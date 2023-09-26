https://ukraina.ru/20230926/1049711672.html

Украинские зерновозы прячут суда на румынской стороне - СМИ

Украинские зерновозы прячут суда на румынской стороне - СМИ - 26.09.2023 Украина.ру

Украинские зерновозы прячут суда на румынской стороне - СМИ

Украинские зерновозы прячут по ночам свои суда на румынской стороне, сообщил 26 сентября латвийский портал jauns.lv

2023-09-26T17:47

2023-09-26T17:47

2023-09-26T17:47

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Килия – пограничная река между Украиной и Румынией. Об перемещении судов дипломаты ЕС и США договорились с румынскими и украинскими властями в августе, сообщил директор румынского порта Констанца Флориан Визан, пишет издание.Издание пишет, что большая часть украинского зерна теперь проходит через Констанцу, поскольку "зерновая сделка" прекратила своё действие.Действие "зерновой сделки" прекратилось 18 июля. Президент Росси Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была выполнена.Сообщалось, что за год действия "зерновой сделки" через Чёрное море Украина вывезла около 32 миллионов тон зерновых, примерно столько же через сухопутные "пути солидарности" в Европу. Но в Европе не стремятся развивать эти пути, боясь недовольства местных аграриев, заявлял замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.Американский журналист Сеймур Херш заявил, что киевский режим, пользуясь действием "зерновой сделки", вывозил наркотики и нефть в Европу.

https://ukraina.ru/20230913/1049369911.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, румыния, порт, зерновозы, зерно, зерновая сделка, черное море, суда