На Украине заявили о "прилетах" по инфраструктурным объектам в двух областях
© ck-oda.gov.ua
© ck-oda.gov.ua
В Черкасской и Днепропетровской областях Украины в ночь на 26 сентября в результате обстрелов ВС РФ повреждены инфраструктурные объекты. Об этом сообщили представители областных военных администраций в своих телеграм-каналах.
Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Тарубец сообщил, что в течение ночи регион атаковали российские беспилотники. По его данным, был поражен инфраструктурный объект.
В Днепропетровской области был нанесен удар по одному из предприятий в Кривом Роге, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лисак в телеграм-канале.
По его словам, российские войска ночью обстреливали Никопольский район из артиллерийских орудий. В результате были повреждены 3 частных дома и 2 хозяйственные постройки, а также неиспользуемое здание и линии электропередач. Люди не пострадали, уточнил Лисак.