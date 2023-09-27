https://ukraina.ru/20230927/1049723519.html
В Донецке снаряд попал в крышу жилого дома, есть раненые - мэр
В Донецке снаряд попал в крышу жилого дома, есть раненые - мэр - 27.09.2023 Украина.ру
В Донецке снаряд попал в крышу жилого дома, есть раненые - мэр
Снаряд попал в крышу жилого дома в результате обстрела Кировского района Донецка. Об этом 27 сентября сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин
2023-09-27T10:18
2023-09-27T10:18
2023-09-27T10:29
атаки
обстрелы
днр
донецк
мэр
всу
крыша
пострадавшие
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102020/14/1020201467_0:152:960:692_1920x0_80_0_0_fa40375bb89aee1330c7db071c7b524d.jpg
"В результате обстрела Кировского района по улице Михайловского произошло прямое попадание снаряда в крышу жилого дома, в результате чего обрушилось перекрытие. Под завалами есть пострадавшие", - написал Кулемзин.Ранее в среду представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что в 8.20 украинские войска открыли огонь по Кировскому району Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Кроме того, с 5.50 до 9.40 ВСУ подвергали обстрелу Перовский район Донецка, выпустив в общей сложности девять снарядов из "натовской" артиллерии.
https://ukraina.ru/20230927/1049720553.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102020/14/1020201467_0:62:960:782_1920x0_80_0_0_693be838f67f88cc4efd88c21a452b19.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
атаки, обстрелы, днр, донецк, мэр, всу, крыша, пострадавшие, новости
атаки, обстрелы, ДНР, Донецк, мэр, ВСУ, крыша, пострадавшие, Новости
В Донецке снаряд попал в крышу жилого дома, есть раненые - мэр
10:18 27.09.2023 (обновлено: 10:29 27.09.2023)
Снаряд попал в крышу жилого дома в результате обстрела Кировского района Донецка. Об этом 27 сентября сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин