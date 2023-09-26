https://ukraina.ru/20230926/1049695983.html
На Украине ввели дистанционную украинизацию школьников из семей беженцев
На Украине ввели дистанционную украинизацию школьников из семей беженцев - 26.09.2023 Украина.ру
На Украине ввели дистанционную украинизацию школьников из семей беженцев
Детям украинских беженцев будут преподавать уроки "украинского компонента" дистанционно. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба Минобразования Украины
2023-09-26T11:53
2023-09-26T11:53
2023-09-26T11:53
новости
украина
образование
министерство образования и науки украины
школьники
украинские беженцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103175/66/1031756613_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1faee028aa3f5eda5261a040785429be.jpg.webp
Чиновники из министерства образования и науки Украины утвердили типовую образовательную программу, которая предусматривает изучение предметов "украиноведческого компонента" для детей, находящихся за рубежом и обучающихся в местных школах.В министерстве пояснили, что это сделано для того, чтобы снизить нагрузку со школьников, которые посещают местную школу в стране пребывания и дистанционно обучаются в украинских школах.Теперь украинские школьники, находящиеся за границей, имеют право изучать только предметы "украиноведческого компонента, такие как украинский язык, литература, история Украины и тому подобное".На сайте Минобразования размещён список школ, которые будут организовывать такое обучение. Примечательно, что в списке нет ни одной столичной школы, а только четыре школы Киевской области. В Харьковской области представлены три школы: одна в Харькове и две в области.Турецкое информационное агентство Anadoluсо ссылкой на ООН ранее сообщило, что около половины детей украинских беженцев не зачислены в школы стран пребывания.Из 5,9 миллионов украинских беженцев 30-50% по всей Европе составляют дети. И только около половины из них были зачислены в школы в принимающих странах на 2022-2023 учебный год. С таким заявлением 8 сентября выступил Уильям Спиндлер, представитель Агентства ООН по делам беженцев.
https://ukraina.ru/20230908/1049277333.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103175/66/1031756613_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9b6ca25e75003c9a9d68f561dd8a97f4.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, образование, министерство образования и науки украины, школьники, украинские беженцы
Новости, Украина, Образование, Министерство образования и науки Украины, школьники, украинские беженцы
На Украине ввели дистанционную украинизацию школьников из семей беженцев
Детям украинских беженцев будут преподавать уроки "украинского компонента" дистанционно. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба Минобразования Украины
Чиновники из министерства образования и науки Украины утвердили типовую образовательную программу, которая предусматривает изучение предметов "украиноведческого компонента" для детей, находящихся за рубежом и обучающихся в местных школах.
В министерстве пояснили, что это сделано для того, чтобы снизить нагрузку со школьников, которые посещают местную школу в стране пребывания и дистанционно обучаются в украинских школах.
Теперь украинские школьники, находящиеся за границей, имеют право изучать только предметы "украиноведческого компонента, такие как украинский язык, литература, история Украины и тому подобное".
На сайте Минобразования размещён список школ, которые будут организовывать такое обучение. Примечательно, что в списке нет ни одной столичной школы, а только четыре школы Киевской области. В Харьковской области представлены три школы: одна в Харькове и две в области.
Турецкое информационное агентство Anadoluсо ссылкой на ООН ранее сообщило, что около половины детей украинских беженцев не зачислены в школы стран пребывания.
Из 5,9 миллионов украинских беженцев 30-50% по всей Европе составляют дети. И только около половины из них были зачислены в школы в принимающих странах на 2022-2023 учебный год. С таким заявлением 8 сентября выступил Уильям Спиндлер, представитель Агентства ООН по делам беженцев.