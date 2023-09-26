https://ukraina.ru/20230926/1049711672.html
Украинские зерновозы прячут суда на румынской стороне - СМИ
Украинские зерновозы прячут суда на румынской стороне - СМИ - 26.09.2023 Украина.ру
Украинские зерновозы прячут суда на румынской стороне - СМИ
Украинские зерновозы прячут по ночам свои суда на румынской стороне, сообщил 26 сентября латвийский портал jauns.lv
2023-09-26T17:47
2023-09-26T17:47
2023-09-26T17:47
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украина
румыния
порт
зерновозы
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зерновая сделка
черное море
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Килия – пограничная река между Украиной и Румынией. Об перемещении судов дипломаты ЕС и США договорились с румынскими и украинскими властями в августе, сообщил директор румынского порта Констанца Флориан Визан, пишет издание.Издание пишет, что большая часть украинского зерна теперь проходит через Констанцу, поскольку "зерновая сделка" прекратила своё действие.Действие "зерновой сделки" прекратилось 18 июля. Президент Росси Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была выполнена.Сообщалось, что за год действия "зерновой сделки" через Чёрное море Украина вывезла около 32 миллионов тон зерновых, примерно столько же через сухопутные "пути солидарности" в Европу. Но в Европе не стремятся развивать эти пути, боясь недовольства местных аграриев, заявлял замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.Американский журналист Сеймур Херш заявил, что киевский режим, пользуясь действием "зерновой сделки", вывозил наркотики и нефть в Европу.
https://ukraina.ru/20230913/1049369911.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, румыния, порт, зерновозы, зерно, зерновая сделка, черное море, суда
Новости, Украина, Румыния, порт, зерновозы, зерно, зерновая сделка, Черное море, суда
Украинские зерновозы прячут суда на румынской стороне - СМИ
Украинские зерновозы прячут по ночам свои суда на румынской стороне, сообщил 26 сентября латвийский портал jauns.lv
"Украинские зерновозы, опасаясь российских авиаударов, уже несколько недель прячут свои суда по ночам на румынской стороне притока Дуная Килии", - сообщили журналисты.
Килия – пограничная река между Украиной и Румынией.
Об перемещении судов дипломаты ЕС и США договорились с румынскими и украинскими властями в августе, сообщил директор румынского порта Констанца Флориан Визан, пишет издание.
"В качестве меры предосторожности украинцы временно переводят свои корабли на румынскую сторону", - добавил он, отметив, что именно поэтому экспорт зерна занимает так много времени.
Издание пишет, что большая часть украинского зерна теперь проходит через Констанцу, поскольку "зерновая сделка" прекратила своё действие.
Действие "зерновой сделки" прекратилось 18 июля. Президент Росси Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была выполнена.
Сообщалось, что за год действия "зерновой сделки" через Чёрное море Украина вывезла около 32 миллионов тон зерновых, примерно столько же через сухопутные "пути солидарности" в Европу. Но в Европе не стремятся развивать эти пути, боясь недовольства местных аграриев, заявлял замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
Американский журналист Сеймур Херш заявил, что киевский режим, пользуясь действием "зерновой сделки", вывозил наркотики и нефть в Европу.