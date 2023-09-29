https://ukraina.ru/20230929/1049798788.html

В белорусском Гомеле возник стихийный мемориал погибшим "вагнеровцам"

В белорусском Гомеле возник стихийный мемориал погибшим "вагнеровцам" - 29.09.2023 Украина.ру

В белорусском Гомеле возник стихийный мемориал погибшим "вагнеровцам"

На площади Восстания в Гомеле под постаментом памятника советским воинам-освободителям появились фотографии лидеров ЧВК "Вагнер" с цветами. Прозападная оппозиция возмущена.

2023-09-29T18:43

2023-09-29T18:43

2023-09-29T18:43

новости

чвк "вагнер"

союзное государство

пригожин

белоруссия

белорусская оппозиция

белорусские националисты

гомель

памятник

мемориал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1d/1048996688_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_029f34904f6441301c72b4c4a72d5327.jpg

Второй день в соцсетях белорусы обсуждают стихийный мемориал в честь лидеров ЧВК "Вагнер" на гомельской площади Восстания. Под постаментом памятника красноармейцам, освобождавшим областной центр БССР во время Великой Отечественной войны, 28 появились фотографии Дмитрия Уткина и Евгения Пригожина с живыми цветами.Местные власти не комментируют появление стихийного мемориала у постамента под танком на пл.Восстания. Они отрицают свою причастность к его возникновению.Оставшиеся после государственной перерегистрации общественные организации и политические партии также не спешат с комментариями. Мнения в социальных сетях полярные – от горячего одобрения с предложениями установить памятник "вагнеровцам" (среди которых немало белорусов) до порицания устроителей стихийного мемориала.Резко негативно на факт появления стихийного мемориала в белорусском областном центре отреагировала прозападная оппозиция. Однако почти весь её актив находится либо в местах лишения свободы, либо под надзором после освобождения, либо за границей.История пребывания ЧВК "Вагнер" в Белоруссии уходит в 2020 год. Совбез республики тогда сообщил о якобы исходящей от "вагнеровцев" опасности. Сотрудников ЧВК арестовали во время отдыха в пансионате государственных профсоюзов, объявив ещё около двухсот якобы въехавших из России в розыск. Поисковые мероприятия ни к чему не привели, арестованных "вагнеровцев" освободили, уголовное дело в отношении них развития не получило.В 2023 году Александр Лукашенко пригласил участников "Пригожинского мятежа" обосноваться в Белоруссии. Минобороны, МВД и другие силовые ведомства республики выказали заинтересованность в опыте ЧВК "Вагнер".

https://ukraina.ru/20230627/1047612439.html

https://ukraina.ru/20230829/1049001984.html

гомель

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, чвк "вагнер", союзное государство, пригожин, белоруссия, белорусская оппозиция, белорусские националисты, гомель, памятник, мемориал