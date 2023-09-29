https://ukraina.ru/20230929/1049784772.html
Здравствуй, оружие! Немецкий концерн будет производить военную технику на Украине
Здравствуй, оружие! Немецкий концерн будет производить военную технику на Украине - 29.09.2023 Украина.ру
Здравствуй, оружие! Немецкий концерн будет производить военную технику на Украине
В четверг, 28 сентября, Федеральное антимонопольное ведомство Германии дало разрешение на создание на Украине совместного предприятия немецкого оружейного завода Rheinmetall и бывшего "Укроборонпрома" — концерна "Украинская оборонная промышленность"
2023-09-29T14:02
2023-09-29T14:02
2023-09-29T14:56
эксклюзив
украина
оружие
производство
военная техника
запад
эксперты
соцсети
елена панина
укроборонпром
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Сообщается, что совместное предприятие будет базироваться в Киеве и заниматься сервисным обслуживанием, а также сборкой, производством и разработкой военной техники. На первом этапе предприятие будет работать только на Украине и сосредоточится на «техническом обслуживании и ремонте техники, переданной Украине». Затем же, по плану, «партнеры намерены совместно производить продукцию Rheinmetall на Украине».Что означает открытие нового предприятия на Украине и как оно повлияет на ситуацию на фронте, размышляли эксперты и лидеры мнений на своих страницах в соцсетях.Директор Международного института экономических и политических стратегий Елена Панина:Власти ФРГ одобрили создание СП Rheinmetall и «Укроборонпрома». "Совместное предприятие будет базироваться в Киеве и заниматься сервисным обслуживанием военной техники", — сообщает Reuters. По данным украинских источников, завод будет располагаться под землёй. Некоторое количество немецких инженеров и наладчиков оборудования прибудет на Украину, а часть местных специалистов пройдут обучение в Германии. Выбор в пользу Киева сделан в связи с тем, что в украинской столице располагается более 60% всего ПВО/ПРО. Эта новость идёт в русле вчерашнего визита в Киев генсека НАТО, министров обороны Британии и Франции. Последний, кстати, захватил с собой 20 представителей предприятий ВПК. Новость также сочетается с недавним заявлением Пентагона о «приверженности США строительству мощного военно-промышленного комплекса Украины и налаживанию с ней партнёрства в промышленной сфере». Признание Западом факта перехода конфликта на Украине в войну на истощение требует и соответствующего подхода. Таким образом, развитие ситуации в оборонной промышленности Украины пойдёт по следующим направлениям: западный ВПК будет наращивать свои мощности, а украинский — развивать производство на своей территории. Плюс будут создаваться совместные предприятия как на Украине, так и за рубежом. Очевидно, что военные предприятия на украинской территории будут находиться в зоне повышенного риска и под ударами ВС РФ. Однако данный фактор кураторы Киева намерены компенсировать более короткой логистикой.Политолог Юрий Баранчик:В Киеве: немецкий Rheinmetall открывает завод по ремонту техники. Дирекция Rheinmetall 28 сентября одобрила создание совместного предприятия с Укроборонпромом. Располагаться завод будет прямо в Киеве. Как подчеркнули в Rheinmetall, таким образом не возникнет дополнительной конкуренции и немецкие интересы не пострадают. Заниматься завод будет обслуживанием военной техники. Нетрудно догадаться, какой: Rheinmetall производит «Леопарды», «Пумы» и прочие «Мардеры».Ранние анонсы открытия завода демонстрировали некую осторожность. Утверждалось, что он будет в секретном месте где-то вблизи западной границы с Украиной. А теперь вот — центр Киева. Перевести на немецкий «вообще берега попутали» будет сложно. Но уничтожение такого завода должно войти в обязательную программу мероприятий ВКС РФ, чтобы отправить Берлину сигнал на понятном европейцам языке. Потому что вчерашний неожиданный визит в Киев генсека НАТО и министров обороны Великобритании и Франции тоже имел целью обсудить, как бы производить и ремонтировать оружие на территории самой Украины.Украинский экономист Алексей Кущ:Мировые производители вооружений на нас пока делают глобальный маркетинг, но открывать свои производства у нас не спешат. Используют Украину как большой рекламный ролик, что раньше стоил бы миллиарды долларов, а теперь этот маркетинг достается им как бонус. Помню как у нас трубили на каждом углу, мол, Rheinmetall построит завод на Украине по производству танков и даже прикроет его своим ПВО. В общем, немцы прорекламировали и танки, и ПВО.Я тогда на эфире одного канала говорил: «Да подождите радоваться, речь идет о создании лишь ремонтной базы, своего рода танкового СТО». И вот подтверждение. В ближайшее время «завод» будет заниматься лишь ремонтом поставленной нам военной техники. Производство — в о-очень далекой перспективе. В общем, давно пора понять: дело создания нового индустриального ядра на Украине возможно лишь, если у нас появится своя промышленная политика. Да, с участием инострнных инвестиций и технологий, но это должна быть наша инициатива и стратегия. И стоит помнить, что ВПК — это производная от развития промышленности. А промышленность — производная от компетенций и навыков человеческого капитала, развития науки и образования. Поэтому все начинается с образования, науки и компетенций. Продолжается в промышленном производстве. А завершается в виде новых видов вооружений. Израиль это осознал в 70-х годах, когда на своей шкуре прочувствовал режим военных поставок извне в режиме «даем — не даем». Был случай, когда израильскому спецназу даже довелось угонять из французского порта построенные для Израиля корабли, заблокированные по решению Парижа накануне очередной войны с арабскими странами. Зато потом, когда Израиль создал и свою промышленность, и свой ВПК, и свою науку с системой образования, и вторую в мире экосистему инноваций, все захотели с ним сотрудничать. Но теперь Израиль выступает уже не в формате просящего танки и ракеты. А в формате производящего и продающего. Кому посчитает нужным.Политолог Сергей Марков:Визит в Киев министров обороны Британии и Франции и генсека НАТО и более 20 директоров предприятий ВПК ясно говорит, что страны НАТО не будут уменьшать передачу оружия ВСУ, а будут увеличивать поставки вооружений ВСУ. Не надо надеяться на уменьшения оружия у ВСУ, а нужно увеличивать оружие у армии России.Политолог Малек Дудаков:Брюссель панически готовится к возможной смене власти в США. Европейских «ястребов» в особенности страшит возвращение Трампа. Ведь тот может одновременно и закрутить гайки в торговых войнах, и начать деконструкцию блока НАТО, просто выведя оттуда США. Лишь две европейские страны с надеждой ждут камбэк Трампа — это Польша и Венгрия, где у власти правые, кому с республиканцами всегда удавалось сработаться. Виктор Орбан так и вовсе назвал его единственным, кто способен остановить Третью мировую войну с Россией. «Ястребы» в Брюсселе отчаянно требуют от Германии нарастить производство оружия — на случай, если США выйдут из украинского конфликта. Но Берлину удалось лишь увеличить производство снарядов до 240 тысяч в год, а это прожигается на фронте за месяц. С бронетехникой всё сложнее — новых крупных поступлений стоит ждать лишь к концу 2020-х. При этом раскол внутри Евросоюза только усиливается на фоне кризиса и рецессии. Брюссель одновременно ведёт баталии и с Восточной Европой из-за украинского зерна и с Венгрией, выступающей за перемирие. И даже с Испанией и Грецией, помогающим России обходить санкции. Ну а в случае победы Трампа и развала НАТО вся система безопасности в Европе будет подорвана. Восточная Европа может тут же создать военный альянс на основе Вышеграда с благословения Трампа. Это будет сходу нести угрозу Германии на фоне милитаризации Польши и конфликтов с Варшавой. И заставит другие страны быстро сформировать ситуативные союзы — обеспечив дезинтеграцию Европы и возвращение континента в эпоху до Первой мировой.* Орфография и пунктуация авторов сохранены.
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эксклюзив, украина, оружие, производство, военная техника, запад, эксперты, соцсети, елена панина, укроборонпром, юрий баранчик, алексей кущ, сергей марков, малек дудаков, сша, нато, вышеградская группа
Здравствуй, оружие! Немецкий концерн будет производить военную технику на Украине
14:02 29.09.2023 (обновлено: 14:56 29.09.2023)
В четверг, 28 сентября, Федеральное антимонопольное ведомство Германии дало разрешение на создание на Украине совместного предприятия немецкого оружейного завода Rheinmetall и бывшего "Укроборонпрома" — концерна "Украинская оборонная промышленность"
Сообщается, что совместное предприятие будет базироваться в Киеве и заниматься сервисным обслуживанием, а также сборкой, производством и разработкой военной техники.
На первом этапе предприятие будет работать только на Украине и сосредоточится на «техническом обслуживании и ремонте техники, переданной Украине». Затем же, по плану, «партнеры намерены совместно производить продукцию Rheinmetall на Украине».
Что означает открытие нового предприятия на Украине и как оно повлияет на ситуацию на фронте, размышляли эксперты и лидеры мнений на своих страницах в соцсетях.
Директор Международного института экономических и политических стратегий Елена Панина:
Власти ФРГ одобрили создание СП Rheinmetall и «Укроборонпрома».
"Совместное предприятие будет базироваться в Киеве и заниматься сервисным обслуживанием военной техники", — сообщает Reuters.
По данным украинских источников, завод будет располагаться под землёй. Некоторое количество немецких инженеров и наладчиков оборудования прибудет на Украину, а часть местных специалистов пройдут обучение в Германии.
Выбор в пользу Киева сделан в связи с тем, что в украинской столице располагается более 60% всего ПВО/ПРО.
Эта новость идёт в русле вчерашнего визита в Киев генсека НАТО, министров обороны Британии и Франции. Последний, кстати, захватил с собой 20 представителей предприятий ВПК.
Новость также сочетается с недавним заявлением Пентагона о «приверженности США строительству мощного военно-промышленного комплекса Украины и налаживанию с ней партнёрства в промышленной сфере».
Признание Западом факта перехода конфликта на Украине в войну на истощение требует и соответствующего подхода. Таким образом, развитие ситуации в оборонной промышленности Украины пойдёт по следующим направлениям: западный ВПК будет наращивать свои мощности, а украинский — развивать производство на своей территории.
Плюс будут создаваться совместные предприятия как на Украине, так и за рубежом.
Очевидно, что военные предприятия на украинской территории будут находиться в зоне повышенного риска и под ударами ВС РФ. Однако данный фактор кураторы Киева намерены компенсировать более короткой логистикой.
В Киеве: немецкий Rheinmetall открывает завод по ремонту техники. Дирекция Rheinmetall 28 сентября одобрила создание совместного предприятия с Укроборонпромом. Располагаться завод будет прямо в Киеве.
Как подчеркнули в Rheinmetall, таким образом не возникнет дополнительной конкуренции и немецкие интересы не пострадают. Заниматься завод будет обслуживанием военной техники. Нетрудно догадаться, какой: Rheinmetall производит «Леопарды», «Пумы» и прочие «Мардеры».
Ранние анонсы открытия завода демонстрировали некую осторожность. Утверждалось, что он будет в секретном месте где-то вблизи западной границы с Украиной. А теперь вот — центр Киева.
Перевести на немецкий «вообще берега попутали» будет сложно. Но уничтожение такого завода должно войти в обязательную программу мероприятий ВКС РФ, чтобы отправить Берлину сигнал на понятном европейцам языке.
Потому что вчерашний неожиданный визит в Киев генсека НАТО и министров обороны Великобритании и Франции тоже имел целью обсудить, как бы производить и ремонтировать оружие на территории самой Украины.
Украинский экономист Алексей Кущ:
Мировые производители вооружений на нас пока делают глобальный маркетинг, но открывать свои производства у нас не спешат. Используют Украину как большой рекламный ролик, что раньше стоил бы миллиарды долларов, а теперь этот маркетинг достается им как бонус.
Помню как у нас трубили на каждом углу, мол, Rheinmetall построит завод на Украине по производству танков и даже прикроет его своим ПВО. В общем, немцы прорекламировали и танки, и ПВО.
Я тогда на эфире одного канала говорил: «Да подождите радоваться, речь идет о создании лишь ремонтной базы, своего рода танкового СТО». И вот подтверждение. В ближайшее время «завод» будет заниматься лишь ремонтом поставленной нам военной техники. Производство — в о-очень далекой перспективе.
В общем, давно пора понять: дело создания нового индустриального ядра на Украине возможно лишь, если у нас появится своя промышленная политика. Да, с участием инострнных инвестиций и технологий, но это должна быть наша инициатива и стратегия.
И стоит помнить, что ВПК — это производная от развития промышленности. А промышленность — производная от компетенций и навыков человеческого капитала, развития науки и образования. Поэтому все начинается с образования, науки и компетенций. Продолжается в промышленном производстве. А завершается в виде новых видов вооружений.
Израиль это осознал в 70-х годах, когда на своей шкуре прочувствовал режим военных поставок извне в режиме «даем — не даем». Был случай, когда израильскому спецназу даже довелось угонять из французского порта построенные для Израиля корабли, заблокированные по решению Парижа накануне очередной войны с арабскими странами.
Зато потом, когда Израиль создал и свою промышленность, и свой ВПК, и свою науку с системой образования, и вторую в мире экосистему инноваций, все захотели с ним сотрудничать. Но теперь Израиль выступает уже не в формате просящего танки и ракеты. А в формате производящего и продающего. Кому посчитает нужным.
Визит в Киев министров обороны Британии и Франции и генсека НАТО и более 20 директоров предприятий ВПК ясно говорит, что страны НАТО не будут уменьшать передачу оружия ВСУ, а будут увеличивать поставки вооружений ВСУ.
Не надо надеяться на уменьшения оружия у ВСУ, а нужно увеличивать оружие у армии России.
Брюссель панически готовится к возможной смене власти в США. Европейских «ястребов» в особенности страшит возвращение Трампа. Ведь тот может одновременно и закрутить гайки в торговых войнах, и начать деконструкцию блока НАТО, просто выведя оттуда США.
Лишь две европейские страны с надеждой ждут камбэк Трампа — это Польша и Венгрия, где у власти правые, кому с республиканцами всегда удавалось сработаться. Виктор Орбан так и вовсе назвал его единственным, кто способен остановить Третью мировую войну с Россией.
«Ястребы» в Брюсселе отчаянно требуют от Германии нарастить производство оружия — на случай, если США выйдут из украинского конфликта. Но Берлину удалось лишь увеличить производство снарядов до 240 тысяч в год, а это прожигается на фронте за месяц. С бронетехникой всё сложнее — новых крупных поступлений стоит ждать лишь к концу 2020-х.
При этом раскол внутри Евросоюза только усиливается на фоне кризиса и рецессии. Брюссель одновременно ведёт баталии и с Восточной Европой из-за украинского зерна и с Венгрией, выступающей за перемирие. И даже с Испанией и Грецией, помогающим России обходить санкции.
Ну а в случае победы Трампа и развала НАТО вся система безопасности в Европе будет подорвана. Восточная Европа может тут же создать военный альянс на основе Вышеграда с благословения Трампа.
Это будет сходу нести угрозу Германии на фоне милитаризации Польши и конфликтов с Варшавой. И заставит другие страны быстро сформировать ситуативные союзы — обеспечив дезинтеграцию Европы и возвращение континента в эпоху до Первой мировой.
* Орфография и пунктуация авторов сохранены.