Палата представителей США одобрила отдельным законом помощь Украине - 29.09.2023 Украина.ру
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Палата представителей США одобрила отдельным законом помощь Украине
Палата представителей США одобрила отдельным законом помощь Украине - 29.09.2023 Украина.ру
Палата представителей США одобрила отдельным законом помощь Украине
Палата представителей конгресса США утвердила законопроект о выделении 300 миллионов долларов военной помощи Украине
2023-09-29T07:39
2023-09-29T07:39
сша
зарубежье
украина
помощь
новости
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Ассигнования ранее входили в проект бюджета Пентагона, но были выведены в отдельный документ, чтобы упростить его принятие.Законопроект поддержали 311 конгрессменов, против голосовали 117.Из общей суммы 280 миллионов выделяются на военную помощь в рамках Инициативы содействия безопасности Украины - закупки у оборонной промышленности или партнеров США. Еще 20 миллионов предполагается направить на контроль за использованием выделенных средств.Палата также отдельно проголосовала за бюджет Пентагона, из которого была вынесена помощь Украине. Поддержали проект о финансировании Пентагона 218 конгрессменов, против выступили - 210.Как следует из документа, опубликованного на сайте подкомитета по военным ассигнованиям, бюджетный приоритет отдается мерам, направленным на противостояние с Китаем, первой строкой среди которых значатся "исторически значимые инвестиции" в области безопасности для Тайваня.
https://ukraina.ru/20230928/1049774429.html
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сша, зарубежье, украина, помощь, новости
США, Зарубежье, Украина, помощь, Новости

Палата представителей США одобрила отдельным законом помощь Украине

07:39 29.09.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Палата представителей конгресса США утвердила законопроект о выделении 300 миллионов долларов военной помощи Украине
Ассигнования ранее входили в проект бюджета Пентагона, но были выведены в отдельный документ, чтобы упростить его принятие.
Законопроект поддержали 311 конгрессменов, против голосовали 117.
Из общей суммы 280 миллионов выделяются на военную помощь в рамках Инициативы содействия безопасности Украины - закупки у оборонной промышленности или партнеров США. Еще 20 миллионов предполагается направить на контроль за использованием выделенных средств.
Палата также отдельно проголосовала за бюджет Пентагона, из которого была вынесена помощь Украине. Поддержали проект о финансировании Пентагона 218 конгрессменов, против выступили - 210.
Как следует из документа, опубликованного на сайте подкомитета по военным ассигнованиям, бюджетный приоритет отдается мерам, направленным на противостояние с Китаем, первой строкой среди которых значатся "исторически значимые инвестиции" в области безопасности для Тайваня.
доллары пачки валюта - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Вчера, 17:59
США заморозили суверенные активы РФ на $8 млрд под предлогом "послевоенного восстановления Украины"Вашингтон думает над тем, как использовать отнятые у России суверенные активы на $8 млрд. Об этом сообщают журналисты Financial Times.
 
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