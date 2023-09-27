https://ukraina.ru/20230927/1049731745.html

На Украине каждая вторая женщина сталкивалась с домогательством - исследование ЕС

На Украине каждая вторая женщина сталкивалась с домогательством - исследование ЕС - 27.09.2023 Украина.ру

На Украине каждая вторая женщина сталкивалась с домогательством - исследование ЕС

Результаты исследования, проведенного по заказу ЕС, показывают, что две из трех опрошенных украинок в течение своей жизни подвергались психологическому, физическому или сексуальному насилию.

2023-09-27T15:11

2023-09-27T15:11

2023-09-27T15:11

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Гендерное насилие, которое на Украине уже давно является острой проблемой, в условиях военного положения еще более усугубилось. Об этом говорится в отчете по состоянию в области гендерного равенства на Украине на 2023 год, подготовленном в рамках проекта, финансируемого Евросоюзом.Согласно результатам проведенных социологических исследований, две из трех опрошенных женщин в течение своей жизни подвергались психологическому, физическому или сексуальному насилию. "Около 26% женщин в возрасте 15 лет и старше когда-либо подвергались насилию со стороны интимного партнера, а 5% женщин того же возраста - со стороны партнера, не являющегося интимным". - отмечается в документе.До февраля 2022 года наиболее распространенные формы насилия со стороны интимного партнера включали контролирующее поведение (55%), оскорбительное поведение (53%), экономическое насилие (20%) и использование детей для шантажа жертв или жестокого обращения с детьми (12%), свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в отчете ЕС.Также в документе подчеркивается, что каждая вторая женщина в возрасте 15 лет и старше на Украине подверглась по крайней мере одной форме сексуального домогательства.По мнению исследователей, полученные результаты свидетельствуют о том, что на Украине необходимо создать более всеобъемлющие системы поддержки конкретных потребностей женщин.При этом в отчете отмечается, что исследования проблемы насилия в отношении мужчин и мальчиков на Украине крайне ограничены.

https://ukraina.ru/20230926/1049702509.html

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новости, украина, ес, домашнее насилие, сексуальное насилие, женщины