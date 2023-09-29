https://ukraina.ru/20230929/1049778603.html
Палата представителей США одобрила отдельным законом помощь Украине
Палата представителей США одобрила отдельным законом помощь Украине - 29.09.2023 Украина.ру
Палата представителей США одобрила отдельным законом помощь Украине
Палата представителей конгресса США утвердила законопроект о выделении 300 миллионов долларов военной помощи Украине
2023-09-29T07:39
2023-09-29T07:39
2023-09-29T07:39
сша
зарубежье
украина
помощь
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101998/83/1019988336_0:240:2787:1808_1920x0_80_0_0_507642eb006b88be49f952187ebfd40c.jpg
Ассигнования ранее входили в проект бюджета Пентагона, но были выведены в отдельный документ, чтобы упростить его принятие.Законопроект поддержали 311 конгрессменов, против голосовали 117.Из общей суммы 280 миллионов выделяются на военную помощь в рамках Инициативы содействия безопасности Украины - закупки у оборонной промышленности или партнеров США. Еще 20 миллионов предполагается направить на контроль за использованием выделенных средств.Палата также отдельно проголосовала за бюджет Пентагона, из которого была вынесена помощь Украине. Поддержали проект о финансировании Пентагона 218 конгрессменов, против выступили - 210.Как следует из документа, опубликованного на сайте подкомитета по военным ассигнованиям, бюджетный приоритет отдается мерам, направленным на противостояние с Китаем, первой строкой среди которых значатся "исторически значимые инвестиции" в области безопасности для Тайваня.
https://ukraina.ru/20230928/1049774429.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101998/83/1019988336_29:0:2758:2047_1920x0_80_0_0_61b7a561fc93791bde84e01e96cc7c59.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, зарубежье, украина, помощь, новости
США, Зарубежье, Украина, помощь, Новости
Палата представителей США одобрила отдельным законом помощь Украине
Палата представителей конгресса США утвердила законопроект о выделении 300 миллионов долларов военной помощи Украине
Ассигнования ранее входили в проект бюджета Пентагона, но были выведены в отдельный документ, чтобы упростить его принятие.
Законопроект поддержали 311 конгрессменов, против голосовали 117.
Из общей суммы 280 миллионов выделяются на военную помощь в рамках Инициативы содействия безопасности Украины - закупки у оборонной промышленности или партнеров США. Еще 20 миллионов предполагается направить на контроль за использованием выделенных средств.
Палата также отдельно проголосовала за бюджет Пентагона, из которого была вынесена помощь Украине. Поддержали проект о финансировании Пентагона 218 конгрессменов, против выступили - 210.
Как следует из документа, опубликованного на сайте подкомитета по военным ассигнованиям, бюджетный приоритет отдается мерам, направленным на противостояние с Китаем, первой строкой среди которых значатся "исторически значимые инвестиции" в области безопасности для Тайваня.