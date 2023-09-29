Российские военные уничтожили 11 украинских дронов над Курской и Калужской областями — Минобороны РФ - 29.09.2023 Украина.ру
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Российские военные уничтожили 11 украинских дронов над Курской и Калужской областями — Минобороны РФ
Российские военные уничтожили 11 украинских дронов над Курской и Калужской областями — Минобороны РФ - 29.09.2023 Украина.ру
Российские военные уничтожили 11 украинских дронов над Курской и Калужской областями — Минобороны РФ
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью уничтожили 11 украинских беспилотников. Об этом заявили в Минобороны РФ
2023-09-29T07:10
2023-09-29T07:15
беспилотники
пво
новости
курская область
калужская область
минобороны
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"В ночь на 29 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО уничтожено одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов, из них один - над территорией Калужской области и 10 - над Курской", - говорится в материале.Губернатор Курской области Роман Старовойт уточнял, что один беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию в регионе. Было обесточено пять населенных пунктов и больница.
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беспилотники, пво, новости, курская область, калужская область, минобороны
беспилотники, ПВО, Новости, Курская область, Калужская область, Минобороны

Российские военные уничтожили 11 украинских дронов над Курской и Калужской областями — Минобороны РФ

07:10 29.09.2023 (обновлено: 07:15 29.09.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью уничтожили 11 украинских беспилотников. Об этом заявили в Минобороны РФ
"В ночь на 29 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО уничтожено одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов, из них один - над территорией Калужской области и 10 - над Курской", - говорится в материале.
Губернатор Курской области Роман Старовойт уточнял, что один беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию в регионе. Было обесточено пять населенных пунктов и больница.
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Вчера, 12:15
Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский дрон в небе над Брянской областью. Об этом 28 сентября сообщило Минобороны РФ
 
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