Румыния обвинила Россию в пропаже с радаров украинских судов - 29.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230929/1049794209.html
Румыния обвинила Россию в пропаже с радаров украинских судов
Румыния обвинила Россию в пропаже с радаров украинских судов - 29.09.2023 Украина.ру
Румыния обвинила Россию в пропаже с радаров украинских судов
Россия "активно и постоянно" глушит GPS-связь кораблей в территориальных водах Румынии. На это 27 сентября в Вашингтоне пожаловался начальник штаба румынской армии генерал Даниел Петреску.
2023-09-29T16:13
2023-09-29T16:30
новости
украина
украина-ес
румыния
пво
вмс украины
нато
русофобия
сво
зерновозы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103372/17/1033721716_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_6cfdcc118f038fe71f5c722039eabb98.jpg
Глава румынской армии не только пожаловался на Россию, но и прокомментировал перспективы СВО. Он обратился к участникам состоявшегося в Бухаресте "Евроатлантическом форуме устойчивости", сообщает Radiomoldova."Хотя мы восхищаемся устойчивостью украинского общества перед лицом атак России, мы также должны готовиться к долгосрочной конфронтации с Российской Федерацией", - заявил он.Петреску пожаловался на частые сигналы воздушной тревоги на украинской территории. По его мнению, "Чёрное море стало районом военных действий России", которая постоянно наносит ракетные удары по украинской "гражданской или военной инфраструктуре"."Регион стал ареной все более частых военных действий, морских инцидентов и действий, ограничивающих свободное передвижение судов", - уверен глав румынской армии.В этой связи он указал на необходимость стимулирования лояльности румынского общества "по отношению к НАТО и США, в частности". Среди усилий своего ведомства Петреску назвал развитие совместимости с армией США в таких системах вооружения, как Himars, Patriot, F-16 или Piranha.Тем временем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ясно высказался об отсутствии военной угрозы со стороны России – как для альянса в целом, так и для Румынии в частности. Об этом 28 сентября Столтенберг заявил на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге в Киеве.После выхода России из не выполнявшейся "зерновой сделки" Украина нарастила перевалку своих грузов через порты на Дунае. Румыния предоставила украинским партнёрам свои территориальные воды и порты для вывода зерновозов и других судов из-под удара российских ракет и БПЛА.На тему ценностной ориентации Польши и Украины выступила 28 сентября на экономическом конгрессе в Познани замминистра финансов и региональной политики Польши Ядвига Эмилевич. Она заявила, что "существует консенсус в отношении того, что независимая Украина, максимально тесно связанная с Западом — это польский смысл существования, он обязательный в Польше".
https://ukraina.ru/20230928/1049776684.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103372/17/1033721716_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_2b54c3daa33f54b236a8dddb1b83df67.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, украина-ес, румыния, пво, вмс украины, нато, русофобия, сво, зерновозы, зерновой конфликт, зерновая сделка, международные отношения, черное море, дунай, порт, одесская область
Новости, Украина, Украина-ЕС, Румыния, ПВО, ВМС Украины, НАТО, Русофобия, СВО, зерновозы, зерновой конфликт, зерновая сделка, международные отношения, Черное море, Дунай, порт, Одесская область

Румыния обвинила Россию в пропаже с радаров украинских судов

16:13 29.09.2023 (обновлено: 16:30 29.09.2023)
 
© РИА Новости . Игорь Костин / Перейти в фотобанк Измаильский морской торговый порт
 Измаильский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости . Игорь Костин
Перейти в фотобанк
Читать в
Россия "активно и постоянно" глушит GPS-связь кораблей в территориальных водах Румынии. На это 27 сентября в Вашингтоне пожаловался начальник штаба румынской армии генерал Даниел Петреску.
Глава румынской армии не только пожаловался на Россию, но и прокомментировал перспективы СВО. Он обратился к участникам состоявшегося в Бухаресте "Евроатлантическом форуме устойчивости", сообщает Radiomoldova.
"Хотя мы восхищаемся устойчивостью украинского общества перед лицом атак России, мы также должны готовиться к долгосрочной конфронтации с Российской Федерацией", - заявил он.
Петреску пожаловался на частые сигналы воздушной тревоги на украинской территории. По его мнению, "Чёрное море стало районом военных действий России", которая постоянно наносит ракетные удары по украинской "гражданской или военной инфраструктуре".
"Регион стал ареной все более частых военных действий, морских инцидентов и действий, ограничивающих свободное передвижение судов", - уверен глав румынской армии.
В этой связи он указал на необходимость стимулирования лояльности румынского общества "по отношению к НАТО и США, в частности". Среди усилий своего ведомства Петреску назвал развитие совместимости с армией США в таких системах вооружения, как Himars, Patriot, F-16 или Piranha.
Тем временем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ясно высказался об отсутствии военной угрозы со стороны России – как для альянса в целом, так и для Румынии в частности. Об этом 28 сентября Столтенберг заявил на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге в Киеве.
После выхода России из не выполнявшейся "зерновой сделки" Украина нарастила перевалку своих грузов через порты на Дунае. Румыния предоставила украинским партнёрам свои территориальные воды и порты для вывода зерновозов и других судов из-под удара российских ракет и БПЛА.
На тему ценностной ориентации Польши и Украины выступила 28 сентября на экономическом конгрессе в Познани замминистра финансов и региональной политики Польши Ядвига Эмилевич. Она заявила, что "существует консенсус в отношении того, что независимая Украина, максимально тесно связанная с Западом — это польский смысл существования, он обязательный в Польше".
- РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Вчера, 22:04
Минфин Польши выявил смысл существования своей страныСмысл существования Польши выявлен во внешнем факторе. Тему раскрыла 28 сентября в Познани замминистра финансов и региональной политики Польши Ядвига Эмилевич.
 
НовостиУкраинаУкраина-ЕСРумынияПВОВМС УкраиныНАТОРусофобияСВОзерновозызерновой конфликтзерновая сделкамеждународные отношенияЧерное мореДунайпортОдесская область
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:33Польские футболисты присоединились к бойкоту юношеских футбольных команд из России
16:33Российские войска разбили пункт управления "Иностранным легионом" на Украине
16:24Нацист Ярослав Гунько и его южноамериканские друзья
16:22Словакия может сменить курс с прозападного на пророссийский - AP
16:13Румыния обвинила Россию в пропаже с радаров украинских судов
16:02Зеленский помянул жертв Бабьего Яра после чествования нациста в Канаде
15:56Минобороны решает вопрос участия группы "Вагнера" в СВО - Песков
15:54Румыния хочет купить молдавский порт, так как не знает, что будет с Одессой - премьер-министр
15:28"Грабить приходится друг друга": Ищенко о новых правилах ЕС и о том, закроет ли Украина свои границы
15:21Мультикультурализм с наци-душком. Станет ли неонацистка будущим премьером Канады
14:48Великобритания ввела новые антироссийские санкции из-за выборов в новых регионах
14:46Украинский посол успокоил беженцев: до марта 2024 года Польша вас защитит
14:45Румыния усиливает свои ПВО на Дунае, так как Украина не справляется
14:12Данилов посоветовал каждому украинцу принести домой пулемет
14:12Минюст Польши: За отказом Киева расследовать удар ракеты по Пшеводуву может стоять политическое решение
14:02Здравствуй, оружие! Немецкий концерн будет производить военную технику на Украине
13:57Орбан об Украине: как принять в ЕС территорию без границ и населения?
13:46Война вместо "социалки". Вступление в НАТО дорого обойдётся Финляндии
13:37Артиллерия ВСУ разрушила школу и жилые дома в Белгородской области
13:30Какой заказ ВСУ получили из США? Об изменениях на линии фронта и новом театре военных действий - Казаков
Лента новостейМолния