https://ukraina.ru/20230928/1049764195.html

Кадыров рассказал Путину об успехах чеченских военнослужащих

Кадыров рассказал Путину об успехах чеченских военнослужащих - 28.09.2023 Украина.ру

Кадыров рассказал Путину об успехах чеченских военнослужащих

Владимир Путин попросил главу Чеченской Республики передать его наилучшие пожелания чеченским бойцам и их семьям.

2023-09-28T14:57

2023-09-28T14:57

2023-09-28T15:06

новости

владимир путин

кадыров

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1c/1049762714_0:292:3070:2019_1920x0_80_0_0_bb073cbae990a524f5aef2b19c9a8272.jpg

Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным 28 сентября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о успехах чеченских военных на фронтах специальной военной операции. Видео встречи опубликовал телеграм-канал RIA.Kremlinpool.В начале переговоров Кадыров сказал, что "намерен даже похвастаться" тем, что с начала СВО по сегодняшний день Чечня сделала как в гуманитарном, так и в военном плане для успеха операции.Кадыров отметил, что чеченские военные ежедневно показывают хорошие результаты."Каждый день берут в плен, каждый день уничтожают технику. Никакие танки "Абрамсы" не страшны нам. Я считаю, что мы им делали рекламу", - рассказал Кадыров.Президент Путин со своей страны попросил главу Чеченской Республики передать его наилучшие пожелания как бойцам, так и их семьям."Я знаю, что вы лично занимаетесь всеми этими вопросами, в том числе поддержкой семей наших ребят, которые воюют на переднем краю. Воюют хорошо, мужественно, героически", - похвалил Путин чеченских военнослужащих.Президент России отметил, хорошие контакты, которые у чеченских подразделений сложились с другими подразделениями ВС РФ."Я знаю отношения командиров, в том числе вышестоящего звена. У одного спросил, как ребята из Чечни воюют. Ответ был в ту же секунду — не подведут, я в них полностью уверен", - пересказал Путин свой разговор с одним из высокопоставленных командиров российских войск.Ранее Кадыров заявил, что спервых дней специальной военной операции на Украине Чеченская Республика вносит свою лепту в организацию подготовки и отправки добровольцев в зону СВО. По его словам, для участия в боевых действий Чечня создала пять полков и три батальона.

https://ukraina.ru/20230811/1048639134.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, кадыров, сво