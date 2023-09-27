Советник руководителя ОП Украины ответил на слухи об уголовном деле против Залужного - 27.09.2023 Украина.ру
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Советник руководителя ОП Украины ответил на слухи об уголовном деле против Залужного
Советник руководителя ОП Украины ответил на слухи об уголовном деле против Залужного - 27.09.2023 Украина.ру
Советник руководителя ОП Украины ответил на слухи об уголовном деле против Залужного
Советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко назвал "выдумкой" информацию о том, что главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный имеет какой-либо статус по уголовному делу, передает телеканал "5.ua"
2023-09-27T09:23
2023-09-27T09:34
валерий залужный
уголовное дело
новости
офис президента
украина
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"На Украине нет уголовного дела против Залужного, он не проходит ни в качестве свидетеля, ни в качестве подозреваемого или обвиняемого. Эта информация является выдумкой от первой до последней буквы", - заверил Лещенко.Ранее СМИ сообщали, что украинские следователи допрашивали Залужного по делу о потере Украиной южных территорий. Указывалось, что официально на допрос его не вызывали и процессуального статуса по этому делу у главкома нет, но не исключено, что он может стать его фигурантом.
https://ukraina.ru/20230927/1049708349.html
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валерий залужный, уголовное дело, новости, офис президента, украина
Валерий Залужный, уголовное дело, Новости, Офис президента, Украина

Советник руководителя ОП Украины ответил на слухи об уголовном деле против Залужного

09:23 27.09.2023 (обновлено: 09:34 27.09.2023)
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© AP / Efrem Lukatsky
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Советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко назвал "выдумкой" информацию о том, что главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный имеет какой-либо статус по уголовному делу, передает телеканал "5.ua"
"На Украине нет уголовного дела против Залужного, он не проходит ни в качестве свидетеля, ни в качестве подозреваемого или обвиняемого. Эта информация является выдумкой от первой до последней буквы", - заверил Лещенко.
Ранее СМИ сообщали, что украинские следователи допрашивали Залужного по делу о потере Украиной южных территорий. Указывалось, что официально на допрос его не вызывали и процессуального статуса по этому делу у главкома нет, но не исключено, что он может стать его фигурантом.
- РИА Новости, 1920, 27.09.2023
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Валерий Залужныйуголовное делоНовостиОфис президентаУкраина
 
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