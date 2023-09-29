https://ukraina.ru/20230929/1049783847.html

Индия планирует купить 400 самоходных артиллерийских установок из-за СВО

Индия планирует купить 400 самоходных артиллерийских установок из-за СВО - 29.09.2023 Украина.ру

Индия планирует купить 400 самоходных артиллерийских установок из-за СВО

Индия планирует пополнить свой арсенал самоходными дальнобойными артиллерийскими установками в количестве 400 штук, поскольку они показали эффективность в ходе украинского конфликта. Об этом 29 сентября сообщает Time со ссылкой на индийского анонимного чиновника

2023-09-29T11:50

2023-09-29T11:50

2023-09-29T11:50

артиллерия

зарубежье

индия

новости

сво

установки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/83/1018638336_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_0a22a791d1677fb0c4bdaa726bf137a8.jpg

Минобороны Индии провело исследование, по результатам которого пришло к выводу, что подобные установки "оказывают действенный эффект на исход боя".К преимуществу новых вооружений относится, в частности, возможность избежать уничтожения в результате ответных ударов противника благодаря оперативной смене места расположения установок. Сейчас Индия использует старые полевые орудия, в основном российского производства, которые не могут двигаться самостоятельно, хотя недавно страна начала модернизацию своих артиллерийских частей. Военные добавили легкие полевые орудия американского производства, которые можно перевозить на вертолетах.Большая часть из 100 самоходных артиллерийских установок Индии размещена на конфликтных участках границы с Китаем. Индийские власти намерены нарастить располагаемую численность данного вида вооружений, однако официально о планируемых районах размещения техники пока не сообщалось.

https://ukraina.ru/20230911/1049307327.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

артиллерия, зарубежье, индия, новости, сво, установки