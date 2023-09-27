В Донецке снаряд попал в крышу жилого дома, есть раненые - мэр - 27.09.2023 Украина.ру
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В Донецке снаряд попал в крышу жилого дома, есть раненые - мэр
В Донецке снаряд попал в крышу жилого дома, есть раненые - мэр - 27.09.2023 Украина.ру
В Донецке снаряд попал в крышу жилого дома, есть раненые - мэр
Снаряд попал в крышу жилого дома в результате обстрела Кировского района Донецка. Об этом 27 сентября сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин
2023-09-27T10:18
2023-09-27T10:29
атаки
обстрелы
днр
донецк
мэр
всу
крыша
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новости
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"В результате обстрела Кировского района по улице Михайловского произошло прямое попадание снаряда в крышу жилого дома, в результате чего обрушилось перекрытие. Под завалами есть пострадавшие", - написал Кулемзин.Ранее в среду представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что в 8.20 украинские войска открыли огонь по Кировскому району Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Кроме того, с 5.50 до 9.40 ВСУ подвергали обстрелу Перовский район Донецка, выпустив в общей сложности девять снарядов из "натовской" артиллерии.
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атаки, обстрелы, днр, донецк, мэр, всу, крыша, пострадавшие, новости
атаки, обстрелы, ДНР, Донецк, мэр, ВСУ, крыша, пострадавшие, Новости

В Донецке снаряд попал в крышу жилого дома, есть раненые - мэр

10:18 27.09.2023 (обновлено: 10:29 27.09.2023)
 
© Фото : Facebook Алексея КулемзинаКулемзин Алексей
Кулемзин Алексей - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© Фото : Facebook Алексея Кулемзина
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Снаряд попал в крышу жилого дома в результате обстрела Кировского района Донецка. Об этом 27 сентября сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин
"В результате обстрела Кировского района по улице Михайловского произошло прямое попадание снаряда в крышу жилого дома, в результате чего обрушилось перекрытие. Под завалами есть пострадавшие", - написал Кулемзин.
Ранее в среду представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что в 8.20 украинские войска открыли огонь по Кировскому району Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Кроме того, с 5.50 до 9.40 ВСУ подвергали обстрелу Перовский район Донецка, выпустив в общей сложности девять снарядов из "натовской" артиллерии.
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
09:00
Атаки и насильственная эвакуация, сдача в плен, сокращение помощи. Главное на Украине на утро 27 сентября
 
атакиобстрелыДНРДонецкмэрВСУкрышапострадавшиеНовости
 
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