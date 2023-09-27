https://ukraina.ru/20230927/1049718304.html

"Стратегия осиного роя": эксперт раскрыл, какую новую тактику придумали ВСУ для захвата Крыма

"Стратегия осиного роя": эксперт раскрыл, какую новую тактику придумали ВСУ для захвата Крыма - 27.09.2023 Украина.ру

"Стратегия осиного роя": эксперт раскрыл, какую новую тактику придумали ВСУ для захвата Крыма

Новая тактика ВСУ призвана выдавить флот РФ из западной части Черного моря и заблокировать его на базах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян

2023-09-27T07:15

2023-09-27T07:15

2023-09-27T07:15

новости

крым

бпла

ракеты

удары

черное море

газопровод

севастополь

черноморский флот

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Новой тактика ВСУ для атак на Крым была разработана силами спецопераций Великобритании. Это так называемая "стратегия атакующего осиного роя", когда постоянные атаки крылатыми ракетами сочетаются с БПЛА и надводными катерами.Цель ВСУ - выдавить российский флот из западной части Черного моря. Захват стратегической инициативы позволит уничтожить газопровод "Турецкий поток", сосредоточиться на уничтожении Крымского моста и перейти к высадкам десанта в Крыму. Именно такой план поэтапно реализует украинское командование, рассказал Ераносян.Сначала ВСУ передали ракеты Harpoon, которые запускаются с наземных платформ. Эти ракеты несли потенциальную угрозу всей акватории Черного моря, включая главную базу, потому что расстояние от Одессы до Севастополя по прямой — 305 км, добавил эксперт.Морские дроны могут запускаться не только с побережья, но и с морских носителей под видом сейнеров и зерновозов, поэтому ВС РФ уничтожают и портовую инфраструктуру. Нужно понимать, что полуостров столкнулся с большой опасностью, но крымчан этими ударами не испугать, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230926/1049714774.html

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новости, крым, бпла, ракеты, удары, черное море, газопровод, севастополь, черноморский флот