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На Украине заявили о "прилетах" по инфраструктурным объектам в двух областях

На Украине заявили о "прилетах" по инфраструктурным объектам в двух областях - 26.09.2023 Украина.ру

На Украине заявили о "прилетах" по инфраструктурным объектам в двух областях

В Черкасской и Днепропетровской областях Украины в ночь на 26 сентября в результате обстрелов ВС РФ повреждены инфраструктурные объекты. Об этом сообщили представители областных военных администраций в своих телеграм-каналах.

2023-09-26T11:28

2023-09-26T11:28

2023-09-26T11:28

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Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Тарубец сообщил, что в течение ночи регион атаковали российские беспилотники. По его данным, был поражен инфраструктурный объект.В Днепропетровской области был нанесен удар по одному из предприятий в Кривом Роге, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лисак в телеграм-канале.По его словам, российские войска ночью обстреливали Никопольский район из артиллерийских орудий. В результате были повреждены 3 частных дома и 2 хозяйственные постройки, а также неиспользуемое здание и линии электропередач. Люди не пострадали, уточнил Лисак.

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новости, вс рф, черкасская область, днепропетровская область, инфраструктура, обстрелы