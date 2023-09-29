В белорусском Гомеле возник стихийный мемориал погибшим "вагнеровцам" - 29.09.2023 Украина.ру
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В белорусском Гомеле возник стихийный мемориал погибшим "вагнеровцам"
В белорусском Гомеле возник стихийный мемориал погибшим "вагнеровцам" - 29.09.2023 Украина.ру
В белорусском Гомеле возник стихийный мемориал погибшим "вагнеровцам"
На площади Восстания в Гомеле под постаментом памятника советским воинам-освободителям появились фотографии лидеров ЧВК "Вагнер" с цветами. Прозападная оппозиция возмущена.
2023-09-29T18:43
2023-09-29T18:43
новости
чвк "вагнер"
союзное государство
пригожин
белоруссия
белорусская оппозиция
белорусские националисты
гомель
памятник
мемориал
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Второй день в соцсетях белорусы обсуждают стихийный мемориал в честь лидеров ЧВК "Вагнер" на гомельской площади Восстания. Под постаментом памятника красноармейцам, освобождавшим областной центр БССР во время Великой Отечественной войны, 28 появились фотографии Дмитрия Уткина и Евгения Пригожина с живыми цветами.Местные власти не комментируют появление стихийного мемориала у постамента под танком на пл.Восстания. Они отрицают свою причастность к его возникновению.Оставшиеся после государственной перерегистрации общественные организации и политические партии также не спешат с комментариями. Мнения в социальных сетях полярные – от горячего одобрения с предложениями установить памятник "вагнеровцам" (среди которых немало белорусов) до порицания устроителей стихийного мемориала.Резко негативно на факт появления стихийного мемориала в белорусском областном центре отреагировала прозападная оппозиция. Однако почти весь её актив находится либо в местах лишения свободы, либо под надзором после освобождения, либо за границей.История пребывания ЧВК "Вагнер" в Белоруссии уходит в 2020 год. Совбез республики тогда сообщил о якобы исходящей от "вагнеровцев" опасности. Сотрудников ЧВК арестовали во время отдыха в пансионате государственных профсоюзов, объявив ещё около двухсот якобы въехавших из России в розыск. Поисковые мероприятия ни к чему не привели, арестованных "вагнеровцев" освободили, уголовное дело в отношении них развития не получило.В 2023 году Александр Лукашенко пригласил участников "Пригожинского мятежа" обосноваться в Белоруссии. Минобороны, МВД и другие силовые ведомства республики выказали заинтересованность в опыте ЧВК "Вагнер".
https://ukraina.ru/20230627/1047612439.html
https://ukraina.ru/20230829/1049001984.html
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новости, чвк "вагнер", союзное государство, пригожин, белоруссия, белорусская оппозиция, белорусские националисты, гомель, памятник, мемориал
Новости, ЧВК "Вагнер", Союзное государство, Пригожин, Белоруссия, белорусская оппозиция, белорусские националисты, Гомель, памятник, мемориал

В белорусском Гомеле возник стихийный мемориал погибшим "вагнеровцам"

18:43 29.09.2023
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© Украина.ру
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На площади Восстания в Гомеле под постаментом памятника советским воинам-освободителям появились фотографии лидеров ЧВК "Вагнер" с цветами. Прозападная оппозиция возмущена.
Второй день в соцсетях белорусы обсуждают стихийный мемориал в честь лидеров ЧВК "Вагнер" на гомельской площади Восстания. Под постаментом памятника красноармейцам, освобождавшим областной центр БССР во время Великой Отечественной войны, 28 появились фотографии Дмитрия Уткина и Евгения Пригожина с живыми цветами.
Местные власти не комментируют появление стихийного мемориала у постамента под танком на пл.Восстания. Они отрицают свою причастность к его возникновению.
Оставшиеся после государственной перерегистрации общественные организации и политические партии также не спешат с комментариями. Мнения в социальных сетях полярные – от горячего одобрения с предложениями установить памятник "вагнеровцам" (среди которых немало белорусов) до порицания устроителей стихийного мемориала.
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
27 июня, 17:00
"Всё, нам труба": Лукашенко подтвердил приезд Пригожина в БелоруссиюПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил приезд основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина в свою страну. Соответствующее заявление белорусский лидер сделал 27 июня на встрече с министром обороны республики Виктором Хрениным
Резко негативно на факт появления стихийного мемориала в белорусском областном центре отреагировала прозападная оппозиция. Однако почти весь её актив находится либо в местах лишения свободы, либо под надзором после освобождения, либо за границей.
История пребывания ЧВК "Вагнер" в Белоруссии уходит в 2020 год. Совбез республики тогда сообщил о якобы исходящей от "вагнеровцев" опасности. Сотрудников ЧВК арестовали во время отдыха в пансионате государственных профсоюзов, объявив ещё около двухсот якобы въехавших из России в розыск. Поисковые мероприятия ни к чему не привели, арестованных "вагнеровцев" освободили, уголовное дело в отношении них развития не получило.
В 2023 году Александр Лукашенко пригласил участников "Пригожинского мятежа" обосноваться в Белоруссии. Минобороны, МВД и другие силовые ведомства республики выказали заинтересованность в опыте ЧВК "Вагнер".
- РИА Новости, 1920, 29.08.2023
29 августа, 11:34
Стихийный мемориал памяти "вагнеровцам" в Москве создан на месте погибших от их ракетКультурологам и другим специалистам предстоит осмыслить отражения в общественном сознании явлений, связанных с феноменом ЧВК "Вагнер"
 
НовостиЧВК "Вагнер"Союзное государствоПригожинБелоруссиябелорусская оппозициябелорусские националистыГомельпамятникмемориал
 
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