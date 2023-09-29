https://ukraina.ru/20230929/1049791412.html

Минобороны решает вопрос участия группы "Вагнера" в СВО - Песков

Минобороны решает вопрос участия группы "Вагнера" в СВО - Песков - 29.09.2023 Украина.ру

Минобороны решает вопрос участия группы "Вагнера" в СВО - Песков

Вопрос участия ЧВК "Вагнер" в специальной военной операции России находится в компетенции Минобороны России. Об этом 29 сентября заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

2023-09-29T15:56

2023-09-29T15:56

2023-09-29T15:56

новости

дмитрий песков

сво

владимир путин

чвк "вагнер"

пригожин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103332/06/1033320620_0:185:2984:1864_1920x0_80_0_0_5bdd54c9ed22e70c32dcbcff12b133cc.jpg.webp

Поводом для вопроса о возвращении "вагнеровцев" в зону СВО стало появление на мероприятиях с участием Владимира Путина возможного преемника Евгения Пригожина. Дмитрий Песков сказал журналистам: По словам официального спикера Кремля, отставной полковник Андрей Трошев работает в Минобороны РФ. За дополнительными разъяснениями Песков предложил обратиться в это министерство.

https://ukraina.ru/20230929/1049780927.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дмитрий песков, сво, владимир путин, чвк "вагнер", пригожин