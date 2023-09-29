https://ukraina.ru/20230929/1049778156.html

Российские военные уничтожили 11 украинских дронов над Курской и Калужской областями — Минобороны РФ

Российские военные уничтожили 11 украинских дронов над Курской и Калужской областями — Минобороны РФ - 29.09.2023 Украина.ру

Российские военные уничтожили 11 украинских дронов над Курской и Калужской областями — Минобороны РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью уничтожили 11 украинских беспилотников. Об этом заявили в Минобороны РФ

2023-09-29T07:10

2023-09-29T07:10

2023-09-29T07:15

беспилотники

пво

новости

курская область

калужская область

минобороны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101942/50/1019425056_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_308c0bd2ae690a26c40507b06e279110.jpg

"В ночь на 29 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО уничтожено одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов, из них один - над территорией Калужской области и 10 - над Курской", - говорится в материале.Губернатор Курской области Роман Старовойт уточнял, что один беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию в регионе. Было обесточено пять населенных пунктов и больница.

https://ukraina.ru/20230928/1049755908.html

курская область

калужская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

беспилотники, пво, новости, курская область, калужская область, минобороны