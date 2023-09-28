https://ukraina.ru/20230928/1049734574.html

"Казацкая республика" или новая Руина? Украинские эксперты обсуждают варианты будущего своей страны

"Казацкая республика" или новая Руина? Украинские эксперты обсуждают варианты будущего своей страны - 28.09.2023 Украина.ру

"Казацкая республика" или новая Руина? Украинские эксперты обсуждают варианты будущего своей страны

Если боевые действия затянутся, то Украина, точнее, то, что от нее останется, опустеет. Те, кто смог выехать из страны, а их миллионы, вряд ли вернутся, если не будут видеть перспектив мира и развития. Пока такой перспективы нет, считают наиболее трезвомыслящие украинские эксперты.

2023-09-28T03:21

2023-09-28T03:21

2023-09-28T03:21

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Для таких тревог есть основания. Боевые действия продолжаются, их интенсивность нарастает. Разворачивается война за Черное море. Так, недавние ракетные удары по Одессе со стороны России – это оборона Крыма, считает украинский политолог Вадим Карасев. По данным российской разведки, именно в Одессе собирают надводные беспилотники для атак, поэтому военные аналитики в РФ считают, что для безопасности Крыма "надо забрать, как они говорят, Одессу", забрать сухопутный выход к Черному морю, пояснил эксперт, выступая в эфире ютуб-канала "Новини LIVE".По словам Карасева, война сейчас будет носить более "ракетный характер", а главная задача ВСУ – нейтрализовать возможности Черноморского флота России. В этом Украине помогают силы спецопераций Британии.Политолог отметил, что в мире есть уже усталость от этой войны. На Западе появляются публикации, в которых говорится, например, о том, что требования Киева о продолжении "безразмерной помощи" слишком нахальны. В Польше тоже высказываются мнения о "неблагодарности" Украины. Когда общего врага не будет, начнутся проблемы, сказал Карасев, напомнив, что корни украинского национализма не столько антироссийские, сколько антипольские.Послевоенный мир будет много сложнее довоенного, о линейном прогрессе стоит забыть, и украинская дипломатия должна быть к этому готова, добавил политолог, посоветовав украинским политикам не требовать чего-то от Запада, но больше благодарить – "спасибо, спасибо, спасибо". И это еще ничего не гарантирует, потому что национальные интересы потому так и называются, что они у всех свои, подчеркнул Карасев.Но поймет ли это украинская элита, это большой вопрос. С элитами на Украине вообще проблемы, считает украинский философ Сергей Дацюк. По его словам, именно в элите должна вестись дискуссия о достоинстве, о свободе, о благе – "если нет дискуссии о благе, непонятно, зачем нам быть вместе". А разве идет такая дискуссия? Нет. Украина просто пользуется "делегированным благом" - мы идем в ЕС, там благо и получим. Это убивает субъектность, подчеркнул философ.По его словам, у страны нет своего стратегического поведения, стратегия задается Киеву поставками вооружений и статьями в западной прессе. У самого Киева нет даже стратегии или хотя бы сценария поведения на случай распада России. А когда война закончится, Украина снова станет никому не интересна, предсказал Дацюк. Он добавил, что до сих пор нет никакой стратегии послевоенного возрождения Украины, нет модели будущих изменений, что является причиной отсутствия интереса к стране крупных инвесторов.Если война затянется, то Украину ждет опустошение, считает Дацюк. По его словам, мало кто вернется из уехавших из страны. Да и внутри самой Украины многое делается для того, чтобы люди не возвращались — развернули язык вражды и нетерпимости к разным идейным воззрениям, культурам и пр.Люди разбегаются не только от войны, разбегаются "от такой власти, от таких олигархов, от таких национал-патриотов", бегут от отсутствия каких-либо позитивных перспектив и смыслов — а их на Украине сейчас нет. Более того, патриоты не видят и не принимают идеи разнообразной большой Украины, но видят лишь некий украиноязычный анклав "за Днепром". И это проблема, подчеркнул философ.Все это недоработки элиты, которая и сама, скажем так, не доработана. Дацюк в эфире одного из ютуб-каналов выразился конкретно (и по конкретному случаю), обратившись к руководству Киево-Могилянской академии со словами: "Вы производите не элиту, вы производите г…".Какое будущее у страны с такой элитой? Вопрос риторический. Разве только произойдет смена элит – однако, где взять другую. О пессимистичных прогнозах ряда украинских политологов и политиков мы писали не раз – они предрекают стране разруху, разгул коррупции, депопуляцию… Словом — новая Руина, снова Дикое поле.Но есть и оптимисты. Профессор Киевского института журналистики Никита Василенко в эфире ютуб-канала "Да это так" рисует такую картину будущего: "Украина станет казацкой республикой, Сечью Запорожской — в переносном значении, она-то останется под названием Украина"."У нас миллион людей под ружьем, у нас полностью обстрелянная армия, опытная армия. Она не остановится на границе (с Россией — Ред.). Вы скажете: как? Найдется как. Если президент обещал, это еще ничего не значит, у нас президент, слава Богу, переизбирается — что мы не зайдем на территорию России. Она (армия — Ред.) уже инерционно пойдет на территорию России", - заявил Василенко, пригрозив всем русским "землей" и, отдельно, севастопольцам — водой.Какие есть основания для таких выводов? Профессор сослался на свою интуицию. А интуиция ему подсказывает, что через 10 лет Украина будет в союзе с Беларусью, Курская и Белгородская области России будут присоединены к Украина, а "Краснодарский край — посмотрим". Россия же будет разваливаться, хотя и "медленнее, чем хотелось бы - "все империи разваливаются". При этом США Василенко империей не считает, это, по его словам, "Америка — это федеральная страна". А вот Россия! Что до Украины, то ее победа неизбежна. "Мы просто лучше россиян", - заявил Василенко.Отметим, что ранее — и не так уж давно - на Украине профессора жестко критиковали национал-радикалы за его утверждения, что властями Украины руководят из США, что именно Украина идет к развалу, не построено ни одного предприятия, это "страна умирающих заводов", тогда как Россия - "другое дело". Теперь, по новой версии, разваливается уже Россия… Вероятно, критика возымела действие.

https://ukraina.ru/20230927/1049698048.html

https://ukraina.ru/20230926/1049670957.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, демография, политика, экономика, эксперты