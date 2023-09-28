Кадыров дал обещание Путину насчет спецоперации - 28.09.2023 Украина.ру
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Кадыров дал обещание Путину насчет спецоперации
Кадыров дал обещание Путину насчет спецоперации - 28.09.2023 Украина.ру
Кадыров дал обещание Путину насчет спецоперации
Глава Чечни Рамзан Кадыров 28 сентября на встрече с президентом России Владимиром Путиным пообещал выполнить все задачи в рамках спецоперации
2023-09-28T14:44
2023-09-28T14:44
кадыров
владимир путин
сво
новости
чечня
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"Владимир Владимирович, если ваш приказ не выполнен, значит нам не жить в этом государстве, мы 100% выполним ваш приказ", - сказал Кадыров.Российский лидер в ответ поблагодарил его.Говоря о текущей ситуации в Чечне, глава региона отметил, что "особых проблем нет".
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кадыров, владимир путин, сво, новости, чечня
Кадыров, Владимир Путин, СВО, Новости, Чечня

Кадыров дал обещание Путину насчет спецоперации

14:44 28.09.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с главой Чечни Р. Кадыровым
Президент РФ В. Путин провел встречу с главой Чечни Р. Кадыровым
© POOL
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Глава Чечни Рамзан Кадыров 28 сентября на встрече с президентом России Владимиром Путиным пообещал выполнить все задачи в рамках спецоперации
"Владимир Владимирович, если ваш приказ не выполнен, значит нам не жить в этом государстве, мы 100% выполним ваш приказ", - сказал Кадыров.
Российский лидер в ответ поблагодарил его.
Говоря о текущей ситуации в Чечне, глава региона отметил, что "особых проблем нет".

"Эти проблемы вы давно решили, сейчас есть экономические вопросы, в которых, как всегда, нужна ваша помощь", - уточнил он.

кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
18 сентября, 12:42
Кремль отреагировал на слухи об "исчезновении" Кадырова Кремль не располагает информацией о возможной болезни главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом заявил 18 сентября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
 
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