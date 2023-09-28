https://ukraina.ru/20230928/1049754673.html

Германия поставила Украине оружия на 18 млрд евро, Киев деньги не вернет

Германия поставила Украине оружия на 18 млрд евро, Киев деньги не вернет - 28.09.2023 Украина.ру

Германия поставила Украине оружия на 18 млрд евро, Киев деньги не вернет

С начала спецоперации Германия взяла на себя обязательство поставить Украине оружия на 18 миллиардов евро, но эти деньги Германии никто не вернёт, сообщила 28 сентября немецкая газета Die Tageszeitung

2023-09-28T12:09

2023-09-28T12:09

2023-09-28T12:09

новости

германия

бундестаг

министерство финансов

украина

вооружения

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Депутат Бундестага от партии "Левых" Севим Дагделен направила вопрос в министерство финансов о том, будут ли возмещены затраты в федеральный бюджет ФРГ.В ведомстве отметили, что в прошлом году оружия Украине было отправлено на сумму 2 миллиарда евро, а в текущем составит, вероятно, 5,4 миллиарда евро. "Кроме того, на последующие годы будут выделены ассигнования по обязательствам в размере 10,5 млрд евро", - говорится в материале.Депутат Дагдален обвинила правящую коалицию в неправильных приоритетах в расходовании средств.То, что правительство хочет сократить бюджет на 93 процента в социальной сфере, но при этом "щедро раздаёт военную помощь Украине" – это возмутительно, считает депутат Бундестага.14 сентября Севим Дагделен предложила положить конец саморазрушительным санкциям, которые не вредят России, а бумерангом возвращаются в Германию.Политик привела в пример баварскую компанию Haba, которая производит игрушки. Компания насчитает 2000 человек. В Haba заявили о "крупнейшей реструктуризации" за 85-летнию историю компании. Там ожидают, что придётся сократить каждого третьего сотрудника, если не более.В сфере общественного питания почти каждое десятое предприятие находится под угрозой банкротства.При этом экономические показатели России растут, резюмировала Дагделен.

https://ukraina.ru/20230915/1049433051.html

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новости, германия, бундестаг, министерство финансов, украина, вооружения