https://ukraina.ru/20230929/1049784772.html

Здравствуй, оружие! Немецкий концерн будет производить военную технику на Украине

Здравствуй, оружие! Немецкий концерн будет производить военную технику на Украине - 29.09.2023 Украина.ру

Здравствуй, оружие! Немецкий концерн будет производить военную технику на Украине

В четверг, 28 сентября, Федеральное антимонопольное ведомство Германии дало разрешение на создание на Украине совместного предприятия немецкого оружейного завода Rheinmetall и бывшего "Укроборонпрома" — концерна "Украинская оборонная промышленность"

2023-09-29T14:02

2023-09-29T14:02

2023-09-29T14:56

эксклюзив

украина

оружие

производство

военная техника

запад

эксперты

соцсети

елена панина

укроборонпром

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Сообщается, что совместное предприятие будет базироваться в Киеве и заниматься сервисным обслуживанием, а также сборкой, производством и разработкой военной техники. На первом этапе предприятие будет работать только на Украине и сосредоточится на «техническом обслуживании и ремонте техники, переданной Украине». Затем же, по плану, «партнеры намерены совместно производить продукцию Rheinmetall на Украине».Что означает открытие нового предприятия на Украине и как оно повлияет на ситуацию на фронте, размышляли эксперты и лидеры мнений на своих страницах в соцсетях.Директор Международного института экономических и политических стратегий Елена Панина:Власти ФРГ одобрили создание СП Rheinmetall и «Укроборонпрома». "Совместное предприятие будет базироваться в Киеве и заниматься сервисным обслуживанием военной техники", — сообщает Reuters. По данным украинских источников, завод будет располагаться под землёй. Некоторое количество немецких инженеров и наладчиков оборудования прибудет на Украину, а часть местных специалистов пройдут обучение в Германии. Выбор в пользу Киева сделан в связи с тем, что в украинской столице располагается более 60% всего ПВО/ПРО. Эта новость идёт в русле вчерашнего визита в Киев генсека НАТО, министров обороны Британии и Франции. Последний, кстати, захватил с собой 20 представителей предприятий ВПК. Новость также сочетается с недавним заявлением Пентагона о «приверженности США строительству мощного военно-промышленного комплекса Украины и налаживанию с ней партнёрства в промышленной сфере». Признание Западом факта перехода конфликта на Украине в войну на истощение требует и соответствующего подхода. Таким образом, развитие ситуации в оборонной промышленности Украины пойдёт по следующим направлениям: западный ВПК будет наращивать свои мощности, а украинский — развивать производство на своей территории. Плюс будут создаваться совместные предприятия как на Украине, так и за рубежом. Очевидно, что военные предприятия на украинской территории будут находиться в зоне повышенного риска и под ударами ВС РФ. Однако данный фактор кураторы Киева намерены компенсировать более короткой логистикой.Политолог Юрий Баранчик:В Киеве: немецкий Rheinmetall открывает завод по ремонту техники. Дирекция Rheinmetall 28 сентября одобрила создание совместного предприятия с Укроборонпромом. Располагаться завод будет прямо в Киеве. Как подчеркнули в Rheinmetall, таким образом не возникнет дополнительной конкуренции и немецкие интересы не пострадают. Заниматься завод будет обслуживанием военной техники. Нетрудно догадаться, какой: Rheinmetall производит «Леопарды», «Пумы» и прочие «Мардеры».Ранние анонсы открытия завода демонстрировали некую осторожность. Утверждалось, что он будет в секретном месте где-то вблизи западной границы с Украиной. А теперь вот — центр Киева. Перевести на немецкий «вообще берега попутали» будет сложно. Но уничтожение такого завода должно войти в обязательную программу мероприятий ВКС РФ, чтобы отправить Берлину сигнал на понятном европейцам языке. Потому что вчерашний неожиданный визит в Киев генсека НАТО и министров обороны Великобритании и Франции тоже имел целью обсудить, как бы производить и ремонтировать оружие на территории самой Украины.Украинский экономист Алексей Кущ:Мировые производители вооружений на нас пока делают глобальный маркетинг, но открывать свои производства у нас не спешат. Используют Украину как большой рекламный ролик, что раньше стоил бы миллиарды долларов, а теперь этот маркетинг достается им как бонус. Помню как у нас трубили на каждом углу, мол, Rheinmetall построит завод на Украине по производству танков и даже прикроет его своим ПВО. В общем, немцы прорекламировали и танки, и ПВО.Я тогда на эфире одного канала говорил: «Да подождите радоваться, речь идет о создании лишь ремонтной базы, своего рода танкового СТО». И вот подтверждение. В ближайшее время «завод» будет заниматься лишь ремонтом поставленной нам военной техники. Производство — в о-очень далекой перспективе. В общем, давно пора понять: дело создания нового индустриального ядра на Украине возможно лишь, если у нас появится своя промышленная политика. Да, с участием инострнных инвестиций и технологий, но это должна быть наша инициатива и стратегия. И стоит помнить, что ВПК — это производная от развития промышленности. А промышленность — производная от компетенций и навыков человеческого капитала, развития науки и образования. Поэтому все начинается с образования, науки и компетенций. Продолжается в промышленном производстве. А завершается в виде новых видов вооружений. Израиль это осознал в 70-х годах, когда на своей шкуре прочувствовал режим военных поставок извне в режиме «даем — не даем». Был случай, когда израильскому спецназу даже довелось угонять из французского порта построенные для Израиля корабли, заблокированные по решению Парижа накануне очередной войны с арабскими странами. Зато потом, когда Израиль создал и свою промышленность, и свой ВПК, и свою науку с системой образования, и вторую в мире экосистему инноваций, все захотели с ним сотрудничать. Но теперь Израиль выступает уже не в формате просящего танки и ракеты. А в формате производящего и продающего. Кому посчитает нужным.Политолог Сергей Марков:Визит в Киев министров обороны Британии и Франции и генсека НАТО и более 20 директоров предприятий ВПК ясно говорит, что страны НАТО не будут уменьшать передачу оружия ВСУ, а будут увеличивать поставки вооружений ВСУ. Не надо надеяться на уменьшения оружия у ВСУ, а нужно увеличивать оружие у армии России.Политолог Малек Дудаков:Брюссель панически готовится к возможной смене власти в США. Европейских «ястребов» в особенности страшит возвращение Трампа. Ведь тот может одновременно и закрутить гайки в торговых войнах, и начать деконструкцию блока НАТО, просто выведя оттуда США. Лишь две европейские страны с надеждой ждут камбэк Трампа — это Польша и Венгрия, где у власти правые, кому с республиканцами всегда удавалось сработаться. Виктор Орбан так и вовсе назвал его единственным, кто способен остановить Третью мировую войну с Россией. «Ястребы» в Брюсселе отчаянно требуют от Германии нарастить производство оружия — на случай, если США выйдут из украинского конфликта. Но Берлину удалось лишь увеличить производство снарядов до 240 тысяч в год, а это прожигается на фронте за месяц. С бронетехникой всё сложнее — новых крупных поступлений стоит ждать лишь к концу 2020-х. При этом раскол внутри Евросоюза только усиливается на фоне кризиса и рецессии. Брюссель одновременно ведёт баталии и с Восточной Европой из-за украинского зерна и с Венгрией, выступающей за перемирие. И даже с Испанией и Грецией, помогающим России обходить санкции. Ну а в случае победы Трампа и развала НАТО вся система безопасности в Европе будет подорвана. Восточная Европа может тут же создать военный альянс на основе Вышеграда с благословения Трампа. Это будет сходу нести угрозу Германии на фоне милитаризации Польши и конфликтов с Варшавой. И заставит другие страны быстро сформировать ситуативные союзы — обеспечив дезинтеграцию Европы и возвращение континента в эпоху до Первой мировой.* Орфография и пунктуация авторов сохранены.

https://ukraina.ru/20230928/1049770062.html

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