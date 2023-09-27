https://ukraina.ru/20230927/1049723519.html

В Донецке снаряд попал в крышу жилого дома, есть раненые - мэр

В Донецке снаряд попал в крышу жилого дома, есть раненые - мэр - 27.09.2023 Украина.ру

В Донецке снаряд попал в крышу жилого дома, есть раненые - мэр

Снаряд попал в крышу жилого дома в результате обстрела Кировского района Донецка. Об этом 27 сентября сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин

2023-09-27T10:18

2023-09-27T10:18

2023-09-27T10:29

атаки

обстрелы

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"В результате обстрела Кировского района по улице Михайловского произошло прямое попадание снаряда в крышу жилого дома, в результате чего обрушилось перекрытие. Под завалами есть пострадавшие", - написал Кулемзин.Ранее в среду представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что в 8.20 украинские войска открыли огонь по Кировскому району Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Кроме того, с 5.50 до 9.40 ВСУ подвергали обстрелу Перовский район Донецка, выпустив в общей сложности девять снарядов из "натовской" артиллерии.

https://ukraina.ru/20230927/1049720553.html

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атаки, обстрелы, днр, донецк, мэр, всу, крыша, пострадавшие, новости