сообщил о якобы исходящей от "вагнеровцев" опасности. Сотрудников ЧВК арестовали во время отдыха в пансионате государственных профсоюзов, объявив ещё около двухсот якобы въехавших из России в розыск. Поисковые мероприятия ни к чему не привели, арестованных "вагнеровцев" освободили, уголовное дело в отношении них развития не получило.В 2023 году Александр Лукашенко пригласил участников "Пригожинского мятежа" обосноваться в Белоруссии. Минобороны, МВД и другие силовые ведомства республики выказали заинтересованность в опыте ЧВК "Вагнер".
https://ukraina.ru/20230627/1047612439.html
https://ukraina.ru/20230829/1049001984.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, чвк "вагнер", союзное государство, пригожин, белоруссия, белорусская оппозиция, белорусские националисты, гомель, памятник, мемориал
Новости, ЧВК "Вагнер", Союзное государство, Пригожин, Белоруссия, белорусская оппозиция, белорусские националисты, Гомель, памятник, мемориал
В белорусском Гомеле возник стихийный мемориал погибшим "вагнеровцам"
На площади Восстания в Гомеле под постаментом памятника советским воинам-освободителям появились фотографии лидеров ЧВК "Вагнер" с цветами. Прозападная оппозиция возмущена.
Второй день в соцсетях белорусы обсуждают стихийный мемориал в честь лидеров ЧВК "Вагнер" на гомельской площади Восстания. Под постаментом памятника красноармейцам, освобождавшим областной центр БССР во время Великой Отечественной войны, 28 появились фотографии Дмитрия Уткина и Евгения Пригожина с живыми цветами.
Местные власти не комментируют появление стихийного мемориала у постамента под танком на пл.Восстания. Они отрицают свою причастность к его возникновению.
Оставшиеся после государственной перерегистрации общественные организации и политические партии также не спешат с комментариями. Мнения в социальных сетях полярные – от горячего одобрения с предложениями установить памятник "вагнеровцам" (среди которых немало белорусов) до порицания устроителей стихийного мемориала.
Резко негативно на факт появления стихийного мемориала в белорусском областном центре отреагировала прозападная оппозиция. Однако почти весь её актив находится либо в местах лишения свободы, либо под надзором после освобождения, либо за границей.
История пребывания ЧВК "Вагнер" в Белоруссии уходит в 2020 год. Совбез республики тогда сообщил о якобы исходящей от "вагнеровцев" опасности. Сотрудников ЧВК арестовали во время отдыха в пансионате государственных профсоюзов, объявив ещё около двухсот якобы въехавших из России в розыск. Поисковые мероприятия ни к чему не привели, арестованных "вагнеровцев" освободили, уголовное дело в отношении них развития не получило.
В 2023 году Александр Лукашенко пригласил участников "Пригожинского мятежа" обосноваться в Белоруссии. Минобороны, МВД и другие силовые ведомства республики выказали заинтересованность в опыте ЧВК "Вагнер".