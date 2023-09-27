Экс-депутат парламента Финляндии о бывших коллегах: "Они сейчас надели на голову шапочку из фольги" - 27.09.2023 Украина.ру
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Экс-депутат парламента Финляндии о бывших коллегах: "Они сейчас надели на голову шапочку из фольги"
Экс-депутат парламента Финляндии о бывших коллегах: "Они сейчас надели на голову шапочку из фольги" - 27.09.2023 Украина.ру
Экс-депутат парламента Финляндии о бывших коллегах: "Они сейчас надели на голову шапочку из фольги"
Депутата парламента Финляндии из комитета по обороне заподозрили в передаче секретной информации России и подвергли репрессиям. До сих пор не ясно, насколько обоснованными были эти подозрения, пишет Iltalehti.
2023-09-27T20:14
2023-09-27T20:14
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Со ссылкой на свои источники в сфере внешней политики, политики безопасности и парламенте Iltalehti сообщило, что депутата Ано Туртиайнена из парламентского комитета по обороне подозревали в передаче секретной информации России."Подозрение было воспринято настолько серьезно, что весь парламентский комитет по обороне подал в отставку, а члены комитета были назначены повторно. Таким образом депутат, исполнявший обязанности его заместителя, был отстранен от заседаний комитета по обороне. В апреле 2022 года была проведена чрезвычайная процедура по исключению тогдашнего депутата Ано Туртиайнена из комитета по обороне", - сказано в публикации.Туртиайнен имел право присутствовать на заседаниях комитета. Депутат основал партию "Власть принадлежит народу" и продолжал работать в парламенте.После начала СВО военная разведка Сил обороны Финляндии начала предоставлять парламентскому комитету "секретные ситуационные сводки". Издание сообщило: "Встречи проводились в охраняемых помещениях, где не допускалось использование электронных устройств. На встречу можно принести ручку и бумагу. Присутствовавшие на обзоре ситуации обратили внимание на то, что Туртиайнен ведет записи".Весной 2022 года комитет по обороне начал обсуждение вступления Финляндии в НАТО. И снова подозрения пали на депутата."Власти подозревали, что Туртиайнен может передать свои записи русским. Из-за этого его пришлось отстранить от распространения всей секретной информации. Источники в сфере иностранных дел и политики безопасности сообщили Iltalehti, что обеспокоенность властей была передана в комитет обороны. Решением стала отставка комитета по обороне и его повторное назначение на пленарном заседании парламента", - сказано в пубилкации.С 21 апреля 2022 года Туртиайнен больше не имел доступа в комитет по обороне. На выборах весной 2023 года он не получил депутатского мандата.Туртиайнен отверг выдвинутые против него "подозрения", сказав: "Мне бы хотелось, чтобы мне назвали вескую причину моего увольнения. Это было настолько загадочно, что со мной не хотели разговаривать"."Они сейчас надели на голову шапочку из фольги. Тогда они, конечно, не хотели мне этого говорить. Это выглядело бы очень странно",- добавил бывший депутат.Утверждая ложность подозрений в передаче некоей секретной информации "русским", а также "глупость" своего устранения из парламентского комитета, Туртиайнен признался: он действительно посещал Россию. В июне 2023 года бывший депутат принял участие в Петербургском экономическом форуме по приглашению правительства РФ.
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новости, финляндия, россия, парламентская группа, парламентарии, международные отношения, русофобия, ес, нато, петербургский международный экономический форум, шпиономания, сво
Новости, Финляндия, Россия, парламентская группа, парламентарии, международные отношения, Русофобия, ЕС, НАТО, Петербургский международный экономический форум, шпиономания, СВО

Экс-депутат парламента Финляндии о бывших коллегах: "Они сейчас надели на голову шапочку из фольги"

20:14 27.09.2023
 
© NATO
- РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© NATO
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Депутата парламента Финляндии из комитета по обороне заподозрили в передаче секретной информации России и подвергли репрессиям. До сих пор не ясно, насколько обоснованными были эти подозрения, пишет Iltalehti.
Со ссылкой на свои источники в сфере внешней политики, политики безопасности и парламенте Iltalehti сообщило, что депутата Ано Туртиайнена из парламентского комитета по обороне подозревали в передаче секретной информации России.
"Подозрение было воспринято настолько серьезно, что весь парламентский комитет по обороне подал в отставку, а члены комитета были назначены повторно. Таким образом депутат, исполнявший обязанности его заместителя, был отстранен от заседаний комитета по обороне. В апреле 2022 года была проведена чрезвычайная процедура по исключению тогдашнего депутата Ано Туртиайнена из комитета по обороне", - сказано в публикации.
Туртиайнен имел право присутствовать на заседаниях комитета. Депутат основал партию "Власть принадлежит народу" и продолжал работать в парламенте.
После начала СВО военная разведка Сил обороны Финляндии начала предоставлять парламентскому комитету "секретные ситуационные сводки". Издание сообщило: "Встречи проводились в охраняемых помещениях, где не допускалось использование электронных устройств. На встречу можно принести ручку и бумагу. Присутствовавшие на обзоре ситуации обратили внимание на то, что Туртиайнен ведет записи".
Весной 2022 года комитет по обороне начал обсуждение вступления Финляндии в НАТО. И снова подозрения пали на депутата.
"Власти подозревали, что Туртиайнен может передать свои записи русским. Из-за этого его пришлось отстранить от распространения всей секретной информации. Источники в сфере иностранных дел и политики безопасности сообщили Iltalehti, что обеспокоенность властей была передана в комитет обороны. Решением стала отставка комитета по обороне и его повторное назначение на пленарном заседании парламента", - сказано в пубилкации.
С 21 апреля 2022 года Туртиайнен больше не имел доступа в комитет по обороне. На выборах весной 2023 года он не получил депутатского мандата.
Туртиайнен отверг выдвинутые против него "подозрения", сказав: "Мне бы хотелось, чтобы мне назвали вескую причину моего увольнения. Это было настолько загадочно, что со мной не хотели разговаривать".
"Они сейчас надели на голову шапочку из фольги. Тогда они, конечно, не хотели мне этого говорить. Это выглядело бы очень странно",- добавил бывший депутат.
Утверждая ложность подозрений в передаче некоей секретной информации "русским", а также "глупость" своего устранения из парламентского комитета, Туртиайнен признался: он действительно посещал Россию. В июне 2023 года бывший депутат принял участие в Петербургском экономическом форуме по приглашению правительства РФ.
Интервью главы МИД РФ С. Лаврова России 24 и РИА Новости - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Вчера, 21:10
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20:41Минобороны Украины обещает не форсировать мобилизацию
20:14Экс-депутат парламента Финляндии о бывших коллегах: "Они сейчас надели на голову шапочку из фольги"
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