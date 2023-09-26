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На Украине ввели дистанционную украинизацию школьников из семей беженцев

На Украине ввели дистанционную украинизацию школьников из семей беженцев - 26.09.2023 Украина.ру

На Украине ввели дистанционную украинизацию школьников из семей беженцев

Детям украинских беженцев будут преподавать уроки "украинского компонента" дистанционно. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба Минобразования Украины

2023-09-26T11:53

2023-09-26T11:53

2023-09-26T11:53

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Чиновники из министерства образования и науки Украины утвердили типовую образовательную программу, которая предусматривает изучение предметов "украиноведческого компонента" для детей, находящихся за рубежом и обучающихся в местных школах.В министерстве пояснили, что это сделано для того, чтобы снизить нагрузку со школьников, которые посещают местную школу в стране пребывания и дистанционно обучаются в украинских школах.Теперь украинские школьники, находящиеся за границей, имеют право изучать только предметы "украиноведческого компонента, такие как украинский язык, литература, история Украины и тому подобное".На сайте Минобразования размещён список школ, которые будут организовывать такое обучение. Примечательно, что в списке нет ни одной столичной школы, а только четыре школы Киевской области. В Харьковской области представлены три школы: одна в Харькове и две в области.Турецкое информационное агентство Anadoluсо ссылкой на ООН ранее сообщило, что около половины детей украинских беженцев не зачислены в школы стран пребывания.Из 5,9 миллионов украинских беженцев 30-50% по всей Европе составляют дети. И только около половины из них были зачислены в школы в принимающих странах на 2022-2023 учебный год. С таким заявлением 8 сентября выступил Уильям Спиндлер, представитель Агентства ООН по делам беженцев.

https://ukraina.ru/20230908/1049277333.html

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новости, украина, образование, министерство образования и науки украины, школьники, украинские беженцы