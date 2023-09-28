https://ukraina.ru/20230928/1049747646.html

Глава крымского парламента назвал агрессией участие Запада в атаках на полуостров

Глава крымского парламента назвал агрессией участие Запада в атаках на полуостров - 28.09.2023 Украина.ру

Глава крымского парламента назвал агрессией участие Запада в атаках на полуостров

Глава крымского парламента Владимир Константинов 27 сентября назвал агрессией координацию специалистами США и Британии украинских атак на Крым, передает РИА Новости

2023-09-28T08:14

2023-09-28T08:14

2023-09-28T08:26

севастополь

крым

владимир константинов

новости

атака

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"Сегодня Россия противостоит всему коллективному Западу, который в противовес русском миру взрастил нацистский режим на Украине. Участие США и Британии в украинских атаках на Крым является агрессией и говорит о их заинтересованности в дальнейшей эскалации конфликта на постукраинском пространстве", - сказал Константинов.По его словам, Запад делает ставку на затяжной конфликт на Украине, рассматривая сам украинский народ как расходный материал.По его словам, крымчане доверяют силам ПВО, которые регулярно отражают украинские атаки противника на полуостров.Киев 22 сентября нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. При ракетном ударе было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, сообщало Минобороны РФ. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли и уничтожили на полигоне. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинская ракетная атака на Севастополь реализовывалась в тесной координации с американскими и британскими специалистами.

https://ukraina.ru/20230927/1049727296.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

севастополь, крым, владимир константинов, новости, атака