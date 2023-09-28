Кадыров рассказал Путину об успехах чеченских военнослужащих - 28.09.2023 Украина.ру
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Кадыров рассказал Путину об успехах чеченских военнослужащих
Кадыров рассказал Путину об успехах чеченских военнослужащих - 28.09.2023 Украина.ру
Кадыров рассказал Путину об успехах чеченских военнослужащих
Владимир Путин попросил главу Чеченской Республики передать его наилучшие пожелания чеченским бойцам и их семьям.
2023-09-28T14:57
2023-09-28T15:06
новости
владимир путин
кадыров
сво
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Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным 28 сентября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о успехах чеченских военных на фронтах специальной военной операции. Видео встречи опубликовал телеграм-канал RIA.Kremlinpool.В начале переговоров Кадыров сказал, что "намерен даже похвастаться" тем, что с начала СВО по сегодняшний день Чечня сделала как в гуманитарном, так и в военном плане для успеха операции.Кадыров отметил, что чеченские военные ежедневно показывают хорошие результаты."Каждый день берут в плен, каждый день уничтожают технику. Никакие танки "Абрамсы" не страшны нам. Я считаю, что мы им делали рекламу", - рассказал Кадыров.Президент Путин со своей страны попросил главу Чеченской Республики передать его наилучшие пожелания как бойцам, так и их семьям."Я знаю, что вы лично занимаетесь всеми этими вопросами, в том числе поддержкой семей наших ребят, которые воюют на переднем краю. Воюют хорошо, мужественно, героически", - похвалил Путин чеченских военнослужащих.Президент России отметил, хорошие контакты, которые у чеченских подразделений сложились с другими подразделениями ВС РФ."Я знаю отношения командиров, в том числе вышестоящего звена. У одного спросил, как ребята из Чечни воюют. Ответ был в ту же секунду — не подведут, я в них полностью уверен", - пересказал Путин свой разговор с одним из высокопоставленных командиров российских войск.Ранее Кадыров заявил, что спервых дней специальной военной операции на Украине Чеченская Республика вносит свою лепту в организацию подготовки и отправки добровольцев в зону СВО. По его словам, для участия в боевых действий Чечня создала пять полков и три батальона.
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новости, владимир путин, кадыров, сво
Новости, Владимир Путин, Кадыров, СВО

Кадыров рассказал Путину об успехах чеченских военнослужащих

14:57 28.09.2023 (обновлено: 15:06 28.09.2023)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с главой Чечни Р. Кадыровым
Президент РФ В. Путин провел встречу с главой Чечни Р. Кадыровым
© POOL
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Владимир Путин попросил главу Чеченской Республики передать его наилучшие пожелания чеченским бойцам и их семьям.
Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным 28 сентября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о успехах чеченских военных на фронтах специальной военной операции. Видео встречи опубликовал телеграм-канал RIA.Kremlinpool.
В начале переговоров Кадыров сказал, что "намерен даже похвастаться" тем, что с начала СВО по сегодняшний день Чечня сделала как в гуманитарном, так и в военном плане для успеха операции.
Кадыров отметил, что чеченские военные ежедневно показывают хорошие результаты.
"Каждый день берут в плен, каждый день уничтожают технику. Никакие танки "Абрамсы" не страшны нам. Я считаю, что мы им делали рекламу", - рассказал Кадыров.
Президент Путин со своей страны попросил главу Чеченской Республики передать его наилучшие пожелания как бойцам, так и их семьям.
"Я знаю, что вы лично занимаетесь всеми этими вопросами, в том числе поддержкой семей наших ребят, которые воюют на переднем краю. Воюют хорошо, мужественно, героически", - похвалил Путин чеченских военнослужащих.
Президент России отметил, хорошие контакты, которые у чеченских подразделений сложились с другими подразделениями ВС РФ.
"Я знаю отношения командиров, в том числе вышестоящего звена. У одного спросил, как ребята из Чечни воюют. Ответ был в ту же секунду — не подведут, я в них полностью уверен", - пересказал Путин свой разговор с одним из высокопоставленных командиров российских войск.
Ранее Кадыров заявил, что спервых дней специальной военной операции на Украине Чеченская Республика вносит свою лепту в организацию подготовки и отправки добровольцев в зону СВО. По его словам, для участия в боевых действий Чечня создала пять полков и три батальона.
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