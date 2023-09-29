https://ukraina.ru/20230929/1049778603.html

Палата представителей США одобрила отдельным законом помощь Украине

Палата представителей США одобрила отдельным законом помощь Украине - 29.09.2023 Украина.ру

Палата представителей США одобрила отдельным законом помощь Украине

Палата представителей конгресса США утвердила законопроект о выделении 300 миллионов долларов военной помощи Украине

2023-09-29T07:39

2023-09-29T07:39

2023-09-29T07:39

сша

зарубежье

украина

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новости

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Ассигнования ранее входили в проект бюджета Пентагона, но были выведены в отдельный документ, чтобы упростить его принятие.Законопроект поддержали 311 конгрессменов, против голосовали 117.Из общей суммы 280 миллионов выделяются на военную помощь в рамках Инициативы содействия безопасности Украины - закупки у оборонной промышленности или партнеров США. Еще 20 миллионов предполагается направить на контроль за использованием выделенных средств.Палата также отдельно проголосовала за бюджет Пентагона, из которого была вынесена помощь Украине. Поддержали проект о финансировании Пентагона 218 конгрессменов, против выступили - 210.Как следует из документа, опубликованного на сайте подкомитета по военным ассигнованиям, бюджетный приоритет отдается мерам, направленным на противостояние с Китаем, первой строкой среди которых значатся "исторически значимые инвестиции" в области безопасности для Тайваня.

https://ukraina.ru/20230928/1049774429.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, зарубежье, украина, помощь, новости