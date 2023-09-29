https://ukraina.ru/20230929/1049782402.html

"Шатдаун" может негативно отразиться на обучении украинских пилотов – Пентагон

"Шатдаун" может негативно отразиться на обучении украинских пилотов – Пентагон - 29.09.2023 Украина.ру

"Шатдаун" может негативно отразиться на обучении украинских пилотов – Пентагон

Потенциальный "шатдаун" - приостановка работы американского правительства - может негативно сказаться на обучении в США украинских военных летчиков, поскольку в образовательном процессе задействованы гражданские специалисты. Об этом на брифинге сказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх

2023-09-29T10:46

2023-09-29T10:46

2023-09-29T10:46

обучение

летчики

пилоты

f-16

сша

зарубежье

новости

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"Шатдаун может наступить с 1 октября, если до тех пор конгресс не согласует новый бюджет. Сингх рассказала, что в такой ситуации военные продолжат службу без оплаты, но большая часть гражданских специалистов прекратит работу.Несколько украинских летчиков приступили к изучению английского языка в рамках переподготовки на F-16.

https://ukraina.ru/20230726/1048263901.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

обучение, летчики, пилоты, f-16, сша, зарубежье, новости