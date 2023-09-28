Посоветовал душить и сжигать: Арестович* попал в скандал из-за жестких высказываний о женщинах - 28.09.2023 Украина.ру
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Посоветовал душить и сжигать: Арестович* попал в скандал из-за жестких высказываний о женщинах
Посоветовал душить и сжигать: Арестович* попал в скандал из-за жестких высказываний о женщинах - 28.09.2023 Украина.ру
Посоветовал душить и сжигать: Арестович* попал в скандал из-за жестких высказываний о женщинах
Авторы украинского YouTube-канала "Пылает" после посещения так называемых психологических семинаров Алексея Арестовича* на днях опубликовали видео, где доказали, что он пропагандирует сексизм, насилие в отношении женщин и мизогинию
2023-09-28T11:48
2023-09-28T11:48
сексизм
алексей арестович
женщины
новости
семинары
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Бывший советник Офиса президента Украины утверждал, что если женщина имеет свою позицию и противоречит мужчине, то в ней "живет ведьма", она "служит сатане и кастрирует мужчину". Поэтому женщину надо "сжигать, чтобы сохранить в ней Богородицу", рассказали очевидцы.Во время семинаров он транслирует идею, что насилие, в том числе сексуальное, – это нечто приемлемое.Автор канала отметила, что семинар посещают женщины. И во время выступления Арестовича одна из них призналась, что я чувствует "стыд и отвращение" потому, что является женщиной. В мае экс-советник Офиса президента анонсировал проведение семинара для женщин и о женщинах "Ищите женщину". В анонсе отмечалось, что на семинаре можно будет получить систему взглядов на женственность, опираясь на которую можно принципиально перестроить отношения с собой, другими женщинами и мужчинами.Арестович не раз позволял себе высказывать сексистские комментарии. В частности, в диалоге с нардепом Ириной Геращенко он указывал, что в контексте дискуссии с властями "Европейская Солидарность" "опустилась до уровня женского общежития ПТУ". В эфире "Голованов шоу" Арестович "хвастался", что он "известный сексист".* Признан в России террористом и экстремистом.
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сексизм, алексей арестович, женщины, новости, семинары
сексизм, Алексей Арестович, женщины, Новости, семинары

Посоветовал душить и сжигать: Арестович* попал в скандал из-за жестких высказываний о женщинах

11:48 28.09.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Constantine Romanchukалексей арестович
алексей арестович - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Constantine Romanchuk
Читать в
Авторы украинского YouTube-канала "Пылает" после посещения так называемых психологических семинаров Алексея Арестовича* на днях опубликовали видео, где доказали, что он пропагандирует сексизм, насилие в отношении женщин и мизогинию
Бывший советник Офиса президента Украины утверждал, что если женщина имеет свою позицию и противоречит мужчине, то в ней "живет ведьма", она "служит сатане и кастрирует мужчину". Поэтому женщину надо "сжигать, чтобы сохранить в ней Богородицу", рассказали очевидцы.

"Мальчики, пока нас девочки не слышат, и мы можем с вами нормально и откровенно поговорить. Вот скажите, что хочется сделать с этими существами? Подавить! Причем душить, не отпуская. Сначала, конечно, хочется [близости], а когда надоест, привыкли или наелись, дальше хочется подавить [полностью], чтобы ее никогда не было. И после этого не размыкать пальцев года три, пока гарантированно не задушишь. С этой нытью, с тревожностью, с попытками контролировать, кастрировать, никуда не пускать", – сказал Арестович на семинаре.

Во время семинаров он транслирует идею, что насилие, в том числе сексуальное, – это нечто приемлемое.
Автор канала отметила, что семинар посещают женщины. И во время выступления Арестовича одна из них призналась, что я чувствует "стыд и отвращение" потому, что является женщиной.
В мае экс-советник Офиса президента анонсировал проведение семинара для женщин и о женщинах "Ищите женщину". В анонсе отмечалось, что на семинаре можно будет получить систему взглядов на женственность, опираясь на которую можно принципиально перестроить отношения с собой, другими женщинами и мужчинами.
Арестович не раз позволял себе высказывать сексистские комментарии. В частности, в диалоге с нардепом Ириной Геращенко он указывал, что в контексте дискуссии с властями "Европейская Солидарность" "опустилась до уровня женского общежития ПТУ". В эфире "Голованов шоу" Арестович "хвастался", что он "известный сексист".
* Признан в России террористом и экстремистом.
 
сексизмАлексей АрестовичженщиныНовостисеминары
 
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