Румыния усиливает свои ПВО на Дунае, так как Украина не справляется - 29.09.2023 Украина.ру
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Румыния усиливает свои ПВО на Дунае, так как Украина не справляется
Румыния усиливает свои ПВО на Дунае, так как Украина не справляется - 29.09.2023 Украина.ру
Румыния усиливает свои ПВО на Дунае, так как Украина не справляется
Армия Румынии усиливает присутствие в приграничном с Украиной регионе из-за неспособности украинской ПВО бороться с российскими дронами. Об этом 29 сентября сообщило информагенство Reuters
2023-09-29T14:45
2023-09-29T14:45
новости
румыния
украина
ввс
ввс украины
пво
бпла
беспилотники
дунай
зерновая сделка
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Румыния перемещает средства ПВО ближе к своим деревням на Дунае через реку от Украины, где российские беспилотники атаковали зерновые объекты, и добавляет в этот район больше военных наблюдательных пунктов и патрулей. Об этом журналисты Reuters сообщили, ссылаясь на два высокопоставленных источника в Минобороны Румынии. Эти меры дополняют размещение четырёх дополнительных американских истребителей F-16 и расширением бесполётной зоны. Всё это говорит о растущей обеспокоенности Румынии и НАТО "тем, что война на Украине может перекинуться на её территорию", сказано в публикации американского агентства.В публикации отмечена эффективность российских атак по украинским объектам на побережье Дуная и дефицит украинских систем ПВО в этом районе.После того, как Россия 17 июля вышла из "зерновой сделки", российские БПЛА стали атаковать украинские порты и склады вдоль Дуная. Так был осложнён основной альтернативный маршрут экспорта сельскохозяйственной продукции с Украины. Среди целей были украинские порты Измаил и Рени на Дунае, омывающем и румынский берег.Минобороны Румынии также построило два бомбоубежища в небольшом селении Плауру в нескольких сотнях метров от Измаила. Местных жителей информируют оповещениями по мобильным телефонам об обнаружении российских беспилотников. При этом местные румынские власти жалуются на "плохой приём мобильной связи".22 сентября министерство обороны Румынии сообщило, что около 100 американских военнослужащих и четыре самолёта F-16 Fighting Falcon прибыли на военную авиабазу Борча в 150 км к югу от Измаила. С середины сентября министерство расширило бесполётную зону на своей территории вдоль участка границы с Украиной до 30 км.Reuters напомнило, что 28 сентября в Киеве генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил на совместном с Владимиром Зеленским брифинге об отсутствии каких-либо доказательств того, что российские удары вблизи украинско-румынской границы были преднамеренным нападением на Румынию.Представитель Минобороны Румынии Константин Спину также заявил, что нет никаких признаков того, что Россия целилась в Румынию. В министерстве известно о трёх случаях падения дронов или их обломков на территорию страны, но без взрывчатых веществ.
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новости, румыния, украина, ввс, ввс украины, пво, бпла, беспилотники, дунай, зерновая сделка, f-16, нато, порт, одесская область, бесполетная зона, сво, экспорт, торговля
Новости, Румыния, Украина, ВВС, ВВС Украины, ПВО, БПЛА, беспилотники, Дунай, зерновая сделка, F-16, НАТО, порт, Одесская область, бесполетная зона, СВО, экспорт, торговля

Румыния усиливает свои ПВО на Дунае, так как Украина не справляется

14:45 29.09.2023
 
© Робоавиа
© Робоавиа
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Армия Румынии усиливает присутствие в приграничном с Украиной регионе из-за неспособности украинской ПВО бороться с российскими дронами. Об этом 29 сентября сообщило информагенство Reuters
Румыния перемещает средства ПВО ближе к своим деревням на Дунае через реку от Украины, где российские беспилотники атаковали зерновые объекты, и добавляет в этот район больше военных наблюдательных пунктов и патрулей. Об этом журналисты Reuters сообщили, ссылаясь на два высокопоставленных источника в Минобороны Румынии.
Эти меры дополняют размещение четырёх дополнительных американских истребителей F-16 и расширением бесполётной зоны. Всё это говорит о растущей обеспокоенности Румынии и НАТО "тем, что война на Украине может перекинуться на её территорию", сказано в публикации американского агентства.
В публикации отмечена эффективность российских атак по украинским объектам на побережье Дуная и дефицит украинских систем ПВО в этом районе.
После того, как Россия 17 июля вышла из "зерновой сделки", российские БПЛА стали атаковать украинские порты и склады вдоль Дуная. Так был осложнён основной альтернативный маршрут экспорта сельскохозяйственной продукции с Украины. Среди целей были украинские порты Измаил и Рени на Дунае, омывающем и румынский берег.
Минобороны Румынии также построило два бомбоубежища в небольшом селении Плауру в нескольких сотнях метров от Измаила. Местных жителей информируют оповещениями по мобильным телефонам об обнаружении российских беспилотников. При этом местные румынские власти жалуются на "плохой приём мобильной связи".
22 сентября министерство обороны Румынии сообщило, что около 100 американских военнослужащих и четыре самолёта F-16 Fighting Falcon прибыли на военную авиабазу Борча в 150 км к югу от Измаила. С середины сентября министерство расширило бесполётную зону на своей территории вдоль участка границы с Украиной до 30 км.
Reuters напомнило, что 28 сентября в Киеве генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил на совместном с Владимиром Зеленским брифинге об отсутствии каких-либо доказательств того, что российские удары вблизи украинско-румынской границы были преднамеренным нападением на Румынию.
Представитель Минобороны Румынии Константин Спину также заявил, что нет никаких признаков того, что Россия целилась в Румынию. В министерстве известно о трёх случаях падения дронов или их обломков на территорию страны, но без взрывчатых веществ.
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
26 сентября, 10:30
Украинский БПЛА атаковал электроподстанцию в Курской области, обесточены 7 населённых пунтов - губернаторУкраинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электроподстанцию и обесточил 7 населённых пунктов. Об этом сообщил 26 сентября губернатор Курской области Роман Старовойт в своём телеграм-канале
 
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