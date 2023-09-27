https://ukraina.ru/20230927/1049731124.html
Швейцария продаст свои танки Leopard II ради ВСУ
Швейцария продаст свои танки Leopard II ради ВСУ - 27.09.2023 Украина.ру
Швейцария продаст свои танки Leopard II ради ВСУ
Германия приветствовала решение нейтральной Швейцарии продать часть своих танков Leopard II немецкого производства, чтобы помочь восстановить запасы ФРГ, истощённые поставками на Украину. Об этом пишет Brusselssignal.
2023-09-27T15:43
2023-09-27T15:43
2023-09-27T15:43
бронетехника
танки
leopard-2 (танк)
швейцария
всу
потери всу
ес
фрг
rheinmetall ag
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ФРГ ещё в феврале обратилась к Швейцарии с просьбой продать производителю Rheinmetall AG часть из 96 танков Leopard II, находящихся на хранении. Для соблюдения швейцарских законов о нейтралитете, Берлин заверил Берн в том, что вооружения не отправятся в Киев, а останутся в Германии, или у союзника по НАТО и ЕС.Швейцарский парламент 26 сентября одобрил вывод из эксплуатации 25 танков Leopard II. Министр обороны Виола Амхерд заявила, что поставка танков в Германию соответствует швейцарскому закону о нейтралитете."Мы очень рады и благодарны за это решение, — заявил швейцарскому телевидению немецкий посол Мишель Флюггер. - Нам нужны эти танки, они заполнят пробелы между нами и нашими европейскими партнёрами".Издание констатировало: "Швейцарское общественное мнение разделилось по вопросу поставок оружия на Украину, а блокирование реэкспорта со стороны страны вызвало гнев некоторых стран".
https://ukraina.ru/20230822/1048856525.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
бронетехника, танки, leopard-2 (танк), швейцария, всу, потери всу, ес, фрг, rheinmetall ag
бронетехника, танки, Leopard-2 (танк), Швейцария, ВСУ, потери ВСУ, ЕС, ФРГ, Rheinmetall AG
Швейцария продаст свои танки Leopard II ради ВСУ
Германия приветствовала решение нейтральной Швейцарии продать часть своих танков Leopard II немецкого производства, чтобы помочь восстановить запасы ФРГ, истощённые поставками на Украину. Об этом пишет Brusselssignal.
ФРГ ещё в феврале обратилась к Швейцарии с просьбой продать производителю Rheinmetall AG часть из 96 танков Leopard II, находящихся на хранении. Для соблюдения швейцарских законов о нейтралитете, Берлин заверил Берн в том, что вооружения не отправятся в Киев, а останутся в Германии, или у союзника по НАТО и ЕС.
Швейцарский парламент 26 сентября одобрил вывод из эксплуатации 25 танков Leopard II. Министр обороны Виола Амхерд заявила, что поставка танков в Германию соответствует швейцарскому закону о нейтралитете.
"Мы очень рады и благодарны за это решение, — заявил швейцарскому телевидению немецкий посол Мишель Флюггер. - Нам нужны эти танки, они заполнят пробелы между нами и нашими европейскими партнёрами".
Издание констатировало: "Швейцарское общественное мнение разделилось по вопросу поставок оружия на Украину, а блокирование реэкспорта со стороны страны вызвало гнев некоторых стран".