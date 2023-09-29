"Шатдаун" может негативно отразиться на обучении украинских пилотов – Пентагон
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Потенциальный "шатдаун" - приостановка работы американского правительства - может негативно сказаться на обучении в США украинских военных летчиков, поскольку в образовательном процессе задействованы гражданские специалисты. Об этом на брифинге сказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх
"Абсолютно. Возможны негативные последствия для подготовки. <...> Гражданский персонал задействован в подготовке украинских пилотов, в том числе в обучении английскому языку. Вот об этом мы сейчас говорим", - сказала Сингх.
"Шатдаун может наступить с 1 октября, если до тех пор конгресс не согласует новый бюджет.
Сингх рассказала, что в такой ситуации военные продолжат службу без оплаты, но большая часть гражданских специалистов прекратит работу.
Несколько украинских летчиков приступили к изучению английского языка в рамках переподготовки на F-16.
26 июля, 10:48Западные страны ещё не согласовали план обучения украинских летчиков пилотированию F-16 — PoliticoПредставители стран Запада ещё не договорились о плане обучения украинских пилотов по управлению американскими истребителями F-16, пишет издание Politico со ссылкой на американских и европейских чиновников, знакомых с обсуждением