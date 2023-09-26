На Украине ввели дистанционную украинизацию школьников из семей беженцев - 26.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230926/1049695983.html
На Украине ввели дистанционную украинизацию школьников из семей беженцев
На Украине ввели дистанционную украинизацию школьников из семей беженцев - 26.09.2023 Украина.ру
На Украине ввели дистанционную украинизацию школьников из семей беженцев
Детям украинских беженцев будут преподавать уроки "украинского компонента" дистанционно. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба Минобразования Украины
2023-09-26T11:53
2023-09-26T11:53
новости
украина
образование
министерство образования и науки украины
школьники
украинские беженцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103175/66/1031756613_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1faee028aa3f5eda5261a040785429be.jpg.webp
Чиновники из министерства образования и науки Украины утвердили типовую образовательную программу, которая предусматривает изучение предметов "украиноведческого компонента" для детей, находящихся за рубежом и обучающихся в местных школах.В министерстве пояснили, что это сделано для того, чтобы снизить нагрузку со школьников, которые посещают местную школу в стране пребывания и дистанционно обучаются в украинских школах.Теперь украинские школьники, находящиеся за границей, имеют право изучать только предметы "украиноведческого компонента, такие как украинский язык, литература, история Украины и тому подобное".На сайте Минобразования размещён список школ, которые будут организовывать такое обучение. Примечательно, что в списке нет ни одной столичной школы, а только четыре школы Киевской области. В Харьковской области представлены три школы: одна в Харькове и две в области.Турецкое информационное агентство Anadoluсо ссылкой на ООН ранее сообщило, что около половины детей украинских беженцев не зачислены в школы стран пребывания.Из 5,9 миллионов украинских беженцев 30-50% по всей Европе составляют дети. И только около половины из них были зачислены в школы в принимающих странах на 2022-2023 учебный год. С таким заявлением 8 сентября выступил Уильям Спиндлер, представитель Агентства ООН по делам беженцев.
https://ukraina.ru/20230908/1049277333.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103175/66/1031756613_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9b6ca25e75003c9a9d68f561dd8a97f4.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, образование, министерство образования и науки украины, школьники, украинские беженцы
Новости, Украина, Образование, Министерство образования и науки Украины, школьники, украинские беженцы

На Украине ввели дистанционную украинизацию школьников из семей беженцев

11:53 26.09.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкукраинский язык мова школа ученик
украинский язык мова школа ученик - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Детям украинских беженцев будут преподавать уроки "украинского компонента" дистанционно. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба Минобразования Украины
Чиновники из министерства образования и науки Украины утвердили типовую образовательную программу, которая предусматривает изучение предметов "украиноведческого компонента" для детей, находящихся за рубежом и обучающихся в местных школах.
В министерстве пояснили, что это сделано для того, чтобы снизить нагрузку со школьников, которые посещают местную школу в стране пребывания и дистанционно обучаются в украинских школах.
Теперь украинские школьники, находящиеся за границей, имеют право изучать только предметы "украиноведческого компонента, такие как украинский язык, литература, история Украины и тому подобное".
На сайте Минобразования размещён список школ, которые будут организовывать такое обучение. Примечательно, что в списке нет ни одной столичной школы, а только четыре школы Киевской области. В Харьковской области представлены три школы: одна в Харькове и две в области.
Турецкое информационное агентство Anadoluсо ссылкой на ООН ранее сообщило, что около половины детей украинских беженцев не зачислены в школы стран пребывания.
Из 5,9 миллионов украинских беженцев 30-50% по всей Европе составляют дети. И только около половины из них были зачислены в школы в принимающих странах на 2022-2023 учебный год. С таким заявлением 8 сентября выступил Уильям Спиндлер, представитель Агентства ООН по делам беженцев.
Начало учебного года в школах Украины - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
8 сентября, 16:45
Около половины детей украинских беженцев не ходят в школы - ООНОколо половины детей украинских беженцев не зачислены в школы стран пребывания, заявил представитель Агентства ООН по делам беженцев Уильям Спиндлер. Об этом сообщило турецкое информационное агентство Anadoluсо ссылкой на ООН
 
НовостиУкраинаОбразованиеМинистерство образования и науки Украинышкольникиукраинские беженцы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:10В Латвии у политэмигрантов из Белоруссии тоже отнимут автомобили
12:04Порошенко поздравил себя с днем рождения, нарушив закон Украины
11:54Секретарь СНБО Украины признал, что российские военные поразили производство украинских ракет
11:53На Украине ввели дистанционную украинизацию школьников из семей беженцев
11:47"В сфере обороны Черноморского региона": США и Болгария договорились по Украине
11:46Мэр Славянска подтвердил прилет по району бензозаправочной станции
11:28На Украине заявили о "прилетах" по инфраструктурным объектам в двух областях
11:25Депутат Рады предложил заманивать на Украину мигрантов
11:17Накануне бегства. Команда Байдена грабит беспомощного Зеленского
11:10Когда Украина снова пойдёт в наступление и сколько ещё людей мобилизуют в ВСУ - Кошкин
10:48"Большой позор": в МИД Польши потребовали отставки канадского спикера, чествовавшего эсэсовца
10:46В Херсонской области артиллерия ВСУ обстреляла города и села вдоль левого берега Днепра
10:37Данилов посетовал на нежелание стран НАТО вступать в конфликт с Россией
10:30Украинский БПЛА атаковал электроподстанцию в Курской области, обесточены 7 населённых пунтов - губернатор
10:28Украинского священника обвинили в торговле оружием и боеприпасами
10:18Как готовят очередной крестовый поход в Россию. Запад на пути реабилитации Гитлера и его своры
09:56Белый дом призвал Конгресс США выделить деньги на оружие Украине пока не будет поздно
09:55Данилов: Киев не будет применять ATACMS по территории России
09:35Активная оборона и наступательные действия. Что происходит в зоне спецоперации
09:31Украинские чиновники признали, что танки Abrams Киеву не помогут - Wall Street Journal
Лента новостейМолния