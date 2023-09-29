https://ukraina.ru/20230929/1049787806.html

Минюст Польши: За отказом Киева расследовать удар ракеты по Пшеводуву может стоять политическое решение

Минюст Польши: За отказом Киева расследовать удар ракеты по Пшеводуву может стоять политическое решение - 29.09.2023 Украина.ру

Минюст Польши: За отказом Киева расследовать удар ракеты по Пшеводуву может стоять политическое решение

Замминистра юстиции Польши рассказал, что Варшава определила, откуда прилетела ракета, для дальнейших действий необходимо сотрудничество украинской стороны

2023-09-29T14:12

2023-09-29T14:12

2023-09-29T14:12

новости

польша

ракета

украина

расследование

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Украина не сотрудничает с Польшей в расследовании удара украинской ракеты по Пшеводуву, несмотря на приглашения польской прокуратуры. Об этом заявил заместитель министра юстиции Польши Себастьяна Калеты агентству РАР.Чиновник не исключил, что таково может быть политическое решение украинского государства.Комментируя последние выводы польских следователей по делу о ракете, упавшей в селе Пшеводув в Люблинском воеводстве 15 ноября 2022 года, Калета заявил: "Поляки знают, что украинцы защищаются в этой войне. Прояснение этого дела является чем-то естественным".По его словам, Польша определила, откуда прилетела эта ракета, какая армия ее запустила, но для каких-либо договоренностей необходимо сотрудничество с Украиной."Если в одних случаях это сотрудничество получается, а в других нет, это может быть политическое решение украинского государства", - заявил замминистра юстиции Польши.Ранее польские СМИ со ссылкой на данные следствия сообщили, что ракета, упавшая на юго-востоке Польши в ноябре 2022 года и убившая двух человек принадлежала ПВО Украины.Следователи установили, что в Пшеводуве упала ракета типа S-300 5В55, которая имеет дальность от 75 до 90 км. В это время российские позиции находились в таком месте, откуда ни одна российская ракета не долетела бы до Пшеводува. С другой стороны, 15 ноября 2022 года украинские силы ПВО запускали ракеты парами, чтобы повысить их эффективность. Одна из двух ракет попала в цель, вторая улетела "в пустоту", полагают польские следователи.

https://ukraina.ru/20230928/1049697894.html

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новости, польша, ракета, украина, расследование