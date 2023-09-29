Российские военные уничтожили 11 украинских дронов над Курской и Калужской областями — Минобороны РФ
07:10 29.09.2023 (обновлено: 07:15 29.09.2023)
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью уничтожили 11 украинских беспилотников. Об этом заявили в Минобороны РФ
"В ночь на 29 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО уничтожено одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов, из них один - над территорией Калужской области и 10 - над Курской", - говорится в материале.
Губернатор Курской области Роман Старовойт уточнял, что один беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию в регионе. Было обесточено пять населенных пунктов и больница.