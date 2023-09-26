https://ukraina.ru/20230926/1049701853.html

"Россия сама и есть европейская ценность". Песков указал Санду на ошибку, за которую придется платить

"Россия сама и есть европейская ценность". Песков указал Санду на ошибку, за которую придется платить - 26.09.2023 Украина.ру

"Россия сама и есть европейская ценность". Песков указал Санду на ошибку, за которую придется платить

Стремление нынешнего руководства Молдавии к "западным ценностям" с отказом от отношений с Россией ошибочны, и ущерб от такой политики придётся оплачивать народу постсоветской республики. Об этом 26 сентября заявил руководитель кремлёвской пресс-службы Дмитрий Песков.

2023-09-26T14:42

2023-09-26T14:42

2023-09-26T14:42

новости

дмитрий песков

молдавия

постсоветское пространство

европа

санду

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"К сожалению, нынешние власти Кишенёва и госпожа Санду усматривают в европейских ценностях обязательное наличие отрицания всего российского. Это глубокое заблуждение, ибо Россия сама и есть европейская ценность. Это часть общих европейских ценностей – кто бы что ни говорил", - сказал Песков.В Кремле уверены, что политический курс, который проводит молдавское руководство и, в частности - президент Майя Санду, является ошибочным."Госпожа Санду и руководство Молдавии глубоко заблуждаются, они с нашей точки зрения делают ошибку перед своим народом, полагая, что развивая отношения с западно-европейскими странами, они в обязательном плане должны полностью разрушить все отношения с нами. Это ошибка. К сожалению, им придется понять цену этой ошибки. Главное, что эту цену будет платить народ этой страны", - констатировал Песков.Ранее президент Молдавии с румынским гражданством Майя Санду отвергла обвинения в измене национальным интересам. Она также заявила о солидарности с официальным Киевом в СВО, подтвердив намерение добиться членства постсоветской Молдавии в НАТО и ЕС.

https://ukraina.ru/20230906/1049194674.html

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новости, дмитрий песков, молдавия, постсоветское пространство, европа, санду