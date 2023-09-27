Составы украинских поездов из Харькова в Польшу увеличат вдвое
13:24 27.09.2023 (обновлено: 13:26 27.09.2023)
Билеты на обновленные рейсы уже находятся в продаже, сообщили в "Украинской железной дороге"
Украинская железная дорога увеличивает количество мест на маршруте Харьков - Перемышль, что существенно улучшить железнодорожное сообщение между этим крупным городом Украины с Польшей. Об этом говорится в сообщении, которое "Украинская железная дорога" опубликовала в своем телеграм-канале 27 сентября.
По информации украинских железнодорожников, 8 октября заканчиваются ремонтные работы на станции Перемышль, и поэтому поезда запорожского, одесского и киевского направления вернутся к привычному расписанию, в то время как состав поезда Харьков-Перемышль увеличится вдвое.
Билеты на рейсы уже поступили в продажу, отмечают в "Украинской железной дороге".
Ранее представитель "Украинской железной дороги" рассказал о намерениях Киева расширить железнодорожный коридор к портам Прибалтики. На этот проект компания планировала просить денег у ЕС.
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