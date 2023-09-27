"Стратегия осиного роя": эксперт раскрыл, какую новую тактику придумали ВСУ для захвата Крыма - 27.09.2023 Украина.ру
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"Стратегия осиного роя": эксперт раскрыл, какую новую тактику придумали ВСУ для захвата Крыма
"Стратегия осиного роя": эксперт раскрыл, какую новую тактику придумали ВСУ для захвата Крыма - 27.09.2023 Украина.ру
"Стратегия осиного роя": эксперт раскрыл, какую новую тактику придумали ВСУ для захвата Крыма
Новая тактика ВСУ призвана выдавить флот РФ из западной части Черного моря и заблокировать его на базах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян
2023-09-27T07:15
2023-09-27T07:15
новости
крым
бпла
ракеты
удары
черное море
газопровод
севастополь
черноморский флот
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Новой тактика ВСУ для атак на Крым была разработана силами спецопераций Великобритании. Это так называемая "стратегия атакующего осиного роя", когда постоянные атаки крылатыми ракетами сочетаются с БПЛА и надводными катерами.Цель ВСУ - выдавить российский флот из западной части Черного моря. Захват стратегической инициативы позволит уничтожить газопровод "Турецкий поток", сосредоточиться на уничтожении Крымского моста и перейти к высадкам десанта в Крыму. Именно такой план поэтапно реализует украинское командование, рассказал Ераносян.Сначала ВСУ передали ракеты Harpoon, которые запускаются с наземных платформ. Эти ракеты несли потенциальную угрозу всей акватории Черного моря, включая главную базу, потому что расстояние от Одессы до Севастополя по прямой — 305 км, добавил эксперт.Морские дроны могут запускаться не только с побережья, но и с морских носителей под видом сейнеров и зерновозов, поэтому ВС РФ уничтожают и портовую инфраструктуру. Нужно понимать, что полуостров столкнулся с большой опасностью, но крымчан этими ударами не испугать, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230926/1049714774.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, крым, бпла, ракеты, удары, черное море, газопровод, севастополь, черноморский флот
Новости, Крым, БПЛА, ракеты, удары, Черное море, газопровод, Севастополь, Черноморский флот

"Стратегия осиного роя": эксперт раскрыл, какую новую тактику придумали ВСУ для захвата Крыма

07:15 27.09.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРабочая поездка вице-премьера РФ Д. Рогозина в Крым
Рабочая поездка вице-премьера РФ Д. Рогозина в Крым - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Новая тактика ВСУ призвана выдавить флот РФ из западной части Черного моря и заблокировать его на базах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян
Новой тактика ВСУ для атак на Крым была разработана силами спецопераций Великобритании. Это так называемая "стратегия атакующего осиного роя", когда постоянные атаки крылатыми ракетами сочетаются с БПЛА и надводными катерами.
Цель ВСУ - выдавить российский флот из западной части Черного моря. Захват стратегической инициативы позволит уничтожить газопровод "Турецкий поток", сосредоточиться на уничтожении Крымского моста и перейти к высадкам десанта в Крыму. Именно такой план поэтапно реализует украинское командование, рассказал Ераносян.
Сначала ВСУ передали ракеты Harpoon, которые запускаются с наземных платформ. Эти ракеты несли потенциальную угрозу всей акватории Черного моря, включая главную базу, потому что расстояние от Одессы до Севастополя по прямой — 305 км, добавил эксперт.
"Потом им были переданы дальнобойные британо-французские Storm Shadow и Scalp, как воздушного, так и наземного базирования. Дальность этих ракет — 280 км, но есть модификации с еще большей дальностью", - подчеркнул Ераносян.
Морские дроны могут запускаться не только с побережья, но и с морских носителей под видом сейнеров и зерновозов, поэтому ВС РФ уничтожают и портовую инфраструктуру. Нужно понимать, что полуостров столкнулся с большой опасностью, но крымчан этими ударами не испугать, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Грег Вайнер интервью
Вчера, 20:05
Грег Вайнер: Пока ВСУ готовятся бомбить Крым из ATACMS, Байден дожидается катастрофыЗакончится ли СВО, если США перестанут финансировать ВСУ? Почему Владимиру Зеленскому стоит встать на колени перед Польшей? Отдаст ли Джо Байден российские замороженные активы Киеву? На эти и другие вопросы изданию Украина.ру ответил политолог, американист Грег Вайнер
 
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