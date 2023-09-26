"Россия сама и есть европейская ценность". Песков указал Санду на ошибку, за которую придется платить - 26.09.2023 Украина.ру
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"Россия сама и есть европейская ценность". Песков указал Санду на ошибку, за которую придется платить
"Россия сама и есть европейская ценность". Песков указал Санду на ошибку, за которую придется платить - 26.09.2023 Украина.ру
"Россия сама и есть европейская ценность". Песков указал Санду на ошибку, за которую придется платить
Стремление нынешнего руководства Молдавии к "западным ценностям" с отказом от отношений с Россией ошибочны, и ущерб от такой политики придётся оплачивать народу постсоветской республики. Об этом 26 сентября заявил руководитель кремлёвской пресс-службы Дмитрий Песков.
2023-09-26T14:42
2023-09-26T14:42
новости
дмитрий песков
молдавия
постсоветское пространство
европа
санду
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"К сожалению, нынешние власти Кишенёва и госпожа Санду усматривают в европейских ценностях обязательное наличие отрицания всего российского. Это глубокое заблуждение, ибо Россия сама и есть европейская ценность. Это часть общих европейских ценностей – кто бы что ни говорил", - сказал Песков.В Кремле уверены, что политический курс, который проводит молдавское руководство и, в частности - президент Майя Санду, является ошибочным."Госпожа Санду и руководство Молдавии глубоко заблуждаются, они с нашей точки зрения делают ошибку перед своим народом, полагая, что развивая отношения с западно-европейскими странами, они в обязательном плане должны полностью разрушить все отношения с нами. Это ошибка. К сожалению, им придется понять цену этой ошибки. Главное, что эту цену будет платить народ этой страны", - констатировал Песков.Ранее президент Молдавии с румынским гражданством Майя Санду отвергла обвинения в измене национальным интересам. Она также заявила о солидарности с официальным Киевом в СВО, подтвердив намерение добиться членства постсоветской Молдавии в НАТО и ЕС.
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новости, дмитрий песков, молдавия, постсоветское пространство, европа, санду
Новости, Дмитрий Песков, Молдавия, постсоветское пространство, Европа, Санду

"Россия сама и есть европейская ценность". Песков указал Санду на ошибку, за которую придется платить

14:42 26.09.2023
 
© СкриншотМайя Санду и дети с перевернутыми флагами Украины
Майя Санду и дети с перевернутыми флагами Украины
© Скриншот
Читать в
Стремление нынешнего руководства Молдавии к "западным ценностям" с отказом от отношений с Россией ошибочны, и ущерб от такой политики придётся оплачивать народу постсоветской республики. Об этом 26 сентября заявил руководитель кремлёвской пресс-службы Дмитрий Песков.
"К сожалению, нынешние власти Кишенёва и госпожа Санду усматривают в европейских ценностях обязательное наличие отрицания всего российского. Это глубокое заблуждение, ибо Россия сама и есть европейская ценность. Это часть общих европейских ценностей – кто бы что ни говорил", - сказал Песков.
В Кремле уверены, что политический курс, который проводит молдавское руководство и, в частности - президент Майя Санду, является ошибочным.
"Госпожа Санду и руководство Молдавии глубоко заблуждаются, они с нашей точки зрения делают ошибку перед своим народом, полагая, что развивая отношения с западно-европейскими странами, они в обязательном плане должны полностью разрушить все отношения с нами. Это ошибка. К сожалению, им придется понять цену этой ошибки. Главное, что эту цену будет платить народ этой страны", - констатировал Песков.
Ранее президент Молдавии с румынским гражданством Майя Санду отвергла обвинения в измене национальным интересам. Она также заявила о солидарности с официальным Киевом в СВО, подтвердив намерение добиться членства постсоветской Молдавии в НАТО и ЕС.
- РИА Новости, 1920, 06.09.2023
6 сентября, 09:35
"Нас хотели обмануть". Молдавия "простила" себе долг за российский газПрезидент Молдавии Майя Санду заявила, что никакого долга за потреблённый российский газ у Кишинёва нет. Это заявление было сделано по итогам аудита, который по заказу молдавских властей провели две компании — британская Forensic Risk Alliance & Co и норвежская Wikborg Rein Advokatfirma AS
 
НовостиДмитрий ПесковМолдавияпостсоветское пространствоЕвропаСанду
 
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