https://ukraina.ru/20230928/1049764340.html

Кадыров дал обещание Путину насчет спецоперации

Кадыров дал обещание Путину насчет спецоперации - 28.09.2023 Украина.ру

Кадыров дал обещание Путину насчет спецоперации

Глава Чечни Рамзан Кадыров 28 сентября на встрече с президентом России Владимиром Путиным пообещал выполнить все задачи в рамках спецоперации

2023-09-28T14:44

2023-09-28T14:44

2023-09-28T14:44

кадыров

владимир путин

сво

новости

чечня

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"Владимир Владимирович, если ваш приказ не выполнен, значит нам не жить в этом государстве, мы 100% выполним ваш приказ", - сказал Кадыров.Российский лидер в ответ поблагодарил его.Говоря о текущей ситуации в Чечне, глава региона отметил, что "особых проблем нет".

https://ukraina.ru/20230918/1049492315.html

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кадыров, владимир путин, сво, новости, чечня