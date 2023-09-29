Зеленский помянул жертв Бабьего Яра после чествования нациста в Канаде - 29.09.2023 Украина.ру
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Зеленский помянул жертв Бабьего Яра после чествования нациста в Канаде
Зеленский помянул жертв Бабьего Яра после чествования нациста в Канаде - 29.09.2023 Украина.ру
Зеленский помянул жертв Бабьего Яра после чествования нациста в Канаде
Для Украины важно помнить жертвы нацизма, сказал Зеленский
2023-09-29T16:02
2023-09-29T16:08
новости
владимир зеленский
нацисты
бабий яр
жертвы
мемориал
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Президент Украины Владимир Зеленский посетил мемориал "Бабий Яр" в 82-ю годовщину трагедии. Он возложил цветы перед памятником мирным жертвам нацистских оккупантов в годы Второй мировой войны. Видео опубликовали 29 сентября в Телеграм-каналах.Зеленский отметил, что пришел на место трагедии для того, чтобы помянуть жертвы нацистских репрессий и Холокоста вместе с представителями еврейской религиозной общины."Сколько бы лет ни прошло, человечество будет помнить жизни, отнятые нацизмом. Никогда больше! Эти слова важны для Украины", - рассказал Зеленский после церемонии возложения цветов.Незадолго до этого Зеленский в парламенте Канады пожимал руку 98-летнему нацисту Ярославу Хунки (Гунько), воевавшему во время Второй мировой войны в составе 14-й гренадерской дивизии Ваффен-СС, известной своими зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Первый массовый расстрел евреев в районе Киева под названием Бабий Яр произошел 29 и 30 сентября 1941 года. Тогда был убит 33 771 еврей. По различным данным, на этом месте было расстреляно от 100 до 150 тысяч человек. При этом лишь 29 человек смогли спастись из Бабьего Яра.
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новости, владимир зеленский, нацисты, бабий яр, жертвы, мемориал
Новости, Владимир Зеленский, нацисты, Бабий Яр, жертвы, мемориал

Зеленский помянул жертв Бабьего Яра после чествования нациста в Канаде

16:02 29.09.2023 (обновлено: 16:08 29.09.2023)
 
© пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк
© пресс-служба президента Украины
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Для Украины важно помнить жертвы нацизма, сказал Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский посетил мемориал "Бабий Яр" в 82-ю годовщину трагедии. Он возложил цветы перед памятником мирным жертвам нацистских оккупантов в годы Второй мировой войны. Видео опубликовали 29 сентября в Телеграм-каналах.
Зеленский отметил, что пришел на место трагедии для того, чтобы помянуть жертвы нацистских репрессий и Холокоста вместе с представителями еврейской религиозной общины.
"Сколько бы лет ни прошло, человечество будет помнить жизни, отнятые нацизмом. Никогда больше! Эти слова важны для Украины", - рассказал Зеленский после церемонии возложения цветов.
Незадолго до этого Зеленский в парламенте Канады пожимал руку 98-летнему нацисту Ярославу Хунки (Гунько), воевавшему во время Второй мировой войны в составе 14-й гренадерской дивизии Ваффен-СС, известной своими зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Первый массовый расстрел евреев в районе Киева под названием Бабий Яр произошел 29 и 30 сентября 1941 года. Тогда был убит 33 771 еврей. По различным данным, на этом месте было расстреляно от 100 до 150 тысяч человек. При этом лишь 29 человек смогли спастись из Бабьего Яра.
25 сентября, 17:07
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