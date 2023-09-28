https://ukraina.ru/20230928/1049755685.html

Посоветовал душить и сжигать: Арестович* попал в скандал из-за жестких высказываний о женщинах

Посоветовал душить и сжигать: Арестович* попал в скандал из-за жестких высказываний о женщинах - 28.09.2023 Украина.ру

Посоветовал душить и сжигать: Арестович* попал в скандал из-за жестких высказываний о женщинах

Авторы украинского YouTube-канала "Пылает" после посещения так называемых психологических семинаров Алексея Арестовича* на днях опубликовали видео, где доказали, что он пропагандирует сексизм, насилие в отношении женщин и мизогинию

2023-09-28T11:48

2023-09-28T11:48

2023-09-28T11:48

сексизм

алексей арестович

женщины

новости

семинары

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Бывший советник Офиса президента Украины утверждал, что если женщина имеет свою позицию и противоречит мужчине, то в ней "живет ведьма", она "служит сатане и кастрирует мужчину". Поэтому женщину надо "сжигать, чтобы сохранить в ней Богородицу", рассказали очевидцы.Во время семинаров он транслирует идею, что насилие, в том числе сексуальное, – это нечто приемлемое.Автор канала отметила, что семинар посещают женщины. И во время выступления Арестовича одна из них призналась, что я чувствует "стыд и отвращение" потому, что является женщиной. В мае экс-советник Офиса президента анонсировал проведение семинара для женщин и о женщинах "Ищите женщину". В анонсе отмечалось, что на семинаре можно будет получить систему взглядов на женственность, опираясь на которую можно принципиально перестроить отношения с собой, другими женщинами и мужчинами.Арестович не раз позволял себе высказывать сексистские комментарии. В частности, в диалоге с нардепом Ириной Геращенко он указывал, что в контексте дискуссии с властями "Европейская Солидарность" "опустилась до уровня женского общежития ПТУ". В эфире "Голованов шоу" Арестович "хвастался", что он "известный сексист".* Признан в России террористом и экстремистом.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сексизм, алексей арестович, женщины, новости, семинары