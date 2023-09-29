Минобороны решает вопрос участия группы "Вагнера" в СВО - Песков - 29.09.2023 Украина.ру
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Минобороны решает вопрос участия группы "Вагнера" в СВО - Песков
Минобороны решает вопрос участия группы "Вагнера" в СВО - Песков - 29.09.2023 Украина.ру
Минобороны решает вопрос участия группы "Вагнера" в СВО - Песков
Вопрос участия ЧВК "Вагнер" в специальной военной операции России находится в компетенции Минобороны России. Об этом 29 сентября заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
2023-09-29T15:56
2023-09-29T15:56
новости
дмитрий песков
сво
владимир путин
чвк "вагнер"
пригожин
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Поводом для вопроса о возвращении "вагнеровцев" в зону СВО стало появление на мероприятиях с участием Владимира Путина возможного преемника Евгения Пригожина. Дмитрий Песков сказал журналистам: По словам официального спикера Кремля, отставной полковник Андрей Трошев работает в Минобороны РФ. За дополнительными разъяснениями Песков предложил обратиться в это министерство.
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новости, дмитрий песков, сво, владимир путин, чвк "вагнер", пригожин
Новости, Дмитрий Песков, СВО, Владимир Путин, ЧВК "Вагнер", Пригожин

Минобороны решает вопрос участия группы "Вагнера" в СВО - Песков

15:56 29.09.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Читать в
Вопрос участия ЧВК "Вагнер" в специальной военной операции России находится в компетенции Минобороны России. Об этом 29 сентября заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
Поводом для вопроса о возвращении "вагнеровцев" в зону СВО стало появление на мероприятиях с участием Владимира Путина возможного преемника Евгения Пригожина. Дмитрий Песков сказал журналистам:
"На этот вопрос может ответить только Министерство обороны".
По словам официального спикера Кремля, отставной полковник Андрей Трошев работает в Минобороны РФ. За дополнительными разъяснениями Песков предложил обратиться в это министерство.
Президент РФ В. Путин провел встречу с Ю.-Б. Евкуровым и А. Трошевым
10:01
Путин обсудил подготовку добровольцев с полковником в отставке Трошевым Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым и полковником в отставке Андреем Трошевым
 
НовостиДмитрий ПесковСВОВладимир ПутинЧВК "Вагнер"Пригожин
 
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