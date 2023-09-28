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Глава крымского парламента назвал агрессией участие Запада в атаках на полуостров
Глава крымского парламента назвал агрессией участие Запада в атаках на полуостров - 28.09.2023 Украина.ру
Глава крымского парламента назвал агрессией участие Запада в атаках на полуостров
Глава крымского парламента Владимир Константинов 27 сентября назвал агрессией координацию специалистами США и Британии украинских атак на Крым, передает РИА Новости
2023-09-28T08:14
2023-09-28T08:14
2023-09-28T08:26
севастополь
крым
владимир константинов
новости
атака
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"Сегодня Россия противостоит всему коллективному Западу, который в противовес русском миру взрастил нацистский режим на Украине. Участие США и Британии в украинских атаках на Крым является агрессией и говорит о их заинтересованности в дальнейшей эскалации конфликта на постукраинском пространстве", - сказал Константинов.По его словам, Запад делает ставку на затяжной конфликт на Украине, рассматривая сам украинский народ как расходный материал.По его словам, крымчане доверяют силам ПВО, которые регулярно отражают украинские атаки противника на полуостров.Киев 22 сентября нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. При ракетном ударе было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, сообщало Минобороны РФ. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли и уничтожили на полигоне. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинская ракетная атака на Севастополь реализовывалась в тесной координации с американскими и британскими специалистами.
https://ukraina.ru/20230927/1049727296.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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севастополь, крым, владимир константинов, новости, атака
Севастополь, Крым, Владимир Константинов, Новости, атака
Глава крымского парламента назвал агрессией участие Запада в атаках на полуостров
08:14 28.09.2023 (обновлено: 08:26 28.09.2023)
Глава крымского парламента Владимир Константинов 27 сентября назвал агрессией координацию специалистами США и Британии украинских атак на Крым, передает РИА Новости
"Сегодня Россия противостоит всему коллективному Западу, который в противовес русском миру взрастил нацистский режим на Украине. Участие США и Британии в украинских атаках на Крым является агрессией и говорит о их заинтересованности в дальнейшей эскалации конфликта на постукраинском пространстве", - сказал Константинов.
По его словам, Запад делает ставку на затяжной конфликт на Украине, рассматривая сам украинский народ как расходный материал.
"Достижение всех целей спецоперации на Украине, формирование надежных рубежей безопасности и ликвидация "украинской заразы" позволит поставить точку в хищнической и агрессивной политике Запада", - подчеркнул глава парламента.
По его словам, крымчане доверяют силам ПВО, которые регулярно отражают украинские атаки противника на полуостров.
Киев 22 сентября нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. При ракетном ударе было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, сообщало Минобороны РФ. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли и уничтожили на полигоне.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинская ракетная атака на Севастополь реализовывалась в тесной координации с американскими и британскими специалистами.