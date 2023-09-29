Путин обсудил подготовку добровольцев с полковником в отставке Трошевым - 29.09.2023 Украина.ру
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Путин обсудил подготовку добровольцев с полковником в отставке Трошевым
Путин обсудил подготовку добровольцев с полковником в отставке Трошевым - 29.09.2023 Украина.ру
Путин обсудил подготовку добровольцев с полковником в отставке Трошевым
Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым и полковником в отставке Андреем Трошевым
2023-09-29T10:01
2023-09-29T10:10
добровольцы
кремль
владимир путин
встреча
россия
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Российский лидер отметил, что начать он хотел бы именно с беседы с Трошевым."Андрей Николаевич, я хотел бы нашу встречу начать с разговора именно с вами. В последнюю встречу мы говорили о том, что вы занимаетесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции", - сказал Путин.Президент отметил, что Трошев сам более года принимал участие в сражениях, знает, какие вопросы необходимо заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла лучшим образом.Ранее в СМИ писали, что Трошев рассматривается в качестве преемника основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя в августе такие сообщения, говорил, что это вопрос не к нему.
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добровольцы, кремль, владимир путин, встреча, россия
добровольцы, Кремль, Владимир Путин, встреча, Россия

Путин обсудил подготовку добровольцев с полковником в отставке Трошевым

10:01 29.09.2023 (обновлено: 10:10 29.09.2023)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с Ю.-Б. Евкуровым и А. Трошевым
Президент РФ В. Путин провел встречу с Ю.-Б. Евкуровым и А. Трошевым
© POOL
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Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым и полковником в отставке Андреем Трошевым
Российский лидер отметил, что начать он хотел бы именно с беседы с Трошевым.
"Андрей Николаевич, я хотел бы нашу встречу начать с разговора именно с вами. В последнюю встречу мы говорили о том, что вы занимаетесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции", - сказал Путин.
Президент отметил, что Трошев сам более года принимал участие в сражениях, знает, какие вопросы необходимо заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла лучшим образом.
"Кстати говоря, в этой связи хотел бы с вами поговорить и о вопросах социального характера", - подчеркнул Путин, отметив, что Трошев поддерживает отношения со своими боевыми товарищами, с которыми вместе воевал.
Ранее в СМИ писали, что Трошев рассматривается в качестве преемника основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя в августе такие сообщения, говорил, что это вопрос не к нему.
Ты должен быть готов: через что проходят добровольцы перед тем, как попадают на фронт - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
27 сентября, 17:34
Ты должен быть готов: через что проходят добровольцы перед тем, как попадают на фронтСовременный бой требует серьёзной подготовки. Времена, когда добровольцам говорили "оружие добудете в бою" давно в прошлом
 
добровольцыКремльВладимир ПутинвстречаРоссия
 
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