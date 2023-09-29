Индия планирует купить 400 самоходных артиллерийских установок из-за СВО - 29.09.2023 Украина.ру
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Индия планирует купить 400 самоходных артиллерийских установок из-за СВО
Индия планирует купить 400 самоходных артиллерийских установок из-за СВО - 29.09.2023 Украина.ру
Индия планирует купить 400 самоходных артиллерийских установок из-за СВО
Индия планирует пополнить свой арсенал самоходными дальнобойными артиллерийскими установками в количестве 400 штук, поскольку они показали эффективность в ходе украинского конфликта. Об этом 29 сентября сообщает Time со ссылкой на индийского анонимного чиновника
2023-09-29T11:50
2023-09-29T11:50
артиллерия
зарубежье
индия
новости
сво
установки
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Минобороны Индии провело исследование, по результатам которого пришло к выводу, что подобные установки "оказывают действенный эффект на исход боя".К преимуществу новых вооружений относится, в частности, возможность избежать уничтожения в результате ответных ударов противника благодаря оперативной смене места расположения установок. Сейчас Индия использует старые полевые орудия, в основном российского производства, которые не могут двигаться самостоятельно, хотя недавно страна начала модернизацию своих артиллерийских частей. Военные добавили легкие полевые орудия американского производства, которые можно перевозить на вертолетах.Большая часть из 100 самоходных артиллерийских установок Индии размещена на конфликтных участках границы с Китаем. Индийские власти намерены нарастить располагаемую численность данного вида вооружений, однако официально о планируемых районах размещения техники пока не сообщалось.
https://ukraina.ru/20230911/1049307327.html
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артиллерия, зарубежье, индия, новости, сво, установки
артиллерия, Зарубежье, Индия, Новости, СВО, установки

Индия планирует купить 400 самоходных артиллерийских установок из-за СВО

11:50 29.09.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСтраны мира. Индия
Страны мира. Индия - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Индия планирует пополнить свой арсенал самоходными дальнобойными артиллерийскими установками в количестве 400 штук, поскольку они показали эффективность в ходе украинского конфликта. Об этом 29 сентября сообщает Time со ссылкой на индийского анонимного чиновника
Минобороны Индии провело исследование, по результатам которого пришло к выводу, что подобные установки "оказывают действенный эффект на исход боя".
К преимуществу новых вооружений относится, в частности, возможность избежать уничтожения в результате ответных ударов противника благодаря оперативной смене места расположения установок.
Сейчас Индия использует старые полевые орудия, в основном российского производства, которые не могут двигаться самостоятельно, хотя недавно страна начала модернизацию своих артиллерийских частей. Военные добавили легкие полевые орудия американского производства, которые можно перевозить на вертолетах.
Большая часть из 100 самоходных артиллерийских установок Индии размещена на конфликтных участках границы с Китаем. Индийские власти намерены нарастить располагаемую численность данного вида вооружений, однако официально о планируемых районах размещения техники пока не сообщалось.
Работа расчета орудия Гиацинт-С ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
11 сентября, 04:26
Российская артиллерия продолжает уничтожать украинскую пехоту в Работино и ВербномВСУ даже на четвертом месяце наступления так до сих пор и не удалось не то что прорвать, а вообще подойти в этом районе к "линии Суровикина"
 
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