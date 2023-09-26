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Появились подробности торговли оружием "околоцерковного Остапа Бендера" в Херсоне
Появились подробности торговли оружием "околоцерковного Остапа Бендера" в Херсоне - 26.09.2023 Украина.ру
Появились подробности торговли оружием "околоцерковного Остапа Бендера" в Херсоне
СБУ выявила схроны с оружием у раскольника из "Киевского патриархата". Подробности "о задержании околоцерковного Остапа Бендера" 26 сентября сообщил Православный исследовательский Центр "Хризма"
2023-09-26T16:48
2023-09-26T16:48
2023-09-26T16:48
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раскольники
оружие
всу
сво
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Уходивший в раскольнический "Киевский патриархат" и принятый УПЦ обратно иеромонах Викторе Инякин задержан СБУ в подконтрольном украинским властям Херсоне. На этот раз ему вменяется продажа оружия."Причем, речь идет аж о ПЗРК "Игла" и боеприпасах на $3 тысячи. Украинская спецслужба обнаружила у него целый арсенальчик в подвале многоквартирного дома и на его земельном участке", - сообщил ПИЦ "Хризма".Там напомнили, что Инякин "запомнился своей тягой к махинациям": "В КП он развил бурную деятельность по регистрации новых приходов. Но это не от того, что он активно открывал храмы, а ради получения земельных участков. В 2020 году он стал слезно проситься обратно в УПЦ, ссылаясь на больную маму. Видимо, раскрутиться у раскольников с земельным бизнесом не задалось". Принятый с испытательным сроком на год, Инякин был после начала СВО был оставлен священником в связи с нехваткой кадров. В итоге он привлечён к ответственности – на этот раз в скандале с оружием.Инякин взят под стражу. Ему грозит до семи лет лишения свободы.Тем временем на Украине продолжаются гонения на УПЦ. Неонацисты открыто угрожают расправой радовцам, которые могут проголосовать против запрета канонической Православной церкви.Продолжаются и захваты храмов УПЦ, нападения на священников и мирян – в том числе военнослужащих ВСУ и родственников погибших в СВО. Полиция Украины иногда реагирует на происходящее.
https://ukraina.ru/20230925/1049665444.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, херсон, новые регионы рф, упц, киевский патриархат, раскольники, оружие, всу, сво, сбу
Новости, Украина, Херсон, Новые регионы РФ, УПЦ, Киевский патриархат, раскольники, оружие, ВСУ, СВО, СБУ
Появились подробности торговли оружием "околоцерковного Остапа Бендера" в Херсоне
СБУ выявила схроны с оружием у раскольника из "Киевского патриархата". Подробности "о задержании околоцерковного Остапа Бендера" 26 сентября сообщил Православный исследовательский Центр "Хризма"
Уходивший в раскольнический "Киевский патриархат" и принятый УПЦ обратно иеромонах Викторе Инякин задержан СБУ в подконтрольном украинским властям Херсоне. На этот раз ему вменяется продажа оружия.
"Причем, речь идет аж о ПЗРК "Игла" и боеприпасах на $3 тысячи. Украинская спецслужба обнаружила у него целый арсенальчик в подвале многоквартирного дома и на его земельном участке", - сообщил ПИЦ "Хризма".
Там напомнили, что Инякин "запомнился своей тягой к махинациям":
"В КП он развил бурную деятельность по регистрации новых приходов. Но это не от того, что он активно открывал храмы, а ради получения земельных участков. В 2020 году он стал слезно проситься обратно в УПЦ, ссылаясь на больную маму. Видимо, раскрутиться у раскольников с земельным бизнесом не задалось".
Принятый с испытательным сроком на год, Инякин был после начала СВО был оставлен священником в связи с нехваткой кадров. В итоге он привлечён к ответственности – на этот раз в скандале с оружием.
"Естественно, это произошло в самый выгодный для властей момент, поэтому нельзя исключать провокацию. Очевидно, что этот околоцерковный Остап Бендер очень сильно подставил Церковь. Поэтому жалеть о нем особо не стоит",- отметили в "Хризме".
Инякин взят под стражу. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Тем временем на Украине продолжаются гонения на УПЦ. Неонацисты открыто угрожают расправой радовцам, которые могут проголосовать против запрета канонической Православной церкви.
Продолжаются и захваты храмов УПЦ, нападения на священников и мирян – в том числе военнослужащих ВСУ и родственников погибших в СВО. Полиция Украины иногда реагирует на происходящее.