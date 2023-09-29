"Шатдаун" может негативно отразиться на обучении украинских пилотов – Пентагон - 29.09.2023 Украина.ру
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"Шатдаун" может негативно отразиться на обучении украинских пилотов – Пентагон
"Шатдаун" может негативно отразиться на обучении украинских пилотов – Пентагон - 29.09.2023 Украина.ру
"Шатдаун" может негативно отразиться на обучении украинских пилотов – Пентагон
Потенциальный "шатдаун" - приостановка работы американского правительства - может негативно сказаться на обучении в США украинских военных летчиков, поскольку в образовательном процессе задействованы гражданские специалисты. Об этом на брифинге сказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх
2023-09-29T10:46
2023-09-29T10:46
обучение
летчики
пилоты
f-16
сша
зарубежье
новости
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"Шатдаун может наступить с 1 октября, если до тех пор конгресс не согласует новый бюджет. Сингх рассказала, что в такой ситуации военные продолжат службу без оплаты, но большая часть гражданских специалистов прекратит работу.Несколько украинских летчиков приступили к изучению английского языка в рамках переподготовки на F-16.
https://ukraina.ru/20230726/1048263901.html
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обучение, летчики, пилоты, f-16, сша, зарубежье, новости
обучение, летчики, пилоты, F-16, США, Зарубежье, Новости

"Шатдаун" может негативно отразиться на обучении украинских пилотов – Пентагон

10:46 29.09.2023
 
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
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Потенциальный "шатдаун" - приостановка работы американского правительства - может негативно сказаться на обучении в США украинских военных летчиков, поскольку в образовательном процессе задействованы гражданские специалисты. Об этом на брифинге сказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх

"Абсолютно. Возможны негативные последствия для подготовки. <...> Гражданский персонал задействован в подготовке украинских пилотов, в том числе в обучении английскому языку. Вот об этом мы сейчас говорим", - сказала Сингх.

"Шатдаун может наступить с 1 октября, если до тех пор конгресс не согласует новый бюджет.
Сингх рассказала, что в такой ситуации военные продолжат службу без оплаты, но большая часть гражданских специалистов прекратит работу.
Несколько украинских летчиков приступили к изучению английского языка в рамках переподготовки на F-16.
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