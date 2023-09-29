https://ukraina.ru/20230929/1049783847.html
Индия планирует купить 400 самоходных артиллерийских установок из-за СВО
Индия планирует купить 400 самоходных артиллерийских установок из-за СВО - 29.09.2023 Украина.ру
Индия планирует купить 400 самоходных артиллерийских установок из-за СВО
Индия планирует пополнить свой арсенал самоходными дальнобойными артиллерийскими установками в количестве 400 штук, поскольку они показали эффективность в ходе украинского конфликта. Об этом 29 сентября сообщает Time со ссылкой на индийского анонимного чиновника
2023-09-29T11:50
2023-09-29T11:50
2023-09-29T11:50
артиллерия
зарубежье
индия
новости
сво
установки
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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Минобороны Индии провело исследование, по результатам которого пришло к выводу, что подобные установки "оказывают действенный эффект на исход боя".К преимуществу новых вооружений относится, в частности, возможность избежать уничтожения в результате ответных ударов противника благодаря оперативной смене места расположения установок. Сейчас Индия использует старые полевые орудия, в основном российского производства, которые не могут двигаться самостоятельно, хотя недавно страна начала модернизацию своих артиллерийских частей. Военные добавили легкие полевые орудия американского производства, которые можно перевозить на вертолетах.Большая часть из 100 самоходных артиллерийских установок Индии размещена на конфликтных участках границы с Китаем. Индийские власти намерены нарастить располагаемую численность данного вида вооружений, однако официально о планируемых районах размещения техники пока не сообщалось.
https://ukraina.ru/20230911/1049307327.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
артиллерия, зарубежье, индия, новости, сво, установки
артиллерия, Зарубежье, Индия, Новости, СВО, установки
Индия планирует купить 400 самоходных артиллерийских установок из-за СВО
Индия планирует пополнить свой арсенал самоходными дальнобойными артиллерийскими установками в количестве 400 штук, поскольку они показали эффективность в ходе украинского конфликта. Об этом 29 сентября сообщает Time со ссылкой на индийского анонимного чиновника
Минобороны Индии провело исследование, по результатам которого пришло к выводу, что подобные установки "оказывают действенный эффект на исход боя".
К преимуществу новых вооружений относится, в частности, возможность избежать уничтожения в результате ответных ударов противника благодаря оперативной смене места расположения установок.
Сейчас Индия использует старые полевые орудия, в основном российского производства, которые не могут двигаться самостоятельно, хотя недавно страна начала модернизацию своих артиллерийских частей. Военные добавили легкие полевые орудия американского производства, которые можно перевозить на вертолетах.
Большая часть из 100 самоходных артиллерийских установок Индии размещена на конфликтных участках границы с Китаем. Индийские власти намерены нарастить располагаемую численность данного вида вооружений, однако официально о планируемых районах размещения техники пока не сообщалось.