На Украине каждая вторая женщина сталкивалась с домогательством - исследование ЕС - 27.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230927/1049731745.html
На Украине каждая вторая женщина сталкивалась с домогательством - исследование ЕС
На Украине каждая вторая женщина сталкивалась с домогательством - исследование ЕС - 27.09.2023 Украина.ру
На Украине каждая вторая женщина сталкивалась с домогательством - исследование ЕС
Результаты исследования, проведенного по заказу ЕС, показывают, что две из трех опрошенных украинок в течение своей жизни подвергались психологическому, физическому или сексуальному насилию.
2023-09-27T15:11
2023-09-27T15:11
новости
украина
ес
домашнее насилие
сексуальное насилие
женщины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1b/1049733124_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5b368e49db867bd1da9fd7a9b38af105.jpg
Гендерное насилие, которое на Украине уже давно является острой проблемой, в условиях военного положения еще более усугубилось. Об этом говорится в отчете по состоянию в области гендерного равенства на Украине на 2023 год, подготовленном в рамках проекта, финансируемого Евросоюзом.Согласно результатам проведенных социологических исследований, две из трех опрошенных женщин в течение своей жизни подвергались психологическому, физическому или сексуальному насилию. "Около 26% женщин в возрасте 15 лет и старше когда-либо подвергались насилию со стороны интимного партнера, а 5% женщин того же возраста - со стороны партнера, не являющегося интимным". - отмечается в документе.До февраля 2022 года наиболее распространенные формы насилия со стороны интимного партнера включали контролирующее поведение (55%), оскорбительное поведение (53%), экономическое насилие (20%) и использование детей для шантажа жертв или жестокого обращения с детьми (12%), свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в отчете ЕС.Также в документе подчеркивается, что каждая вторая женщина в возрасте 15 лет и старше на Украине подверглась по крайней мере одной форме сексуального домогательства.По мнению исследователей, полученные результаты свидетельствуют о том, что на Украине необходимо создать более всеобъемлющие системы поддержки конкретных потребностей женщин.При этом в отчете отмечается, что исследования проблемы насилия в отношении мужчин и мальчиков на Украине крайне ограничены.
https://ukraina.ru/20230926/1049702509.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1b/1049733124_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dc0dd564d9c55dd3d413172e557f69a7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, ес, домашнее насилие, сексуальное насилие, женщины
Новости, Украина, ЕС, домашнее насилие, сексуальное насилие, женщины

На Украине каждая вторая женщина сталкивалась с домогательством - исследование ЕС

15:11 27.09.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
Результаты исследования, проведенного по заказу ЕС, показывают, что две из трех опрошенных украинок в течение своей жизни подвергались психологическому, физическому или сексуальному насилию.
Гендерное насилие, которое на Украине уже давно является острой проблемой, в условиях военного положения еще более усугубилось. Об этом говорится в отчете по состоянию в области гендерного равенства на Украине на 2023 год, подготовленном в рамках проекта, финансируемого Евросоюзом.
Согласно результатам проведенных социологических исследований, две из трех опрошенных женщин в течение своей жизни подвергались психологическому, физическому или сексуальному насилию.
"Около 26% женщин в возрасте 15 лет и старше когда-либо подвергались насилию со стороны интимного партнера, а 5% женщин того же возраста - со стороны партнера, не являющегося интимным". - отмечается в документе.
До февраля 2022 года наиболее распространенные формы насилия со стороны интимного партнера включали контролирующее поведение (55%), оскорбительное поведение (53%), экономическое насилие (20%) и использование детей для шантажа жертв или жестокого обращения с детьми (12%), свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в отчете ЕС.
Также в документе подчеркивается, что каждая вторая женщина в возрасте 15 лет и старше на Украине подверглась по крайней мере одной форме сексуального домогательства.
По мнению исследователей, полученные результаты свидетельствуют о том, что на Украине необходимо создать более всеобъемлющие системы поддержки конкретных потребностей женщин.
При этом в отчете отмечается, что исследования проблемы насилия в отношении мужчин и мальчиков на Украине крайне ограничены.
Украинские беженцы на железнодорожном вокзале в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Вчера, 14:50
Украинские беженки пожаловались на приставания со стороны охранников центра помощи в ГерманииПорядка 130 украинок пожаловались на условия в центре временного пребывания для беженцев в Германии, передает taz.de
 
НовостиУкраинаЕСдомашнее насилиесексуальное насилиеженщины
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:13Ударим по Сирии и Ирану. В Киеве догадались, как попросить дальнобойные ракеты у Запада
16:13Дмитрий Евстафьев: Зеленский добился главного, и это главное может стоить ему жизни
15:43Швейцария продаст свои танки Leopard II ради ВСУ
15:38Захарова рассказала, почему Лондон скрывает правду о событиях в Буче
15:36Экс-спикер ВСУ подобрал ЛГБТ-войска для сына "Порошенко"
15:18Криминал разгулялся. В Прибалтику возвращаются "лихие 90-е"
15:13"Приказ из Нью-Йорка": экс-спикер ВСУ Чирилло рассказал пранкерам об отставке
15:11На Украине каждая вторая женщина сталкивалась с домогательством - исследование ЕС
14:59Кремль призвал Канаду выдать выступившего в парламенте нациста
14:45Деньги без Запада. Глобальный Юг требует новую международную систему финансов
14:41Власти наживаются на крови солдат, заявил экс-спикер ВСУ Чирилло фейковому Порошенко
14:34Шойгу показали высокомобильную РСЗО с управляемыми боеприпасами
14:33Недоучки из ВСУ ломают западную технику – WSJ
14:00Заигрывания Оттавы с нацистами скажутся на российско-канадских отношениях - Захарова
13:57Сергей Миронов предложил научить школьников делать маскировочные сети для бойцов СВО
13:53Неожиданный выпад: Клинтон нашла "виновника" расширения НАТО
13:24Составы украинских поездов из Харькова в Польшу увеличат вдвое
13:23Захарова рассказала, кто помогал Киеву атаковать Севастополь
13:22Писториус: успех Украины не может быть основой стратегии национальной обороны Германии
13:19Польша снова призвала Украину отозвать жалобу в ВТО
Лента новостейМолния