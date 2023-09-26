https://ukraina.ru/20230926/1049708558.html

Участие платное: неонацисты Европы запланировали на октябрь шабаш на родине адвоката Гитлера

Участие платное: неонацисты Европы запланировали на октябрь шабаш на родине адвоката Гитлера - 26.09.2023 Украина.ру

Участие платное: неонацисты Европы запланировали на октябрь шабаш на родине адвоката Гитлера

Немецко-австрийский информационный канал Infokanal Deutschösterreich на днях сообщил о том, что неонацисты Европы запланировали масштабную встречу в венгерском городе Шопрон. Продлится мероприятие три дня, начиная с 6 октября

2023-09-26T17:09

2023-09-26T17:09

2023-09-26T17:09

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неонацисты

европа

съезд

адольф гитлер

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Издание утверждает, что съезжаться в Шопрон неонацисты начнут в пятницу, 6 октября. На следующий день они примут участие в различных лекциях по темам "Европейское единство, свобода Европы" и "Национальное движение и его зарождение". А разъехаться последователи Гитлера планируют только 8 октября.Известно, что на это мероприятие приедут представители немецкой неонацистской партии Weg ("Третий путь", организация запрещена в РФ), шведское "Северное движение сопротивления" (запрещено в Финляндии), а также итальянское неофашистское движение CasaPound.По информации СМИ приехать на этот съезд могут несколько тысяч неонацистов. Примечательно, что каждый участник этого шабаша должен будет пожертвовать "на расходы" 25 евро (порядка 2,5 тысяч рублей).Авторы венгерского новостного издания Mandiner отметили, что конфликтовавших ранее австрийских и итальянских неонацистов "сблизил" российско-украинский конфликт, в то время, как часть крайне правых итальянских формирований, например, Forza Nuova, перешли на сторону России.Журналисты австрийской газеты Der Standard обратили внимание на другую деталь. По их мнению нацистское собрание не было согласовано с венгерскими властями. Более того, руководство города и страны могут вообще быть не в курсе готовящегося шабаша.И действительно, через пару часов после сообщения о съезде мэр Шопрона Чиприан Фаркас заявил, что с ним не просто ничего не согласовывали, муниципалитет даже не в курсе, где именно будет проходить ультраправый съезд.Шопрон выбран для встречи неонацистов не случайно. В этом городе 10 октября 1941 года родился австрийский журналист, ярый отрицатель Холокоста Герд Хонзик. По его собственным словам, на свет он появился в "семье достойных нацистов".Делом его жизни была дискредитация евреев, убитых в газовых камерах. Хонзик утверждал, что на самом деле жертвы концлагерей врали о массовом уничтожении людей в газовых камерах, а доказать это не удалось только потому, что не всех свидетелей заслушали в суде.В 1992 году Хонзик был приговорен австрийским судом в Вене к 18-месячному тюремному заключению за отрицание Холокоста и оправдание преступлений нацистской Германии. Однако нацист бежал в Испанию, где 15 лет продолжал нести свои идеи в массы, издавая ежемесячный бюллетень названием "Стой!".В 2007 году испанские власти задержали Хонзика и экстрадировали его на родину для отбытия тюремного заключения. Но и тут нацист просто так не сдался и подал апелляцию, требуя сократить тюремный срок из-за своего преклонного возраста и плохого состояния здоровья, но прокуратура предложила увеличить срок наказания. В результате суд оставил приговор в силе.Пока Хонзик находился в тюрьме, прокуратура изучила его деятельность в Испании, в итоге в 2009-м нацист получил еще четыре года тюрьмы. В сентябре 2011 Хонзик был выпущен досрочно, подписав обязательство не высказываться публично на тему Холокоста. Умер 7 апреля 2018 года в возрасте 76 лет.Судя по последним событиям, нацизм на Западе поднимает голову. Так, например, на пятничное заседание парламента в честь визита Владимира Зеленского в числе прочих был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских.Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Добровольческая дивизия СС "Галичина" - принятое на Украине название 14. Waffen-Grenadier-Division der SS (собственное название "Galizien" было неофициальным). Название дивизии отражает регион, в котором она создавалась - дистрикт Галиция. Галичина или Галиция - часть Западной Украины.Первоначально дивизия использовалась как карательное соединение. В частности принимала участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек.После того, как дивизия была разгромлена Красной армией, оставшихся в живых нацистов вывезли в Великобританию, а оттуда в Канаду и США. Часть бывших солдат и офицеров принимали участие в деятельности УПА* на территории Западной Украины. По решению Нюрнбергского трибунала СС признана преступной организацией, включая национальные армейские дивизии СС. Однако сейчас на Украине проводится кампания по героизации дивизии, ее солдат и офицеров.*Признан в РФ террористической организацией.

https://ukraina.ru/20190110/1022293655.html

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новости, неонацисты, европа, съезд, адольф гитлер