https://ukraina.ru/20230929/1049770732.html

Военный эксперт раскрыл, удастся ли России прорвать линию обороны и устроить ВСУ "блицкриг 1940 года"

Военный эксперт раскрыл, удастся ли России прорвать линию обороны и устроить ВСУ "блицкриг 1940 года" - 29.09.2023 Украина.ру

Военный эксперт раскрыл, удастся ли России прорвать линию обороны и устроить ВСУ "блицкриг 1940 года"

Украинские власти постепенно будут ставить под ружье новых людей. Противник готовит в тылу еще пять новых бригад, а также восполняет огромные потери. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и блогер Кирилл Фёдоров

2023-09-29T05:00

2023-09-29T05:00

2023-09-29T05:00

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Для проведения каких-то наступательных действий у России есть 100-тысячная группировка войск. Но стратегическую операцию такими силами провести невозможно, считает эксперт.Не надо думать, что Россия сможет подготовить 10 дивизий в полном составе. Тем не менее, это немало и ВС РФ смогут провести своё контрнаступление. Однако сейчас сложно предсказать, насколько оно будет успешным, добавил он.Харьковская операция ВСУ прошлого года показала, что если выйти на оперативный простор, то и в тылу противника можно наделать массу неприятностей, заключил собеседник издания.Полный текст можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230928/1049768250.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, всу, вс рф, оборона, наступление, резервы, украина, сво