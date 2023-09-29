https://ukraina.ru/20230929/1049794209.html

Румыния обвинила Россию в пропаже с радаров украинских судов

Румыния обвинила Россию в пропаже с радаров украинских судов - 29.09.2023 Украина.ру

Румыния обвинила Россию в пропаже с радаров украинских судов

Россия "активно и постоянно" глушит GPS-связь кораблей в территориальных водах Румынии. На это 27 сентября в Вашингтоне пожаловался начальник штаба румынской армии генерал Даниел Петреску.

2023-09-29T16:13

2023-09-29T16:13

2023-09-29T16:30

новости

украина

украина-ес

румыния

пво

вмс украины

нато

русофобия

сво

зерновозы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103372/17/1033721716_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_6cfdcc118f038fe71f5c722039eabb98.jpg

Глава румынской армии не только пожаловался на Россию, но и прокомментировал перспективы СВО. Он обратился к участникам состоявшегося в Бухаресте "Евроатлантическом форуме устойчивости", сообщает Radiomoldova."Хотя мы восхищаемся устойчивостью украинского общества перед лицом атак России, мы также должны готовиться к долгосрочной конфронтации с Российской Федерацией", - заявил он.Петреску пожаловался на частые сигналы воздушной тревоги на украинской территории. По его мнению, "Чёрное море стало районом военных действий России", которая постоянно наносит ракетные удары по украинской "гражданской или военной инфраструктуре"."Регион стал ареной все более частых военных действий, морских инцидентов и действий, ограничивающих свободное передвижение судов", - уверен глав румынской армии.В этой связи он указал на необходимость стимулирования лояльности румынского общества "по отношению к НАТО и США, в частности". Среди усилий своего ведомства Петреску назвал развитие совместимости с армией США в таких системах вооружения, как Himars, Patriot, F-16 или Piranha.Тем временем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ясно высказался об отсутствии военной угрозы со стороны России – как для альянса в целом, так и для Румынии в частности. Об этом 28 сентября Столтенберг заявил на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге в Киеве.После выхода России из не выполнявшейся "зерновой сделки" Украина нарастила перевалку своих грузов через порты на Дунае. Румыния предоставила украинским партнёрам свои территориальные воды и порты для вывода зерновозов и других судов из-под удара российских ракет и БПЛА.На тему ценностной ориентации Польши и Украины выступила 28 сентября на экономическом конгрессе в Познани замминистра финансов и региональной политики Польши Ядвига Эмилевич. Она заявила, что "существует консенсус в отношении того, что независимая Украина, максимально тесно связанная с Западом — это польский смысл существования, он обязательный в Польше".

https://ukraina.ru/20230928/1049776684.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, украина-ес, румыния, пво, вмс украины, нато, русофобия, сво, зерновозы, зерновой конфликт, зерновая сделка, международные отношения, черное море, дунай, порт, одесская область