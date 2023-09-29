Военный эксперт раскрыл, удастся ли России прорвать линию обороны и устроить ВСУ "блицкриг 1940 года"
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДобровольцы ЦВО проходят подготовку на БМП-3 в тыловом районе проведения СВО
Украинские власти постепенно будут ставить под ружье новых людей. Противник готовит в тылу еще пять новых бригад, а также восполняет огромные потери. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и блогер Кирилл Фёдоров
Для проведения каких-то наступательных действий у России есть 100-тысячная группировка войск. Но стратегическую операцию такими силами провести невозможно, считает эксперт.
Не надо думать, что Россия сможет подготовить 10 дивизий в полном составе. Тем не менее, это немало и ВС РФ смогут провести своё контрнаступление. Однако сейчас сложно предсказать, насколько оно будет успешным, добавил он.
"Не надо думать, что мы выйдем на оперативный простор и устроим ВСУ блицкриг образца 1940 года, как это сделали немцы на территории Франции. Но если нам удастся прорвать линию обороны и просочиться в тылы, то почему бы и нет", - подчеркнул Фёдоров.
Харьковская операция ВСУ прошлого года показала, что если выйти на оперативный простор, то и в тылу противника можно наделать массу неприятностей, заключил собеседник издания.
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Вчера, 16:18Владимир Евсеев: Пока ВСУ сжигают свои резервы под Купянском, в России готовят бригады легкой пехотыРоссийская армия сможет повторить август прошлого года, но уже для украинской стороны, если Зеленский будет продолжать наступать, истощая свои ресурсы, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев