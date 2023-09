https://ukraina.ru/20230926/1049714028.html

Украина в поисках чудо-оружия, уклонисты должны понести наказание, скандал в Канаде. Итоги 26 сентября

Украина в поисках чудо-оружия, уклонисты должны понести наказание, скандал в Канаде. Итоги 26 сентября - 26.09.2023 Украина.ру

Украина в поисках чудо-оружия, уклонисты должны понести наказание, скандал в Канаде. Итоги 26 сентября

В то время, как Киев понемногу "смягчает" зерновой скандал с Польшей, скандал с ветераном дивизии СС "Галичина" в канадском парламенте набирает обороты; На Украине обсуждают прибывшие танки Abrams и ждут дальнобойные ракеты ATACMS; Госпогранслужба Украины хочет привлекать к ответственности уклонистов, но женщин пока планируют выпускать

2023-09-26T18:20

2023-09-26T18:20

2023-09-26T18:21

эксклюзив

хроники

уклонисты

польша

украина

канада

оружие

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0d/1038694169_0:441:800:891_1920x0_80_0_0_673f3a4c0ae15c3f8ac218778f5ba05f.jpg

Польша, Канада, скандалыУкраина может отозвать жалобу на Венгрию, Польшу и Словакию, поданную во Всемирную торговую организацию (ВТО), но "это не самое главное" - такие слова польского министра сельского хозяйства Рышарда Бартосика приводит 26 сентября RMF24.Министры сельского хозяйства стран Вышеградской группы, в которую входят Польша, Чехия, Венгрия и Словакия, признали сегодня в чешском городе Зноймо, что отзыв Украиной своей жалобы во Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу зернового эмбарго улучшит атмосферу во взаимоотношениях.При этом он подчеркнул, что "призывы отозвать жалобу было услышаны Киевом".Если жалоба будет, все же, отозвана, "это создаст хороший климат, и мы избежим многомесячных разбирательств", считает он.Другой скандал, в котором участвует не только Украина, но и лично президент Владимир Зеленский, напротив, набирает обороты. Резонанс вызвало появление "ветерана" из 14-й гренадерской дивизии СС "Галичина", 98-летнего Ярослава Хунки, во время выступления Зеленского: премьер-министр Канады Джастин Трюдо, Зеленский и его супруга, Елена Зеленская, а также весь канадский парламент аплодировали бандеровцу.Трюдо заверил, что не был в курсе приглашения в парламент страны и планов чествования украинского эсэсовца, которого нашел спикер палаты общин Энтони Рота.Позже Рота на своей странице в социальной сети X написал, что ошибся и принес извинения за приглашение в парламент ветерана дивизии СС "Галичина". Рота признал, что это была полностью его инициатива и он глубоко сожалеет о своем решении."Я считаю, что это не ошибка. Это просто следствие безнаказанности бывших нацистских преступников, безнаказанности деятельности канадского украинского конгресса, который состоит из детей и внуков, в большинстве своем потомков вот этих самых нацистских приспешников, карателей, эсэсовцев", - прокомментировал произошедшее посол РФ в Канаде Олег Степанов.В Варшаве тоже обратили внимание на происшествие: накануне высказался польский посол в Оттаве, а во вторник, 26 сентября, министр образования и науки Пшемыслав Чарнек написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ):"В связи со скандальными событиями в канадском парламенте, связанными с чествованием, в том числе в присутствии президента Зеленского, члена преступного нацистского формирования SS Galizien, я предпринял шаги по возможной экстрадиции этого человека в Польшу".К сообщению он приложил письмо на имя президента Института национальной памяти д-ра Кароля Навроцкого, в котором просит провести срочное документальное расследование того, разыскивается ли Ярослав Гунке за преступления против польской нации и поляков еврейского происхождения."Признаки таких преступлений являются основанием для запроса на его экстрадицию в Канаду", - добавил он. – резюмировал он.Позже в издании The National Post появилась информация о том, что Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли призвала спикера Палаты общин Рота уйти в отставку в связи с этим скандалом.Молчание украинского руководства, которое до сих пор не отмежевалось от одиозной фигуры нацистского коллаборанта-эсэсовца, вызывает в этой ситуации все больше вопросов, считает автор издания Украина.ру Александр Савко."Западным журналистам, которые позволят себе глубже погрузиться в украинскую повестку, предстоит сделать немало удивительных открытий. Эсэсовская дивизия "Галичина" уже давно официально чествуется украинским государством. А воевавшие в ней коллаборанты считаются на Украине героями — в отличие от разгромивших их солдат Красной Армии, которые все чаще именуются оккупантами. И очень важно, чтобы скандал в Канаде поскорее открыл для мира этот прискорбный позорный факт", - написал он.Скандал с бандеровцем в канадском парламенте может отразиться на польско-украинских отношениях, тем более, что одновременно с ним издание Rzeczpospolitej опубликовало расследование, в котором сказано: ракета, убившая в прошлом ноябре двоих польских фермеров – украинская ракета ПВО. Ранее в Варшаве избегали прямых обвинений в адрес Киева.ATACMSи Abrams "не могут решить исход войны"Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил генерал-майор, Заслуженный военный летчик России Владимир Попов."Конечно, эти ракеты не решают глобальных стратегических задач, они не могут решить исход войны.Во-первых, Украина получает не тысячи, а один-два десятка таких боеприпасов; во-вторых, они не новые, могут и отказать. Поэтому результативность таких ракет и точностные характеристики – не слишком высокие.Но данное оружие наносит России чувствительные "тактические уколы". Регулярные ракетные атаки ВСУ не давят на военнослужащих, которые принимают решения в СВО — они понимают, что такие удары периодически будут наноситься.Однако ракетные обстрелы оказывают морально-психологическое давление на народонаселение российских прифронтовых областей, в том числе Ростовской и Курской областей, Белгородчины, Брянщины", – рассказал он.На прошлой неделе администрация американского президента Джо Байдена приняла решение предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS ещё до визита Зеленского в США, но решила не объявлять об этом публично, сообщило со ссылкой на источники издание Financial Times.Как рассказал изданию один из источников, предоставление ATACMS не анонсировалось, чтобы не давать подсказки россиянам и не побудить их переместить свои линии снабжения дальше от линии фронта.При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью испанской газете ABC заверил, что "Вооруженные силы Украины не планируют использовать дальнобойные ракеты ATACMS на территории России".Не меньший резонанс вызывает поставка на Украину американских танков Abrams. Накануне Зеленский подтвердил, что первые из них уже находятся на территории Украины.Американское издание The War Zone пишет, что Abrams "могут стать сдерживающим фактором для России", а Киев сможет “использовать для вторжения и, возможно, возвращения удерживаемых Россией территорий в восточных и южных регионах Украины, где боевые действия продолжаются уже несколько месяцев без серьезных прорывов”.""Играйте по правилам". Глава Пентагона попросил российских военных не устраивать охоту на Абрамсы.А мы хотим устраивать и играть!Ребята ждут не дождутся как он высунется.Ланцет, ПТУР, Вихри в ожидании.Но будет еще смешнее если он разлетится на ТМ-62", - пишет российский телеграм-канал с военной тематикой "Архангел спецназа".При этом газета Wall Street Journal пишет, что, по мнению украинских чиновников, поставка американских танков Abrams не сможет изменить ситуацию на фронте.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появление Abrams на Украине лаконично:"Будут и эти гореть."Кого выпустят с Украины, и кого впустятНа Украине в очередной раз обсуждают, как решить проблему с огромным количеством уклонистов, которых ежедневно задерживают на границах с Польшей, Венгрией, Молдавией и Румынией. Несмотря на усилия военкомов и пограничников, большому количеству мужчин призывного возраста удается покинуть страну, чем серьезно обеспокоены власти.Военнообязанных, которые незаконно уехали за границу, в случае возвращения ожидает ответственность, заявил во вторник спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.Облавы военкомов, которые ужесточились с началом осени, показали "хорошие результаты", отметил он: в сентябре уклонистов меньше, чем было в августе.Свое мнение на эту тему высказал и музыкант, лидер украинской рок-группы "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка:"У нас война тяжелая, но не такая тотальная, что нам 100% всех мужчин нужны. Если чувак хочет сдриснуть и он не мотивирован, какой из него вояка будет. Сделать систему, пусть человек не комбригу или кому там платит в военкомат (взятку для выезда за границу - Ред.), а донат сделает и может выехать. Политика запрета никогда не работала, это можно с алкоголем сравнить", - сказал он.Тем временем правила выезда для женщин пока решили не менять:"Каждая женщина с медицинским и фармацевтическим образованием может свободно пересекать государственную границу независимо от того, находится она на военном учете или нет (ограничения действуют только для некоторых категорий государственных служащих и должностных лиц, занимающих определенные должности)", - сообщает 26 сентября пресс-служба украинского Минздрава.С 1 октября украинские женщины-медики и фармацевты должны будут идти в военкоматы и становиться на учет, а те, кто уже имеет военные билеты, обновлять информацию и проходить медкомиссию. Такое решение в августе приняла Верховная Рада Украины.

https://ukraina.ru/20230926/1049707348.html

https://ukraina.ru/20230926/1049702630.html

https://ukraina.ru/20230926/1049699806.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, уклонисты, польша, украина, канада, оружие, спецоперация